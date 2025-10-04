Babiš nám vyluxoval část voličů a my jsme za dezoláty, mrzí Majerovou z Trikolory

Matěj Svěrák
  19:12
Předsedkyně Trikolory a lídryně SPD ve Zlínském kraji Zuzana Majerová v rozhovoru pro iDNES.cz neskrývá svůj hněv nad tím, že hnutí ve volbách navzdory očekáváním získalo jen necelých osm procent. Majerová z toho viní i šéfa ANO Andreje Babiše, který jim část voličů sebral. „Bohužel nám vyluxoval část voličů, velmi mě mrzí, že se spousta mých dobrých kolegů nedostane do Sněmovny,“ řekla.

Výsledek voleb jste v prvních chvílích označila za debakl. Z neúspěchu SPD tedy viníte Andreje Babiše?
Ano, Andrej Babiš nám bohužel vyluxoval část voličů, velmi mě mrzí, že se spousta mých dobrých kolegů nedostane do Sněmovny. Přitom náš program je velmi podobný tomu, jaké má hnutí ANO, akorát my jsme nazýváni jako dezoláti a extrémisté.

Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
33 fotografií

Podle místopředsedy SPD Radima Fialy ale o porážku ve volbách nejde, protože padne vláda Petra Fialy a s Andrejem Babišem se vaše hnutí domluví. S těmito slovy se ztotožňujete?
Radim je větší pragmatik než já. Jsem přeci jen žena a reaguji více emočně. Mě zkrátka hlavně velmi trápí, že spousta dobrých lidí, kteří jsou členy Trikolory, PRO nebo SPD, se do Sněmovny nedostanou, přitom mají skvělý program a velmi zajímavé vize pro naši zemi. Připouštím ale, že Andrej Babiš je pro nás vhodným koaličním partnerem a ve spoustě věcech se shodujeme. Za svými výroky si ale stojím, ANO nás bohužel oslabilo a sebralo hlasy.

Není to superúspěch, připustil zklamaný Okamura. Pojede jednat s Babišem

Podle prognóz to vypadá, že se vám z pozice lídryně Zlínského kraje podaří dostat do Sněmovny. Nebudete mít tedy problém jednat se členy hnutí ANO, kteří SPD dle vašich slov připravili o voliče?
Dokážu spolupracovat s každým, i když nemám radost, že nám hnutí ANO odčerpalo hlasy, tak se s nimi určitě budu zkoušet domlouvat. Koneckonců bych se ráda stala předsedkyní školského výboru a ve věci školství máme s ANO relativní shodu.

Jako expert na školství se prezentuje ale i Miroslav Ševčík...
Tak my jsme s Mirkem kamarádi a žádný střet tam mezi námi není. Já se chci ve Sněmovně věnovat základnímu školství, kde podle mě kvůli inkluzi a LGBT ideologii začíná ten největší problém. Mirek se dlouhodobě zajímá hlavně o vysoké školství. Jsme zkrátka skvělý tým.

S Babišem se vždy domluvíme, řekl Fiala z SPD. Těší se na pád současné vlády

Co teď v nejbližší době plánujete? Jste i předsedkyně Trikolory, jaké bude další směřování tohoto hnutí?
Nejprve se pořádně vyspím, protože ta kampaň byla opravdu hodně náročná. Jinak jsem připravena naplno hájit zájmy svých voličů a Trikolora samozřejmě dál pokračuje.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin. Výsledky budou známy ve večerních hodinách.

Volební štáby:

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Volby do Sněmovny s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou vládu svého hnutí. Do Sněmovny se dostali Starostové, Piráti, SPD i...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Letošní volební účast překoná minulé volby, ale na čísla z 90. let nedosáhne

Aktualizujeme

K volbám do Poslanecké sněmovny 2025 dorazil rekordní počet lidí. Svůj hlas odevzdalo přes 68 procent voličů, což je nejvíc za poslední čtvrtstoletí. O vysoké účasti se mluvilo i při minulých volbách...

