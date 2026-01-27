Od chvíle, kdy v roce 2000 vtrhli do kin Samotáři, svět už nikdy nebyl stejný. Tragikomedie svou svéráznou poetikou ohlašovala příchod nového milénia, objevila pro český film Ivana Trojana a Jiřího Macháčka a dnes patří mezi kultovní filmy. Ačkoli se v Samotářích propojuje osud několika mladých lidí mezi dvacítkou a třicítkou, zasáhli několik generací.
Kluci to vidí jinak než holky: děj a postavy
Obsazení, premiéra:
V kinech od 19. listopadu 2026
Před koncem loňského roku David Ondříček dotočil další film koncipovaný jako vztahová skládačka několika osudů. Tentokrát je zaměřený na třicátníky a čtyřicátníky, kteří se vyrovnávají s životní realitou, tolik odlišnou od snů, které měli jako děti.
Vypráví příběh sedmi lidí, kde hrají hlavní role láska, ztráty, cynismus a naděje.
„Víceméně je to takový propletenec, všichni jsou v podstatě hlavními postavami. Je to film o lidech ve velkém městě, kteří se cítí prázdní a neví, co s tím. Buď mají problém ve vztahu, nebo v práci,“ představil film pro iDNES.cz herec Václav Neužil, který si zahrál postavu bohatého, drogově závislého a nešťastně zamilovaného Karla. „Napsal to David a my jsme mu u toho asistovali. Jeho komediální nadhled je famózní,“ dodal Neužil.
