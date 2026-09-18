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Ceny Thálie 2026

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  9:51

Monika Absolonová a Ladislav Frej jako čerstvý držitelé Ceny Thálie (1. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Divadelní Ceny Thálie budou vyhlášeny v sobotu 3. října 2026 na slavnostním večeru v historické budově Národního divadla. Ceremoniál bude v přímém přenosu od 20 hodin vysílat Česká televize.

Celkem si Ceny Thálie odnese 10 laureátů v mužských a ženských kategoriích balet, opera, muzikál a činohra a ve společných kategoriích loutka a alterna. Dalších 10 osobností získá ceny za celoživotní mistrovství a zvláštní ceny. Tyto laureáti jsou již známí.

Ceny za celoživotní umělecké mistrovství a zvláštní ceny

Ceny za celoživotní mistrovství a zvláštní ceny 2026
LaureátDruh ocenění
Zdena HerfortováZa celoživotní umělecké mistrovství (činohra)
Petr NárožnýZa celoživotní umělecké mistrovství (činohra)
Luděk VeleZa celoživotní umělecké mistrovství (opera)
Nelly DankoZa celoživotní umělecké mistrovství (balet, tanec a pohybové divadlo)
Jaroslava KretschmerováZa celoživotní umělecké mistrovství (muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry)
Miroslav KořínekCena České akademie divadelníků
Milan HeinCena Thálie za šíření divadelního umění
Simona LewandowskáCena Thálie pro mladého umělce či umělkyni do 33 let
Emil HorváthCena Thálie pro zahraničního umělce
Rostislav Novák mladšíCena Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla

Loni si cenu za celoživotní přínos odnesli Dana Syslová (činohra), Ladislav Frej (činohra), Natalia Achaladze Romanová (opera), Alice Kvasnicová (balet, tanec), Jan Ježek (muzikál, opereta), Lenka Machoninová (alternativní divadlo). Dále byli oceněni Zdena Studenková, Viktor Zavadil, Jakub Špalek a Jan Dušek.

Ceny Thálie 2026

V baletu, opeře, muzikálu a činohře získají Cenu Thálie 4 muži a 4 ženy. Další dva laureáti budou ze společných kategorií loutka a alternativní divadlo, které se vyhlašují teprve od roku 2020.

Nominace na Ceny Thálie 2026

BALET – ženy

  • Francesca Amy Amante za sólovou roli v inscenaci Smoke and Mirrors (420People, Praha)
  • Aya Watanabe za sólovou roli v díle 27‘52‘’ (Národní divadlo, Praha)
  • Anna Yeh za titulní roli v inscenaci Giselle (Národní divadlo Brno)

BALET – muži

  • Arthur Abram za titulní roli v inscenaci Kafka (Národní divadlo Brno)
  • Tom Bellec za roli Vyvoleného v díle Requiem (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
  • Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom (Národní divadlo, Praha)

OPERA – ženy

OPERA – muži

  • Jiří Brückler za roli Midaka v inscenaci Legenda z Erinu (Národní divadlo, Praha)
  • Joachim Goltz za roli Albericha v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)
  • Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)

MUZIKÁL – ženy

  • Marie Křížová za roli Audrey v inscenaci Malý krámek hrůz (Městské divadlo Kladno)
  • Charlotte Režná za roli Deloris Van Cartier v inscenaci Sestra v akci (Divadlo J. K. Tyla v Plzni)
  • Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)

MUZIKÁL – muži

  • Radim Bierski za roli Che v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)
  • Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton (Městské divadlo Brno)
  • Lukáš Vlček za roli Javerta v inscenace: Les Misérables (Bídníci) (Městské divadlo Brno)

LOUTKY

  • Ondřej Běhan za herecký výkon v inscenaci Herkules
  • Jiří Brnula za herecký výkon v inscenaci Herkules (oba Jihočeské divadlo, České Budějovice)
  • Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši (Naivní divadlo Liberec)
  • David Petrželka za herecký výkon v inscenaci Konina (Divadlo Na zábradlí, Praha)
  • Sára Vosobová za herecký výkon v inscenaci Maceška (Divadlo Minor, Praha)
Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová v Pařízkově inscenaci Amadoka
Pavla Beretová v Inscenaci Heda Gablerová
Michal Bednář, Miloslav König a Simona Lewandovska v představení Můj boj....

ALTERNA

  • Miřenka Čechová za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna (Spitfire Company, Praha)
  • Tereza Holubová a Kristýna Štarhová (Nebojsy) za performerské výkony v inscenaci Kuchyňské porno (Palác Akropolis, Praha)
  • Natalia Tina Jeleva za performerský výkon v inscenaci Jsem matkou tvých dětí, mami (Venuše ve Švehlovce, Praha)
  • Daniela Špinar za performerský výkon v divadelním stand-upu Dejte mi mikrofon, kabelku mám! (Venuše ve Švehlovce, Praha)
  • Alžběta Tichá za performerský výkon v inscenaci Frekvence (Feel the Universe Circus Company, Ticha malina)

ČINOHRA – ženy

  • Pavla Beretová za roli Hedy Tesmanové v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
  • Markéta Holcmanová za titulní roli v inscenaci Nora (Městské divadlo Zlín)
  • Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna (Činoherní klub, Praha)

ČINOHRA – muži

  • Filip Kaňkovský za roli Dr. Jørgena Tesmana v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
  • Miloslav König za roli Karla Oveho v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž (Divadlo Na zábradlí, Praha)
  • Stanislav Majer za roli v inscenaci Amadoka (Divadlo X10, Praha)

Loni byli oceněni Tereza Dočkalová (činohra), Petr Panzenberger (činohra), Petra Alvarez Šimková (opera), Marcel Beekman (opera), Monika Absolonová (muzikál, opereta), Lukáš Adam (muzikál, opereta), Romina Contrerasová (balet, tanec), Federico Ievoli (balet, tanec), Martin Talaga (alternativní divadlo) a Kristýna Franková (loutkové divadlo).

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