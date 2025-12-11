TrailerySledovat další díly na iDNES.tv
O čem je film Dream Team
Nová komedie sleduje snahu basketbalového trenéra Marka, jehož mentálně postižený syn Šimon si ze všeho nejvíc přeje hrát basketbal na paralympiádě. V bezmezné snaze Šimonovi jeho sen splnit jde Marek za hranu a dopustí se podvodu, který by byl za jiných okolností zcela nemorální. Marek na radu svého souseda sestaví tým z lidí, kteří své mentální postižení pouze předstírají, a díky tomu vyrazí na paralympijské hry do brazilského Ria, kde podivnou partičku čeká řada svízelných, ale také ironických situací.
Zápletka se sice může zdát nereálná, ale opírá se o skutečné události. „Námět v prapůvodní podobě přinesl Kuba Prachař a vlastně mě to nejvíc zaujalo jako nehorázný neuvěřitelný hoax, který se skutečně stal ve Španělsku,“ vysvětluje dramatik a scénárista Petr Kolečko, co ho k napsání scénáře inspirovalo. Paralympiádu v Sydney v roce 2000 totiž provázel skandál španělského basketbalového týmu mentálně postižených. Poté, co Španělé získali zlato, se ukázalo, že ve skutečnosti měli hendikep pouze dva. Ostatních deset byli muži nejen mentálně zdraví, ale také vysokoškolsky vzdělaní. „Pak jsme začali okolo námětu stavět originální lidský příběh a vlastně je nakonec film o jiných věcech. Za mě především o tom, že člověk nikdy nesmí vzdát svůj boj o to, být v životě šťastný,“ doplňuje Petr Kolečko.
Španělský tým nakonec musel zlaté medaile vrátit a po 13 letech rozhodl soud, že španělský svaz mentálně postižených musí zaplatit pokutu. Podvod měl však větší dosah, protože mentálně postižení sportovci byli z paralympiády na dlouhá léta vyřazeni a platí pro ně řada omezení.
Zdravá porce sentimentu!
Vztah otce se synem podvod ospravedlňuje a komedii dodává další rozměr, podobně jako u dalšího Kolečkova filmu Kouzlo derby. Jako scénárista se podílel také na seriálech Trpaslík, Most!, Lajna, Osada. Palčivé téma opět zpracoval komediální formou, která umožňuje ukázat složité věci s nadsázkou. Dlužno dodat, že Petr Kolečko umí na hraně sentimentu i kontroverze balancovat velmi šikovně a zatím úspěšně a jeho jméno je v současnosti synonymem nekomplikovaného, a přitom nikoli stupidního humoru.
Film Dream Team ve slovensko-české koprodukci režíroval slovenský režisér Jonáš Karásek: „Myslím si, že dobrý humor je univerzální a nezná hranice. Každá země, region má určitě svoje specifika a některé vtipy mohou padnout za oběť kulturní odlišnosti, ale většinu věcí pochopíme téměř všichni, protože máme v konečném výsledku v životě podobná trápení i radosti bez ohledu na místo pobytu.“ Natáčelo se rovněž v Riu a částečně v Turecku, kde byly pro natáčení vhodnější lokace.
Inkluzivní komedie
Obsazení:
Česko/Slovensko 2025, 127 min
Zatímco sportovní témata zřejmě nevyjdou z módy nikdy, Dream Team se nese na současné „začleňující“ vlně, která vytěžuje témata autismu, Downova syndromu či postav s tělesným postižením. Karásek tak pomyslně navazuje na úspěch svého předchozího filmu Invalida z roku 2023. „Pohybovat se na této nebezpečné hranici jsem si už vyzkoušel ve filmu Invalida. Tady to ale bylo háklivější, protože postižení bylo duševní. Věděli jsme, že aby to celé fungovalo, musí být postižení ve filmu skutečné a nesmíme ho jenom hrát. Toto rozhodnutí určitě nezjednodušilo natáčení, ale ve výsledku přineslo hodně vtipných, spontánních, a hlavně uvěřitelných situací, které jsou na tomto filmu vlastně to nejcennější,“ doplňuje režisér Karásek.
Do role Šimona pak obsadil jednoho z nejvýraznějších herců tzv. inkluzivního divadla Martina Polišenského, který se objevil v seriálu Pan profesor nebo ve filmu Jana Svěráka Betlémské světlo.
V dalších rolích pak vsadil na osvědčené tváře českého filmu. V první řadě Martina Hofmanna, který s každou další rolí dokazuje, že jeho herecký rejstřík nezná mezí. Dále Miroslava Krobota, který je natolik autentický sám o sobě, že žádný rejstřík nepotřebuje, a Jakuba Prachaře, který se na filmu rovněž podílel jako producent. V hlavních ženských rolích uvidíte Petru Polnišovou jako Markovu manželku a Saru Sandevu jako basketbalovou rozhodčí Hanku.
Kdy má Dream Team premiéru?
Oficiální datum uvedení filmu do kin v České republice a na Slovensku je 1. ledna 2026. Některá nedočkavá kina si však zařadila předpremiéru už v průběhu svátků.
Český filmařský rybníček stále hledá cesty, kterými uchopit a naplnit žánr nekomplikované crazy komedie, a přitom nesklouznout k trapnosti nebo laciné vulgaritě. Potvrzuje se, že natočit ptákovinu je snadné, ale natočit fakt vtipnou ptákovinu, která si na nic nehraje, a přitom u ní lidé brečí smíchy, je opravdu umění.