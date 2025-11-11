CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Autor:
  8:07
Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO Česka v červenci 2025 však provázely komplikace a protesty, které neustaly ani po jejím vzniku. Návrh na zrušení projednával i Ústavní soud a v listopadu 2025 jej zamítl.
Fotogalerie1

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava dolů) a řeky Dyje (vlevo). | foto: ČTK

Oblast na jihovýchodě republiky získala státní ochranu od 1. července 2025 a v současnosti je nejmladší Chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Oblast zvaná Moravská Amazonie dostala jméno Soutok a je 27. chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) a zároveň teprve třetí vyhlášenou po roce 2000.

Přivítejme CHKO Soutok. Slibuje šetrnější zemědělství i snazší boj s komáry

Lokalita v nejjižnějším cípu Jihomoravského kraje u hranic se Slovenskem a Rakouskem je unikátní rozlehlými lužními lesy, jež jsou největší ve střední Evropě. S tím jsou spojené i ojedinělé druhy rostlin či živočichů.

Co je chráněná krajinná oblast

Chráněná krajinná oblast je druhým nejvyšším stupněm ochrany přírody v České republiky. Označují se tak rozsáhlá území přirozených ekosystémů a vznikají z nařízení vlády.

Jejich cílem je zachovat typický ráz krajiny a rozmanitost rostlin i živočichů a může zahrnovat i historické památky. Lidská činnost v těchto oblastech není zakázána. Uvnitř CHKO mohou být sídla včetně běžné infrastruktury, stejně jako průmysl i komerční zemědělství a lesnictví. Využívání je však omezené a řídí se podle stupně ochrany v rámci zón uvnitř CHKO.

Co se v CHKO nesmí dělat

Pro pobyt v chráněných krajinných oblastech platí pravidla, jež mají za cíl přispět k ochraně přírody. Na území CHKO se tedy nesmí:

  • Chodit mimo vyznačené cesty.
  • Jezdit na kole po turistických trasách.
  • Jezdit vozidly mimo vyznačené silnice.
  • Tábořit či rozdělávat oheň mimo vyznačená místa.
  • Odhazovat odpadky.

Na území CHKO lze bivakovat, tedy přespávat takzvaně pod širým nebem. Je však nezbytné dbát na ochranu přírody a zvolené místo opouštět ve stejném stavu.

Vznik CHKO však vadí hnutí ANO i Motoristům, proti se staví také část zdejších podnikatelů. Rozhodnutí naopak vítají místní a ekologové, stejně jako hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Jaké území Soutok pokrývá

Nejmladší chráněná krajinná oblast se rozkládá na ploše o velikosti zhruba 125 kilometrů čtverečních, představuje tedy šestou nejmenší CHKO v Česku. Název je odvozen od soutoku Dyje s Moravou na trojmezí hranic České republiky, Slovenska a Rakouska.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

CHKO Soutok zasahuje celou plochu Dyjského trojúhelníku, což je hraniční výběžek na jihu Moravy. Oblast pokračuje podél slovenských hranic až k Hodonínu, podél rakouských hranic pak až k Břeclavi. Zároveň se vyhýbá městu Lanžhot, při pohledu na mapu tak oblast může připomínat tvar písmene V.

K CHKO Soutok náleží také nepropojená část od Břeclavi až k Novomlýnským nádržím. Prochází mezi obcemi Lednice a Podivín a zahrnuje například i značnou část lednicko-valtického areálu nebo celý zámecký park.

Proč byla CHKO Soutok vyhlášena

Oblast si druhý nejvyšší stupeň ochrany vysloužila díky krajinné skladbě i rozmanité fauně a flóře, jež díky ní prosperuje.

V oblasti žije 80 procent původních druhů ryb a okolo 250 druhů ptáků, z nichž okolo 140 tu také hnízdí. K nim náleží také stovky druhů živočichů a okolo 900 druhů rostlin.

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Za unikátní biodiverzitou stojí dle ekologů zdejší jedinečná krajina sestávající z polí a luk, ale také největšího lužního lesa ve střední Evropě.

Součástí nejnovější CHKO v Česku jsou také historické památky vytvořené člověkem. Nachází se tu například zbytky více než tisíc let starého slovanského hradiště u Mikulčic, bohaté na archeologické nálezy.

Významné je také historické sídliště Pohansko, kde se dnes nachází skanzen, nebo stejnojmenný zámeček z počátku 19. století. Mezi novější památky pak patří linie bunkrů lehkého opevnění, přezdívaných řopíky, podél Dyje.

Kdy byla CHKO Soutok vyhlášena

Vznik Chráněné krajinné oblasti Soutok nebyl jednoduchý. Záměrem bývalé vlády Petra Fialy bylo vyhlášení CHKO k prvnímu lednu 2025, na základě doporučení Městského soudu jej však odložila o půl roku na červenec 2025.

