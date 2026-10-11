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Olympijský vítěz, pošťák Ondra i herec z Ordinace. Kteří slavní uspěli ve volbách?

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  11:16
Lidé je znají především díky jejich působení v oblasti sportu či veřejného života. Po letošních volbách však řada z nich přijme i další roli. Úspěch zaznamenal například kanoista Vavřinec Hradilek nebo herec Michal Novotný. Většina slavných kandidovala za menší lokální uskupení a působit bude v městských zastupitelstvech. Někteří mají šanci zamířit i do Senátu.

Výsledky voleb 2026
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Po sportu politika

Politika láká zejména bývalé sportovce a současné trenéry. V tomto směru byli letos úspěšní Jiří Šlégr, který do zastupitelstva vstupuje v Mostě jako nezávislý kandidát s podporou hnutí Naše Česko, nebo Alois Hadamczik, jenž za lokální hnutí kandidoval v moravskoslezských Kravařích. Pro oba se jedná o pokračování současné zastupitelské kariéry.

Bývalý hokejista Jiří Šlégr

V komunálních volbách potřebné hlasy získali i slavní olympionici. Držitel stříbrné medaile z londýnských her, kanoista Vavřinec Hradilek, obdržel mandát v pražských Úhonicích jako kandidát tamního místního hnutí. V Rožnově pod Radhoštěm uspěl bývalý skokan na lyžích František Jež, který v roce 1992 získal na olympiádě bronz.

Mandát v Rajhradicích v Jihomoravském kraji znovu získal olympijský střelec Jiří Lipták. V Ústí nad Labem se na třetím místě umístil v městské části Severní terasa bývalý elitní boxer Lukáš Konečný.

Boxerský šampion Lukáš Konečný

Ve Dvoře Králové nad Labem uspěl také bývalý kanoista Stanislav Ježek a v Jinačovicích v Jihomoravském kraji lidé do zastupitelstva zvolili trojnásobného mistra světa, vícebojaře Tomáše Dvořáka. Na Semilsku potřebné hlasy získala také bývalá česká akrobatická lyžařka Nikol Kučerová. Za KDU-ČSL se v Olomouci do zastupitelstva dostal šermíř Jakub Jurka.

Naopak s neúspěchem se setkal olympijský šampion z Nagana Vladimír Růžička. Toho lidé na Chomutovskou na radnici nezvolili z kandidátky SPD.



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