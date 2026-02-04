Brit Awards 2026: Kdy se předávají a kde sledovat přenos

Tereza Hrabinová
  13:47
Brit Awards, často označované zkráceně jako Brits, jsou hudební ceny udělované organizací British Phonographic Industry za nejlepší domácí i mezinárodní nahrávky a interprety daného roku. Udělují se od roku 1977, nejvíc jich má zpěvák Robbie Williams.
Soška pro britské umělce

Soška pro britské umělce | foto: Lasvit

Zpěvačka Sabrina Carpenterová na předávání cen Brit Awards (1. března 2025)
Charli XCX se svým přítelem Georgem Danielem na BRIT Awards 2025.
Dua Lipa (Brit Awards, Londýn, 2. března 2024)
Herečka Alison Oliverová a zpěvačka Charli XCX (Brit Awards, Londýn, 2. března...
15 fotografií

Brit Awards jsou britským ekvivalentem amerických hudebních cen Grammy. Uděluje se nejvýraznějším umělcům a osobnostem pop music z Velké Británie.

Kdy a kde bude Brit Awards 2026

Šestačtyřicátý ročník hudebních cen Brit Awards se uskuteční v sobotu 28. února 2026 a poprvé v historii opustí Londýn. Slavnostní ceremoniál zamíří do arény Co-op Live ve čtvrtém největším britském městě Manchesteru. Moderátorské role se již pošesté ujme Jack Whitehall.

Soška Brit Awards

Trofej vítězů Brit Awards představuje postava Britannia, ženská personifikace Británie. Od roku 2011 se její podoba každoročně mění a navrhují ji významní britští umělci, architekti a designéři. Mezi autory figurky patřili například Vivienne Westwoodová, Damien Hirst nebo Zaha Hadid.

Autorem letošní podoby trofeje je módní návrhář Matthew Williamson. Soška je inspirována jeho dětstvím v Manchesteru a vznikla z jantarově zbarvené pryskyřice, která má připomínat zlatavý med včely, jeden ze symbolů Manchesteru.

Kde sledovat Brit Awards 2026?

Diváci mimo Spojené království, včetně České republiky, mohou ceremoniál sledovat prostřednictvím oficiálního kanálu na YouTube, kde je k dispozici mezinárodní přenos i záznamy z večera.

Aktuální dění, vystoupení a zákulisní momenty jsou zároveň průběžně sdíleny na oficiálních profilech Brit Awards na sociálních sítích.

Nominace Brit Awards 2026

Nejvíce nominací letos získaly zpěvačky Olivia Dean a Lola Young, které vedou seznam s pěti nominacemi shodně v kategoriích Britský interpret roku, Píseň roku a Nejlepší popový interpret. Čtyři nominace si odnesl také Sam Fender.

Britské album roku

  • Dave – The Boy Who Played the Harp
  • Lily AllenWest End Girl
  • Olivia Dean – The Art of Loving
  • Sam Fender – People Watching
  • Wolf Alice – The Clearing

Píseň roku

  • Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings
  • Chrystal & Notion – The Days (Notion Remix)
  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
  • Ed SheeranAzizam
  • Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
  • Lewis Capaldi Survive
  • Lola Young – Messy
  • Myles Smith – Nice to Meet You
  • Olivia Dean – Man I Need
  • RayeWhere Is My Husband!
  • Sam Fender & Olivia Dean – Rein Me In
  • Skye Newman – Family Matters

Britský interpret roku
Dave, Fred Again, JADE, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, Olivia Dean, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem

Britská skupina roku
The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg, Wolf Alice

Nejlepší popový interpret
JADE, Lily Allen, Lola Young, Olivia Dean, Raye

Nejlepší R&B interpret
Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable, Sault

Nejlepší taneční projekt
Calvin Harris & Clementine Douglas, FKA Twigs, Fred Again, Skepta & PlaqueBoyMax, PinkPantheress,Sammy Virji

Nejlepší alternativní / rockový interpret
Blood Orange, Lola Young, Sam Fender, Wet Leg, Wolf Alice

Nejlepší hip hop / grime / rap interpret
Central Cee, Dave, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner

Britský objev roku
Barry Can’t Swim, EsDeeKid, Jim Legxacy, Lola Young, Skye Newman

Zahraniční interpret roku
Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Rosalía, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, the Creator

Zahraniční skupina roku
Geese, Haim, Tame Impala, HUNTR/X (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami), Turnstile

Nejlepší zahraniční píseň

  • Alex Warren – Ordinary
  • Chappell Roan – Pink Pony Club
  • Disco Lines & Tinashe – No Broke Boys
  • Gigi Perez – Sailor Song
  • Gracie Abrams – That’s So True
  • HUNTR/X (Ejae, Audrey Nuna & Rei Ami) – Golden
  • Lady Gaga & Bruno Mars – Die with a Smile
  • Ravyn Lenae – Love Me Not
  • Rosé & Bruno Mars – APT.
  • Sabrina CarpenterManchild
  • Sombr – Undressed
  • Taylor SwiftThe Fate of Ophelia

Cena kritiků
Jacob Alon, Rose Gray, Sienna Spiro

Podpora organizace War Child

Pro podporu charitativní organizace War Child pořádá British Phonographic Industry sérii koncertů pod názvem Brits Week. Vystoupení se konají v menších klubech napříč Spojeným královstvím a výtěžek z nich směřuje na podporu dětí zasažených válečnými konflikty.

Program Brits Week tradičně doprovází hlavní ceremoniál Brit Awards a dává prostor jak zavedeným jménům, tak nastupujícím umělcům.

Rekordy Brit Awards

Nejúspěšnějším interpretem v historii Brit Awards je Robbie Williams, který získal třináct ocenění jako sólový umělec a dalších pět jako člen skupiny Take That.

Významný historický milník zaznamenala v roce 2021 také kapela Little Mix, když se stala vůbec první ženskou skupinou oceněnou v hlavní skupinové kategorii od jejího zavedení.

Další rekord padl v roce 2024, kdy zpěvačka Raye získala během jediného ročníku celkem sedm nominací a šest cen.

S babičkou po boku. Brit Awards ovládla zpěvačka Raye, má rekordních šest cen