Chráněná krajinná oblast versus národní park

Národní park je nejvyšším stupněm ochrany přírody v Česku – uvnitř NP je její ochrana nadřazena všem ostatním zájmům a platí v nich velmi přísná omezení.

Původní záměr rovněž počítal rovnou se statusem národního parku, jež je nejvyšším stupněm ochrany přírody v Česku. Tento cíl si předchozí vláda vytyčila už v povolebním programovém prohlášení. Kvůli pochybnostem však vyhlášení nepřišlo.

Potřeba ochrany území se však řešila už o několik let dříve. Už v první polovině roku 2022 žádali místní občané v petici o ochranu vzácného území lužních lesů.

Bitva o národní park u soutoku. Vláda couvá, mohutné duby zatím trpí suchem

Jejich snaha vyústila ve vyhlášení Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v lednu 2025 v Dyjském trojúhelníku. V polovině roku se pak rezervace stala součástí nového CHKO.

Kdo proti CHKO Soutok protestuje

Cesta k současné nejmladší chráněné krajinné oblasti však nebyla jednoduchá. V podstatě okamžitě se proti záměru vyhlášení zvedla masivní vlna protestů části obyvatel, podnikatelů, ale i politiků.

Petici proti záměru o vyhlášení CHKO musela řešit i Poslanecká sněmovna – právě na základě doporučení petičního výboru se pak vyhlášení oblasti posunulo o půl roku na červenec 2025. Stěžovatelé poukazovali na předchozí stupeň ochrany, jež považují za dostatečný. Zvýšení podle nich povede ke konzervaci a paradoxně i k ekologickým škodám.

Nynější ochrana Soutoku stačí, vyhlášení CHKO je tlačené silou, tvrdí odpůrci

Ministerstvo životního prostředí v té době čelilo také 28 správním žalobám a rovněž se muselo vypořádat se stovkami námitek. Dle mluvčí ministerstva Veroniky Krejčí však šlo zejména o repetitivní stížnosti.

„Unikátních bylo pouze devět. A jen pět z dvaceti dotčených obcí podalo námitku,“ vysvětlila počátkem roku 2025. Část dotčených obcí se obávala zejména například ztížení stavebního řízení na nezbytné stavby v nově vyznačené oblasti. Pražský městský soud již však většinu žalob zamítl.

Soutok Moravy a Dyje zůstává chráněnou oblastí. Soud zamítl návrh poslanců ANO

Ačkoli se většinu rozporů podařilo vyřešit, ani poté část protestů neustala. Vyhlášení oblasti a zvýšení stupně ochrany vadilo například 35 poslancům ANO, kteří na jaře podali stížnost k Ústavnímu soudu.

Poslanci vytýkali například údajné ignorování názorů místních a nedostatečnou spolupráci s vlastníky pozemků. „CHKO Soutok považuji za dítě zeleného šílenství, které nepomáhá přírodě a naopak škodí lidem,“ vysvětlila své postoje poslankyně ANO Alena Schillerová.

Vlnu odporu proti Soutoku dirigoval sponzor Motoristů, domnívají se ekologové

Proti CHKO dlouhodobě vystupují i Motoristé, jejichž šéf Petr Macinka se chce zasadit o její zrušení, kvůli čemuž se dostal do sporu s krajským hejtmanem Grolichem.

Ekologové však v návaznosti na to upozornili, že za Macinkovým názorem může stát i jeden z velkých sponzorů straně a místní podnikatel František Fabičovic. Na dotčeném území vlastní soukromou Oboru Obelisk a další pozemky, na nichž měly vyrůst domy.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Ústavní soud však počátkem listopadu vydal zamítavé stanovisko k návrhu poslanců hnutí ANO na zrušení oblasti. „Právo na ochranu unikátního přírodního území převážilo. Vyhlášení neodporuje ústavnímu pořádku. Neústavnost Ústavní soud neshledal,“ uvedla po vyhlášení rozsudku soudkyně Daniela Zemanová.

Zemanová rovněž upozornila, že úkolem soudu není určovat, zda je zvolený stupeň nejvhodnější. Ústavní soud pouze posuzoval, zda vyhlášení oblasti nezasáhlo do práv dotčených obyvatel, firem nebo obcí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

Vánoce a advent 2025

V pátek večer oficiálně odstartovaly vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském...

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

10. listopadu 2025  12:49

Vánoce a advent 2025

V pátek večer oficiálně odstartovaly vánoční trhy na Zelném trhu a Moravském...

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

5. listopadu 2025  9:31

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

5. listopadu 2025  9:25

Podzimní prázdniny 2026: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzim je ideální doba pro výlety, když měkké světlo a barevné listí oživují...

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2026 těšit na pětidenní volno.

5. listopadu 2025  8:58

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie 2025 za muzikál, operetu a jiné hudebně dramatické žánry získala...

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  22:23

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Řád bílého lva

Řád Bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

23. října 2025  17:21

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

ilustrační snímek

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

23. října 2025  7:50

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den podpořila herečka Michaela Maurerová

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

ilustrační snímek

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.