Po sportu politika
Politika láká zejména bývalé sportovce a současné trenéry. V tomto směru byli letos úspěšní Jiří Šlégr, který do zastupitelstva vstupuje v Mostě jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, nebo Alois Hadamczik, jenž za lokální hnutí kandidoval v moravskoslezských Kravařích. Pro oba se jedná o pokračování současné zastupitelské kariéry.
V komunálních volbách potřebné hlasy získali i slavní olympionici. Držitel stříbrné medaile z londýnských her, kanoista Vavřinec Hradilek, obdržel mandát v pražských Úhonicích jako kandidát tamního místního hnutí. V Rožnově pod Radhoštěm uspěl bývalý skokan na lyžích František Jež, který v roce 1992 získal na olympiádě bronz.
Mandát v Rajhradicích v Jihomoravském kraji znovu získal olympijský střelec Jiří Lipták. V Ústí nad Labem se na třetím místě umístil v městské části Severní terasa bývalý elitní boxer Lukáš Konečný.
Ve Dvoře Králové nad Labem uspěl také bývalý kanoista Stanislav Ježek a v Jinačovicích v Jihomoravském kraji lidé do zastupitelstva zvolili trojnásobného mistra světa, vícebojaře Tomáše Dvořáka. Na Semilsku potřebné hlasy získala také bývalá česká akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. Za KDU-ČSL se v Olomouci do zastupitelstva dostal šermíř Jakub Jurka.
Naopak s neúspěchem se setkal olympijský šampion z Nagana Vladimír Růžička. Toho lidé na Chomutovskou na radnici nezvolili z kandidátky SPD.