Výsledek voleb jste v prvních chvílích označila za debakl. Z neúspěchu SPD tedy viníte Andreje Babiše?
Ano, Andrej Babiš nám bohužel vyluxoval část voličů, velmi mě mrzí, že se spousta mých dobrých kolegů nedostane do Sněmovny. Přitom náš program je velmi podobný tomu, jaké má hnutí ANO, akorát my jsme nazýváni jako dezoláti a extrémisté.
Podle místopředsedy SPD Radima Fialy ale o porážku ve volbách nejde, protože padne vláda Petra Fialy a s Andrejem Babišem se vaše hnutí domluví. S těmito slovy se ztotožňujete?
Radim je větší pragmatik než já. Jsem přeci jen žena a reaguji více emočně. Mě zkrátka hlavně velmi trápí, že spousta dobrých lidí, kteří jsou členy Trikolory, PRO nebo SPD, se do Sněmovny nedostanou, přitom mají skvělý program a velmi zajímavé vize pro naši zemi. Připouštím ale, že Andrej Babiš je pro nás vhodným koaličním partnerem a ve spoustě věcech se shodujeme. Za svými výroky si ale stojím, ANO nás bohužel oslabilo a sebralo hlasy.
Podle prognóz to vypadá, že se vám z pozice lídryně Zlínského kraje podaří dostat do Sněmovny. Nebudete mít tedy problém jednat se členy hnutí ANO, kteří SPD dle vašich slov připravili o voliče?
Dokážu spolupracovat s každým, i když nemám radost, že nám hnutí ANO odčerpalo hlasy, tak se s nimi určitě budu zkoušet domlouvat. Koneckonců bych se ráda stala předsedkyní školského výboru a ve věci školství máme s ANO relativní shodu.
Jako expert na školství se prezentuje ale i Miroslav Ševčík...
Tak my jsme s Mirkem kamarádi a žádný střet tam mezi námi není. Já se chci ve Sněmovně věnovat základnímu školství, kde podle mě kvůli inkluzi a LGBT ideologii začíná ten největší problém. Mirek se dlouhodobě zajímá hlavně o vysoké školství. Jsme zkrátka skvělý tým.
Co teď v nejbližší době plánujete? Jste i předsedkyně Trikolory, jaké bude další směřování tohoto hnutí?
Nejprve se pořádně vyspím, protože ta kampaň byla opravdu hodně náročná. Jinak jsem připravena naplno hájit zájmy svých voličů a Trikolora samozřejmě dál pokračuje.