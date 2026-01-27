Kluci to vidí jinak než holky. Nový film Davida Ondříčka

Zuzana Stiboříková
  12:01
Ve filmu Kluci to vidí jinak než holky se scenárista a režisér David Ondříček vrací k oblíbenému modelu, který se mu velmi osvědčil u Samotářů. V mozaice vztahů uvidíte Jaroslava Plesla, Václava Neužila, Marthu Issovou, Denisu Barešovou, Jana Nedbala či Vojtěcha Vodochodského.

David Ondříček (8. srpna 2024) | foto: TV Nova

Od chvíle, kdy v roce 2000 vtrhli do kin Samotáři, svět už nikdy nebyl stejný. Tragikomedie svou svéráznou poetikou ohlašovala příchod nového milénia, objevila pro český film Ivana Trojana a Jiřího Macháčka a dnes patří mezi kultovní filmy. Ačkoli se v Samotářích propojuje osud několika mladých lidí mezi dvacítkou a třicítkou, zasáhli několik generací.

Kluci to vidí jinak než holky: děj a postavy

Obsazení, premiéra:

V kinech od 19. listopadu 2026

Před koncem loňského roku David Ondříček dotočil další film koncipovaný jako vztahová skládačka několika osudů. Tentokrát je zaměřený na třicátníky a čtyřicátníky, kteří se vyrovnávají s životní realitou, tolik odlišnou od snů, které měli jako děti.

Vypráví příběh sedmi lidí, kde hrají hlavní role láska, ztráty, cynismus a naděje.

„Víceméně je to takový propletenec, všichni jsou v podstatě hlavními postavami. Je to film o lidech ve velkém městě, kteří se cítí prázdní a neví, co s tím. Buď mají problém ve vztahu, nebo v práci,“ představil film pro iDNES.cz herec Václav Neužil, který si zahrál postavu bohatého, drogově závislého a nešťastně zamilovaného Karla. „Napsal to David a my jsme mu u toho asistovali. Jeho komediální nadhled je famózní,“ dodal Neužil.

Film Kluci to vidí jinak než holky má premiéru naplánovanou na 19. listopadu 2026.

