Ztráta voličského průkazu znamená neúčast ve volbách. Nepomůže ani duplikát

Matouš Waller
  5:00
Prohledat kapsy, obrátit šuplíky a vymést pod gaučem k nalezení ne zrovna velkého kousku papíru nepomohlo? Přečtěte si, jak postupovat, když ztratíte voličský průkaz, a zda bez něj můžete k volbám.

Voličský průkaz | foto: ČTK

Pravidla jsou v případě ztráty nebo třeba odcizení voličského průkazu nekompromisní. V případě, že jej nenajdete, je další postup poměrně jasný – k hlasovacím urnám pro sněmovní volby 3. či 4. října 2025 se nejde.

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

Komisi nepřesvědčíte

Pokud vám byl průkaz vystaven, už bez něj není možné volit. Komise vám neumožní hlasovat, ani pokud přijdete do volební místnosti ve vašem volebním obvodě, tedy tam, kde máte nahlášený trvalý pobyt. Její členové totiž o vydání volebních průkazů vědí.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Důvod je jednoduchý – komise ani úřady nemají možnost ověřit, že průkaz skutečně nemáte, ať už proto, že jste jej ztratili, někdo ho ukradl nebo „jen“ nestihl přijít. Brání tak dvojímu hlasování, aby volič nemohl na občanku nebo pas volit ve svém obvodě a pak znovu na voličský průkaz v jiném.

Duplikát? Nelze

U voleb vám neposlouží třeba ani nevyužitý voličský průkaz z předcházejících voleb – pro každý termín je totiž vydáván nový. Vyhráno není, ani pokud ztrátu průkazu odhalíte v předstihu – úřad duplikát nevydá. Opět jde o opatření proti dvojímu hlasování.

Bezplatně vydávaný voličský průkaz je určen pro všechny voliče, kteří nemohou přijít do volební místnosti podle místa bydliště. Jeho účelem je umožnit hlasování v libovolné volební místnosti po celé České republice i v zahraničí na českých zastupitelských úřadech.

Volební kalkulačka 2025

Jak o voličský průkaz žádat

Zájemce musí o voličský průkaz v předstihu požádat obecní úřad (respektive městský úřad, úřad městyse či úřad městské části) podle svého trvalého bydliště. Způsob podání žádosti je trojí:

    • Osobně podáním formuláře přímo na úřadě
    • Poštou odesláním formuláře s úředně potvrzeným podpisem. Nejjednodušší je návštěva pobočky pošty se službou Czech Point. Ověření podpisu stojí 50 Kč.
    • Elektronicky máte dvě možnosti. Tou první je poslat vyplněný formulář do datové schránky příslušného úřadu. Druhou, o něco jednodušší cestou, je podání žádosti přímo přes Portál občana, jehož součástí je i průvodce vyplněním formuláře.

Dokdy o voličský průkaz žádat

Termíny, které je potřeba dodržet, se liší podle zvolené metody. Písemně či elektronicky musí žádost na úřad v místě vašeho trvalého pobytu doputovat nejpozději týden před termínem voleb. Osobně ji pak lze podat ještě o pět dní později.

Termíny podání žádosti o voličský průkaz

Písemná či elektronická žádost: nejpozději v 16:00 v pátek 26. září, tedy sedm dní před prvním dnem voleb.

Osobní žádost: nejpozději v 16:00 ve středu 1. října, tedy dva dny předem.

Vstoupit do diskuse

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Ztráta voličského průkazu znamená neúčast ve volbách. Nepomůže ani duplikát

Prohledat kapsy, obrátit šuplíky a vymést pod gaučem k nalezení ne zrovna velkého kousku papíru nepomohlo? Přečtěte si, jak postupovat, když ztratíte voličský průkaz, a zda bez něj můžete k volbám.

30. září 2025

Odchod Ukrajinců vyřeší drahé bydlení. Okamura o plánech SPD na vládu s ANO

Šéf SPD Tomio Okamura v kampani dál tvrdě brojí proti Ukrajincům. Pokud by se dostal k moci, chce jejich počet v Česku hromadným rušením povolení k pobytu výrazně zredukovat. „Když u nás masivně...

30. září 2025

OSVČ s nízkými příjmy čeká finanční zásek. Paušální daň se razantně zvedne

Podnikatelé s nižšími příjmy zapojení do režimu paušální daně se v příštím roce musí připravit na výrazný růst svých odvodů. V prvním pásmu paušální daně totiž měsíční platba naroste z letošních 8...

30. září 2025

Auta bez cla: drahá lekce pro napálené kupující. Musejí platit statisíce navíc

Premium

Koupili si v českém autobazaru teslu dovezenou z Norska. Vůz přepsali na české espézetky a v klidu s ním jezdili. Až za dlouhé měsíce se jim ozvali celníci, že auto nebylo procleno a nebyla odvedena...

30. září 2025

Částečné úvazky nikdo nechce, tvrdí firmy. Zaměstnancům se prý nevyplatí

Premium

Téměř polovina českých zaměstnavatelů tvrdí, že nevidí zájem o částečné úvazky. Podle každé páté firmy se lidem poloviční úvazek ekonomicky nevyplatí. Ukázal to průzkum poradenské společnosti RSM,...

30. září 2025

Chcete do vězení? Staňte se prezidentem. Proč tolik hlav států končí za mřížemi

Premium

Pokud snad chcete mít opravdovou jistotu, že půjdete do kriminálu, je dnes výhodné stát se spíš prezidentem než recidivistou. V současné době totiž po světě sedí – nebo jim to hrozí – desítky...

30. září 2025

U hypoték přicházejí do úvahy nyní delší fixace, tvrdí odborníci

Podle Hypomonitoru České bankovní asociace se pohybuje aktuálně průměrný úrok u hypoték na úrovni 4,5 procenta. Průměrná výše hypotéky činí bezmála 4,3 milionu korun a velice rychle stoupá. To...

30. září 2025

Šunek z prasátek máme plnou půdu, láká pivovarník na český pršut do Bohdanče

Když návštěvník vejde do minipivovarské hospůdky v Bohdanči na Kutnohorsku, zasáhne ho vůně sušeného masa. U stropu po celém šenku visí šunky s malými tácky pod sebou, aby při dosušování nekapal na...

30. září 2025

Trump jednal s Netanjahuem. V Bílém domě probrali plán pro Gazu, Izrael souhlasí

Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, kde Izrael vede válku od teroristického...

29. září 2025  18:11,  aktualizováno  22:56

Macinka chce vypovědět klimatickou dohodu, Hřibovi vadí hajlující Motoristi

Jako jednu z prvních věcí po volbách by chtěl šéf Motoristů sobě Petr Macinka vypovědět pařížskou klimatickou dohodu podobně jako americký prezident Donald Trump. Schválit by to musel parlament. V...

29. září 2025,  aktualizováno  22:45

Komunisté ve vládě by mi vadili, ale Stačilo! nejsou jen oni, uvedl Havlíček v duelu s Kupkou

Vládu se SPOLU by voliči hnutí ANO neodpustili, řekl při debatě v České televizi místopředseda ANO a lídr středočeské kandidátky Karel Havlíček. Jeho oponent v duelu, ministr dopravy a lídr SPOLU ve...

29. září 2025,  aktualizováno  22:44

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali...

29. září 2025  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.