Příběh nás zavede na zámek Strašperk, kde je královský rozpočet místo nepohádkovým zvyšováním daní vylepšován strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii chytrá a rázná princezna Elvíra. Na Strašperk přijíždí i princ Armin, jehož hlavním cílem je spatřit kouzelnou bytost a dokázat svému otci, že skutečně existuje.
Jak už to ale v pohádkách bývá, idylické plány naruší katastrofa: během oslavy králových narozenin beze stopy zmizí muzikanti, vzápětí někteří sloužící, a nakonec i sám král, kterého hraje Tomáš Maštalír. Po stopě této záhady se vydává – kdo jiný než Elvíra s Arminem.
Kdo tvoří hlavní dvojici a kde se natáčelo?
Záhadu strašidelného zámku napsal Tomáš Syrovátka a režíroval ji Ivo Macharáček, tvůrce populárního Tajemství staré bambitky. Jak říká režisér Ivo Macharáček: „To, co se jeví záhadou, vlastně záhadou není, ale po chvíli se opravdová záhada objeví. A právě pátrání po oné záhadě nám dalo možnost postavit pohádku na hranici dobrodružného, téměř akčního žánru.“
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Režisér staví na klasických pohádkových atributech, ale sází na chytré a neotřelé postavy. Hlavní dvojice je neokoukaná, ale slibuje skvělou chemii. Aktivní hrdinku, princeznu Elvíru, ztvárnila Sofie Anna Švehlíková. „Elvíra je neuvěřitelně chytrá a pracovitá, nebojí se postavit sama za sebe,“ popisuje svou postavu.
Po jejím boku stanul v roli prince Armina Oskar Hes, pro kterého je to vůbec první pohádková role. Ten si natáčení vysloveně užíval: „Plním si vlastně své klukovské sny. Navíc teď budu jezdit na koni a šermovat,“ prozradil herec s tím, že většinu akčních scén točil sám bez dubléra.
Hvězdy v rolích padouchů a pomocníků
Obsazení je opravdu hvězdné i ve vedlejších rolích:
- Ministr: Zlostného antagonistu hraje Jiří Mádl.
- Generál: Naivního, dobrosrdečného, ale snadno zmanipulovatelného generála hraje Pavel Kříž, který miluje jídlo a prý v každé scéně něco jedl. „A pokaždé něco jiného. Jednou klobásu, potom okurku a vanilkovou zmrzlinu. To samo o sobě by bylo v pořádku, pokud by se všechny tyhle scény netočily za sebou a v jediný den,“ prozradil Pavel Kříž.
- Vychovatelka Hortenzie: Roli laskavé a moudré vychovatelky a přítelkyně princezny, která si dovolí více, než udává etiketa, ztvárnila Jana Plodková.
Pohádkové lokace
Tvůrci si dali záležet také na výběru lokací. Hlavním dějištěm se stal zámek Chyše, který si režisér Macharáček prý okamžitě zamiloval, a přirostl mu k srdci: „Majitelé Lažanští nás přivítali s otevřenou náručí a nic pro ně nebylo problém... Zámek Chyše naší pohádce dodá naprostou nezaměnitelnost a jedinečnost.“
Kromě Chyše se natáčelo také na zámku Dobříš a v okouzlujícím Českém Krumlově.
Jaké je štědrovečerní poselství?
Pohádka sice slibuje humor, napětí a akční scény, ale nese v sobě i hluboké poselství, které divák objeví.
Jak zdůrazňuje režisér Ivo Macharáček: „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám.“
Kreativní producentka Barbara Johnsonová doplňuje, že nejzajímavější na pohádce je prolínání kouzelného a reálného světa, protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se narodí další kouzelná bytost.
Letošní svátky tak nebudou jen o klidu a míru, ale i o pátrání po pravdě a odvaze čelit tajemství.