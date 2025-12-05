Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025

Vánoční pohádka je pro mnohé diváky ten nejdůležitější dárek a letos nás na Štědrý den čeká zbrusu nová koprodukční lahůdka Záhada strašidelného zámku. Zapomeňte na princezny čekající na záchranu – tady vládne vynalézavá Elvíra, která se nebojí postavit zlu.
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

foto: © Česká televize

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde je královský rozpočet místo nepohádkovým zvyšováním daní vylepšován strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii chytrá a rázná princezna Elvíra. Na Strašperk přijíždí i princ Armin, jehož hlavním cílem je spatřit kouzelnou bytost a dokázat svému otci, že skutečně existuje.

Jak už to ale v pohádkách bývá, idylické plány naruší katastrofa: během oslavy králových narozenin beze stopy zmizí muzikanti, vzápětí někteří sloužící, a nakonec i sám král, kterého hraje Tomáš Maštalír. Po stopě této záhady se vydává – kdo jiný než Elvíra s Arminem.

Kdo tvoří hlavní dvojici a kde se natáčelo?

Záhadu strašidelného zámku napsal Tomáš Syrovátka a režíroval ji Ivo Macharáček, tvůrce populárního Tajemství staré bambitky. Jak říká režisér Ivo Macharáček: „To, co se jeví záhadou, vlastně záhadou není, ale po chvíli se opravdová záhada objeví. A právě pátrání po oné záhadě nám dalo možnost postavit pohádku na hranici dobrodružného, téměř akčního žánru.“

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Režisér staví na klasických pohádkových atributech, ale sází na chytré a neotřelé postavy. Hlavní dvojice je neokoukaná, ale slibuje skvělou chemii. Aktivní hrdinku, princeznu Elvíru, ztvárnila Sofie Anna Švehlíková. „Elvíra je neuvěřitelně chytrá a pracovitá, nebojí se postavit sama za sebe,“ popisuje svou postavu.

Po jejím boku stanul v roli prince Armina Oskar Hes, pro kterého je to vůbec první pohádková role. Ten si natáčení vysloveně užíval: „Plním si vlastně své klukovské sny. Navíc teď budu jezdit na koni a šermovat,“ prozradil herec s tím, že většinu akčních scén točil sám bez dubléra.

Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Hvězdy v rolích padouchů a pomocníků

Obsazení je opravdu hvězdné i ve vedlejších rolích:

  • Ministr: Zlostného antagonistu hraje Jiří Mádl.
  • Generál: Naivního, dobrosrdečného, ale snadno zmanipulovatelného generála hraje Pavel Kříž, který miluje jídlo a prý v každé scéně něco jedl. „A pokaždé něco jiného. Jednou klobásu, potom okurku a vanilkovou zmrzlinu. To samo o sobě by bylo v pořádku, pokud by se všechny tyhle scény netočily za sebou a v jediný den,“ prozradil Pavel Kříž.
  • Vychovatelka Hortenzie: Roli laskavé a moudré vychovatelky a přítelkyně princezny, která si dovolí více, než udává etiketa, ztvárnila Jana Plodková.

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Pohádkové lokace

Tvůrci si dali záležet také na výběru lokací. Hlavním dějištěm se stal zámek Chyše, který si režisér Macharáček prý okamžitě zamiloval, a přirostl mu k srdci: „Majitelé Lažanští nás přivítali s otevřenou náručí a nic pro ně nebylo problém... Zámek Chyše naší pohádce dodá naprostou nezaměnitelnost a jedinečnost.“

Kromě Chyše se natáčelo také na zámku Dobříš a v okouzlujícím Českém Krumlově.

Z pohádky Záhada strašidelného zámku (2025)

Jaké je štědrovečerní poselství?

Pohádka sice slibuje humor, napětí a akční scény, ale nese v sobě i hluboké poselství, které divák objeví.

Jak zdůrazňuje režisér Ivo Macharáček: „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám.“

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku

Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje, že nejzajímavější na pohádce je prolínání kouzelného a reálného světa, protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se narodí další kouzelná bytost.

Letošní svátky tak nebudou jen o klidu a míru, ale i o pátrání po pravdě a odvaze čelit tajemství.

