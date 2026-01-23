Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem

Zuzana Stiboříková
  16:32
Již v létě se můžeme těšit na premiéru nové české komedie, která těží z především z popularity Českého ráje a osvědčeného modelu vyhořelého manželství, kdy manželé musí vystoupit z komfortní zóny, aby k sobě našli cestu. Původně jednoduchá zápletka se však nečekaně zkomplikuje.

Tomáš Jeřábek v seriálu Zákony vlka (2023) | foto: FTV Prima

Jedná o teprve druhý celovečerní film mladého režiséra a scénáristy Adama Kolomana Rybanského, který je zatím podepsán hlavně pod komedií Kdyby radši hořelo z roku 2022. Příběh je zasazený do kulis Českého ráje a kromě hereckých výkonů sází také na zálesáckého ducha trampské osady či tajuplnou atmosféru pískovcových skal.

Dovolená v Českém ráji: postavy a děj

Vztah Milana a Týny Svobodových se ocitl ve slepé uličce, z drobných neshod se staly pravidelné hádky a napětí mezi nimi roste s každým dalším dnem. Klid nepřinese ani vytoužená dovolená. „Otec si chtěl splnit svůj sen a jet pod stan do kempu v Českém ráji, zatímco manželka by radši trávila dovolenou u moře. Jenže má smůlu a jede se pod stan,“ prozrazuje část zápletky režisér Adam Koloman Rybanský.

Obsazení:

Premiéra: 30. července 2026

Původní letní komedii získává tragikomický nádech, když se pobyt v kempu a celkem banální situace mění v řetězec humorných i trapných malérů, které napětí jenom stupňují.

Zlom přichází, když se otec opije a záhadně zmizí v lese. Divák s napětím očekává, zda oba manželé najdou cestu ven ze zdánlivě bezvýchodné situace.

„Je to vlastně film o hledání – o hledání cesty zpět k sobě mezi partnery, kteří jsou spolu už hodně dlouho,“ doplňuje režisér s tím, že se jedná o „trošku jinou letní komedii“.

Josefína Prachařová a Adam Mišík během natáčení filmu Dovolená v Českém ráji (1. září 2025)

Režisér Adam Koloman Rybanský uděluje pokyny Adamu Mišíkovi. (1. září 2025)

Český ráj není jen kulisa

Jako letní komedie se film opírá hlavně o kouzlo Českého ráje, který zde však nefunguje jen jako scénické pozadí, ale historické památky, příroda i tábornická tradice jsou součástí symbolického rámce rodinného dramatu. Kromě hradu Trosky se natáčelo v kempu Čertoryje.

