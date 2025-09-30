Pravidla jsou v případě ztráty nebo třeba odcizení voličského průkazu nekompromisní. V případě, že jej nenajdete, je další postup poměrně jasný – k hlasovacím urnám pro sněmovní volby 3. či 4. října 2025 se nejde.
Komisi nepřesvědčíte
Pokud vám byl průkaz vystaven, už bez něj není možné volit. Komise vám neumožní hlasovat, ani pokud přijdete do volební místnosti ve vašem volebním obvodě, tedy tam, kde máte nahlášený trvalý pobyt. Její členové totiž o vydání volebních průkazů vědí.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Důvod je jednoduchý – komise ani úřady nemají možnost ověřit, že průkaz skutečně nemáte, ať už proto, že jste jej ztratili, někdo ho ukradl nebo „jen“ nestihl přijít. Brání tak dvojímu hlasování, aby volič nemohl na občanku nebo pas volit ve svém obvodě a pak znovu na voličský průkaz v jiném.
Duplikát? Nelze
U voleb vám neposlouží třeba ani nevyužitý voličský průkaz z předcházejících voleb – pro každý termín je totiž vydáván nový. Vyhráno není, ani pokud ztrátu průkazu odhalíte v předstihu – úřad duplikát nevydá. Opět jde o opatření proti dvojímu hlasování.
Bezplatně vydávaný voličský průkaz je určen pro všechny voliče, kteří nemohou přijít do volební místnosti podle místa bydliště. Jeho účelem je umožnit hlasování v libovolné volební místnosti po celé České republice i v zahraničí na českých zastupitelských úřadech.
Jak o voličský průkaz žádat
Zájemce musí o voličský průkaz v předstihu požádat obecní úřad (respektive městský úřad, úřad městyse či úřad městské části) podle svého trvalého bydliště. Způsob podání žádosti je trojí:
- Osobně podáním formuláře přímo na úřadě
- Poštou odesláním formuláře s úředně potvrzeným podpisem. Nejjednodušší je návštěva pobočky pošty se službou Czech Point. Ověření podpisu stojí 50 Kč.
- Elektronicky máte dvě možnosti. Tou první je poslat vyplněný formulář do datové schránky příslušného úřadu. Druhou, o něco jednodušší cestou, je podání žádosti přímo přes Portál občana, jehož součástí je i průvodce vyplněním formuláře.
Dokdy o voličský průkaz žádat
Termíny, které je potřeba dodržet, se liší podle zvolené metody. Písemně či elektronicky musí žádost na úřad v místě vašeho trvalého pobytu doputovat nejpozději týden před termínem voleb. Osobně ji pak lze podat ještě o pět dní později.
Termíny podání žádosti o voličský průkaz
Písemná či elektronická žádost: nejpozději v 16:00 v pátek 26. září, tedy sedm dní před prvním dnem voleb.
Osobní žádost: nejpozději v 16:00 ve středu 1. října, tedy dva dny předem.