Kdo vyhrál Grammy 2026 za rok 2025
Cenu Grammy za album roku získal portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Nejlepší píseň – Wildflower – nazpívala Billie Eilish.
|
Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish
- Album roku: Debí tirar más fotos (rapper Bad Bunny)
- Nahrávka roku: Luther (rapper Kendrick Lamar a zpěvačka SZA)
- Píseň roku: Wildflower (Billie Eilish)
Co jsou ceny Grammy?
Ceny Grammy Awards patří k nejprestižnějším a nejznámějším hudebním oceněním na světě. Uděluje je v USA organizace The Recording Academy (dříve National Academy of Recording Arts and Sciences) od roku 1958.
Cílem je ocenit nejlepší nahrávky, skladby a umělce uplynulé hudební sezóny, přičemž hlasují profesionálové z oboru – producenti, zvukoví inženýři, skladatelé a interpreti.
Trofejí pro vítěze je gramofon na podstavci, který si od počátku zachoval svůj ikonický tvar a představuje uznání profesionální excelence.
Kdy se rozdává Grammy 2026?
Osmašedesátý ročník Grammy Awards proběhl v neděli 1. února 2026 v Crypto.com Areně v Los Angeles. Moderátorem slavnostního večera byl opět Trevor Noah.
Kde sledovat Grammy 2026?
Ceremoniál vysílala živě americká televize CBS a streamingová služba Paramount+ (v ČR dostupná např. přes SkyShowtime).
Oficiální livestream je možné sledovat i prostřednictvím webu live.grammy.com či oficiálního kanálu nahrávací akademie na YouTube.
Nominace Grammy 2026
Album roku
Nahrávka roku
Píseň roku
Objev roku
Kdo byli hlavní favorité Grammy 2026
Rapper Kendrick Lamar má letos celkem 9 nominací, což ho stavělo mezi hlavní favority večera. Lady Gaga, producenti Jack Antonoff a Cirkut mají 7 nominací, zatímco Bad Bunny, Sabrina Carpenter a Leon Thomas mají 6 nominací.
Bad Bunny byl nominován ve všech třech hlavních kategoriích – Album roku, Nahrávka roku a Píseň roku. Kdyby ceny získal, přepsal by historii Grammy jako první španělsky zpívající interpret s trojicí hlavních cen.
Nominace a hlasování Grammy
Nové kategorie Grammy 2026
Nominace: Členové akademie i nahrávací společnosti navrhují kandidáty. Specializované sekce následně posuzují žánrové zařazení nahrávek – v této fázi se nehodnotí kvalitativní aspekty, ale správné zařazení do kategorií.
Finální hlasování: Všichni hlasující vyberou vítěze v jednotlivých kategoriích. Mohou hlasovat i v hlavních kategoriích (např. Album roku, Píseň roku), ale existují omezení, která zajišťují spravedlivé rozložení hlasů mezi členy.
Grammy 2026: kategorie
Struktura cen Grammy odráží rozmanitost současné hudební scény. V roce 2026 se soutěží v 94 kategoriích, rozdělených do jedenácti hlavních oblastí:
Vítězové cen Grammy 2025
Loňský ročník Grammy se konal 2. února 2025 v Los Angeles a moderoval ho Trevor Noah.
- Kendrick Lamar – vítěz Nahrávky roku, Skladby roku a Nejlepší rapové performance. Vše za skladbu Not Like Us, přičemž jde teprve o druhý hiphopový singl, který uspěl v jedné z nejdůležitějších kategorií Nahrávka roku. Předtím se to podařilo raperovi Childish Gambinovi se singlem This Is America.
- Beyoncé – Album roku a Nejlepší country album za Cowboy Carte.
Další výrazní umělci:
Objev roku : Chappell Roan
Nejlepší popové vokální album: Sabrina Carpenter – Short n’Sweet
Nejlepší sólový popový výkon: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Nejlepší taneční a elektronické album: Charli XCX – Brat
Nejlepší rockový výkon: The Beatles – Now And Then
Nejlepší rockové album: Rolling Stones – Hackney Diamonds
Nejlepší alternativní album: St. Vincent – All Born Screaming
Tento ročník potvrdil rostoucí vliv ženských umělkyň a návrat legend jako Beatles či Rolling Stones.
|
Poslední píseň Beatles je tu. Unese křehká Lennonova balada sílu okamžiku?
Význam a dopad Grammy
Grammy Awards jsou jedna z nejprestižnějších hudebních událostí světa. Vítězství může zásadně ovlivnit kariéru umělce, přinést mediální pozornost, větší dosah i nové spolupráce. Ačkoli Grammy odrážejí značně americký hudební trh, sleduje je celosvětové publikum i odborníci.