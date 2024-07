Hlaváček z ANO europoslancem nebude. Mandát nepřijme z osobních důvodů

Na jeho příspěvek již reagovala stranická kolegyně a rovněž nově zvolená europoslankyně Klára Dostálová.

„Je nám líto, že osobní záležitosti našemu kolegovi neumožňují ujmout se ve Štrasburku nového mandátu europoslance. Jsme rádi, že s námi bude moci dále spolupracovat na odborné úrovni i v rámci Institutu pro politiku a společnost,“ komentovala Dostálová.

Martin Hlaváček @HlavacekEu Závažné osobní důvody mi neumožní ujmout se mandátu poslance Evropského parlamentu. S Hnutím ANO plánuji nadále spolupracovat na odborné úrovni a v rámci svých možností, včetně Institutu pro politiku a společnost. oblíbit odpovědět

Z asistenta europoslancem

V pozici europoslance Hlaváčka vystřídá Tomáš Kubín, který nyní v europarlamentu zastává funkci asistenta.

„Ano, vím o tom. Budu to já. Jsem na řadě a na nabídku jsem kývnul. Nabídka přišla dneska (v pondělí pozn. red.). Není to pro mě zásadní překvapení,“ řekl pro iDNES.cz Kubín, který potvrdil, že je už na cestě do Štrasburku. Právě tam bude v úterý ustavující zasedání nově zvoleného europarlamentu.

„Jsem akreditovaným asistentem, takže tam v podstatě jedu v této roli. Budu se ale již přehazovat na druhou kolej. Ještě přebírat agendu nebudu, má to složitější průběh a není to tak jednoduché. Zítra podepisuji smlouvy jako akreditovaný asistent, protože to bude nějakou chvilku trvat, než mandát převezmu,“ doplnil.

Zároveň uvedl, že na svého předchůdce navazovat určitě nebude. „Měl velmi specializované téma, kterému nerozumím. Nechci se motat do něčeho, čemu nerozumím. Moje parketa je energetika, speciálně energetická chudoba. To si myslím, že je dostatečné,“ dodal Kubín.

Hlaváček v europarlamentu zasedal jako nestraník za ANO od roku 2019. V minulosti působil jako náměstek ministra zemědělství Petra Bendla (ODS). ANO v letošních eurovolbách získalo sedm mandátů a bude zasedat ve Frakci Patrioti pro Evropu spolu s nacionalistickými stranami.