4. října 2025  16:23,  aktualizováno  19:33

ANO rozdrtilo v Olomouckém kraji vládní strany, nejvíc kroužků má Jurečka ze SPOLU

Třetí výhru ve sněmovních volbách za sebou si připsalo hnutí ANO v Olomouckém kraji. Polepší si dokonce ze stávajících pěti mandátů na šest, jeden naopak ztratilo SPOLU i STAN. Ve Sněmovně dále mimo...

4. října 2025  16:16,  aktualizováno  19:33

Středočeský kraj volil ANO, prstenec obcí kolem Prahy zůstal SPOLU

Po zpracování 99,66 procent hlasů ze středočeských okrsků je jasné, že v kraji vyhrálo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 procent procent voličů. Druhá koalice SPOLU získala 24 procent. Třetí jsou...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  19:31

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahovalo s ANO

Zbývá sečíst poslední okrsky. V Praze jako v jediném kraji suverénně vyhrála koalice SPOLU s více než 33 procenty hlasů. Pražský úspěch ji však před celkovou porážkou od hnutí ANO nezachrání.

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  19:30

Z posledního místa do čela. Olomoucký hejtman Okleštěk zůstává i poslancem

Hejtmany z hnutí ANO kandidující do sněmovny postavil předseda partaje Andrej Babiš na poslední místa kandidátek. První muž Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přesto své místo poslance obhájil....

4. října 2025  19:25

V Kongu vítězí Balbínova poetická strana, v Estonsku Piráti. Jak volili Češi v zahraničí

V Konžské demokratické republice mohlo volit celkem šest Čechů. Přišli jen dva – a oba si vybrali Balbínovu poetickou stranu. Jak potvrzují dosavadní výsledky parlamentních voleb, ve světě se čeští...

4. října 2025  16:19,  aktualizováno  19:24

Fialova bašta padla. Na jižní Moravě ANO převálcovalo premiérovu koalici SPOLU

Jižní Morava dlouho platila za baštu koalice SPOLU, která tu ještě loni triumfálně ovládla krajské volby. Jenže i tady nyní dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. To získalo 32,7 procent, zatímco SPOLU...

4. října 2025  16:34,  aktualizováno  19:22

Česko má naději na změnu, radují se vládní politici na Slovensku

Slovenští vládní politici se radují z vítězství hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra...

4. října 2025  18:37,  aktualizováno  19:17

Úspěch ANO v Plzeňském kraji. Primátor i hejtman přeskákali celou kandidátku

Volby do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 37,31 procenty hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má 20,99 procent. Preferenční...

4. října 2025  16:18,  aktualizováno  19:15

V Libereckém kraji vítězí ANO, SPD neuspělo. Překvapila mladá skokanka ze SPOLU

Voliči v Libereckém kraji rozhodli. Vyhrálo hnutí ANO s 34,4 procenta hlasů. Na druhém místě je koalice SPOLU, třetí příčku obsadilo hnutí STAN. Hranici pěti procent překročili i SPD, Motoristé a...

4. října 2025  16:28,  aktualizováno  19:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Volební studio iDNES.cz: Prezident nebude konfrontační, řekl šéfredaktor MF DNES

Živé vysílání Volebního studia iDNES.cz a MF DNES nabídlo odpoledne plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. „Prezident chce být zjevně zvolen i pro druhé období, nemůže se proto chovat příliš...

4. října 2025  13:26,  aktualizováno  19:13

Babiš nám vyluxoval část voličů a my jsme za dezoláty, mrzí Majerovou z Trikolory

Předsedkyně Trikolory a lídryně SPD ve Zlínském kraji Zuzana Majerová v rozhovoru pro iDNES.cz neskrývá svůj hněv nad tím, že hnutí ve volbách navzdory očekáváním získalo jen necelých osm procent....

4. října 2025  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.