Kandidátku ANO v Libereckém kraji povede do sněmovních voleb starostka České Lípy šéfka libereckého krajského ANO Jitka Volfová. Českou Lípu vede druhé volební období a v čele třetího největšího města v Libereckém kraji plánuje zůstat i v případě zvolení do Sněmovny. Řekla to v úterý ČTK. Věří, že obě funkce je možné dělat dobře, v minulosti působila zároveň jako náměstkyně hejtmana i starostka České Lípy.