Ceny Grammy 2026: Kdo má cenu za nejlepší album, píseň a nahrávku v roce 2025

Tereza Hrabinová
  8:06
Ceny Grammy patří k nejprestižnějším hudebním oceněním na světě a každoročně přitahují pozornost fanoušků i odborníků. V neděli 1. února 2026 proběhl 68. ročník Grammy Awards. Kdo vyhrál?
Grammy za nejlepší album má Kendrick Lamar, píseň roku je od Billie Eilish. | foto: ČTK

Kdo vyhrál Grammy 2026 za rok 2025

Cenu Grammy za album roku získal portorikánský rapper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rappera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Nejlepší píseň – Wildflower – nazpívala Billie Eilish.

Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish
  • Album roku: Debí tirar más fotos (rapper Bad Bunny)
  • Nahrávka roku: Luther (rapper Kendrick Lamar a zpěvačka SZA)
  • Píseň roku: Wildflower (Billie Eilish)

Co jsou ceny Grammy?

Ceny Grammy Awards patří k nejprestižnějším a nejznámějším hudebním oceněním na světě. Uděluje je v USA organizace The Recording Academy (dříve National Academy of Recording Arts and Sciences) od roku 1958.

Cílem je ocenit nejlepší nahrávky, skladby a umělce uplynulé hudební sezóny, přičemž hlasují profesionálové z oboru – producenti, zvukoví inženýři, skladatelé a interpreti.

Trofejí pro vítěze je gramofon na podstavci, který si od počátku zachoval svůj ikonický tvar a představuje uznání profesionální excelence.

Kdy se rozdává Grammy 2026?

Osmašedesátý ročník Grammy Awards proběhl v neděli 1. února 2026 v Crypto.com Areně v Los Angeles. Moderátorem slavnostního večera byl opět Trevor Noah.

Kde sledovat Grammy 2026?

Ceremoniál vysílala živě americká televize CBS a streamingová služba Paramount+ (v ČR dostupná např. přes SkyShowtime).

Oficiální livestream je možné sledovat i prostřednictvím webu live.grammy.com či oficiálního kanálu nahrávací akademie na YouTube.

Nominace Grammy 2026

Album roku

Nahrávka roku

  • Bad Bunny – DtMF
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Kendrick Lamar s SZA – luther
  • Rosé & Bruno Mars – APT.
  • Billie Eilish – Wildflower
  • Doechii – Anxiety

Píseň roku

  • Abracadabra – Lady Gaga
  • APT. – Rosé & Bruno Mars
  • DtMF – Bad Bunny
  • luther – Kendrick Lamar feat. SZA
  • Anxiety – Doechii
  • Manchild – Sabrina Carpenter
  • Wildflower – Billie Eilish

Objev roku

  • Olivia Dean
  • KATSEYE
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Kdo byli hlavní favorité Grammy 2026

Rapper Kendrick Lamar má letos celkem 9 nominací, což ho stavělo mezi hlavní favority večera. Lady Gaga, producenti Jack Antonoff a Cirkut mají 7 nominací, zatímco Bad Bunny, Sabrina Carpenter a Leon Thomas mají 6 nominací.

Bad Bunny byl nominován ve všech třech hlavních kategoriích – Album roku, Nahrávka roku a Píseň roku. Kdyby ceny získal, přepsal by historii Grammy jako první španělsky zpívající interpret s trojicí hlavních cen.

Nominace a hlasování Grammy

Nové kategorie Grammy 2026

  • Nejlepší tradiční country album
  • Nejlepší obal alba

Nominace: Členové akademie i nahrávací společnosti navrhují kandidáty. Specializované sekce následně posuzují žánrové zařazení nahrávek – v této fázi se nehodnotí kvalitativní aspekty, ale správné zařazení do kategorií.

Finální hlasování: Všichni hlasující vyberou vítěze v jednotlivých kategoriích. Mohou hlasovat i v hlavních kategoriích (např. Album roku, Píseň roku), ale existují omezení, která zajišťují spravedlivé rozložení hlasů mezi členy.

Grammy 2026: kategorie

Struktura cen Grammy odráží rozmanitost současné hudební scény. V roce 2026 se soutěží v 94 kategoriích, rozdělených do jedenácti hlavních oblastí:

  • Obecná oblast (nejprestižnější ceny)
  • Pop a taneční/elektronická hudba
  • Rock, metal a alternativní hudba
  • R&B, rap a poezie mluveného slova
  • Jazz a tradiční pop
  • Country a americká roots music
  • Gospel a současná křesťanská hudba
  • Latinskoamerická hudba a světová hudba
  • Audiovizuální média a klipy
  • Liner notes a historické nahrávky
  • Klasická hudba

Vítězové cen Grammy 2025

Loňský ročník Grammy se konal 2. února 2025 v Los Angeles a moderoval ho Trevor Noah.

  • Kendrick Lamar – vítěz Nahrávky roku, Skladby roku a Nejlepší rapové performance. Vše za skladbu Not Like Us, přičemž jde teprve o druhý hiphopový singl, který uspěl v jedné z nejdůležitějších kategorií Nahrávka roku. Předtím se to podařilo raperovi Childish Gambinovi se singlem This Is America.
  • Beyoncé – Album roku a Nejlepší country album za Cowboy Carte.

Další výrazní umělci:

Objev roku : Chappell Roan

Nejlepší popové vokální album: Sabrina Carpenter – Short n’Sweet

Nejlepší sólový popový výkon: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Nejlepší taneční a elektronické album: Charli XCX – Brat

Nejlepší rockový výkon: The Beatles – Now And Then

Nejlepší rockové album: Rolling Stones – Hackney Diamonds

Nejlepší alternativní album: St. Vincent – All Born Screaming

Tento ročník potvrdil rostoucí vliv ženských umělkyň a návrat legend jako Beatles či Rolling Stones.

Význam a dopad Grammy

Grammy Awards jsou jedna z nejprestižnějších hudebních událostí světa. Vítězství může zásadně ovlivnit kariéru umělce, přinést mediální pozornost, větší dosah i nové spolupráce. Ačkoli Grammy odrážejí značně americký hudební trh, sleduje je celosvětové publikum i odborníci.

