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Herec Ondřej Vetchý, bývalý prezident Miloš Zeman nebo hrabě František Kinský. I letos se někteří kandidáti do komunálních a senátních voleb mohou těšit z podpory známých osobností. Redakce iDNES.cz přináší výběr některých z nich. Politolog Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy upozorňuje, že kandidátům může taková podpora pomoci, ale má to i svá úskalí. Plzeňský ranč Šídlovák na okraji města se minulý týden stal jednou ze zastávek senátní kampaně generála Karla Řehky. „Charlieho“ přijel podpořit jeho kamarád Vetchý. „Karel je pro Plzeň posila jako prase,“ představil ho z pódia herec. Řehku tu podpořila také jeho manželka a poslankyně za STAN Michaela Řehková. (24. září 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Je to dobrý doplněk kampaně, protože zvedá určité povědomí o kandidátovi samotném. Lidé se nad fotkou se známou osobností zastaví a kandidát se tak dostane do obecnějšího povědomí. Ještě lepší je setkání na náměstí, protože to zpravidla přiláká více občanů,“ říká politolog Malý pro iDNES.cz. (24. září 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zřejmě nejvíce známých tváří se letos objevilo v senátní kampani Zdeňka Šarapatky (za TOP 09), který kandiduje v jednom z pražských obvodů. Ve videu na jeho stránkách ho podpořil třeba Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, Václav Marhoul nebo Milan Šteindler.
Autor: zdeneksarapatka.cz/
V Šarapatkově klipu vystupuje i Petr Čtvrtníček. Ten v minulosti podpořil řadu dalších politiků, třeba Miroslava Kalouska nebo v legendárním klipu parodujícím reklamu jednoho mobilního operátora pražského primátora Pavla Béma.
Autor: zdeneksarapatka.cz
Také ve videích jihomoravského hejtmana, lidovce Jana Grolicha, který kandiduje do Senátu na Vyškovsku, se mihne hned několik známých tváří.
Autor: IG hejtmangrolich
Prahu si v klipu zahrála herečka a aktivistka Sarah Prachařová (Havačová), rodačka z Vyškova. Brno, které v klipu Grolich kvůli křesle v pražském senátu opouští, stand-up komička a moderátorka Adéla Elbel.
Autor: IG hejtmangrolich
Podpořit kandidáty ale nechodí jen umělci. Právník Aleš Gerloch, který kandiduje v Kladně do Senátu jako nestraník za ANO, vyrazil položit kytici ke hrobu prezidenta T G. Masaryka společně s prezidentem Milošem Zemanem. „Věřím, že se svým programem ve volbách uspěje, protože se jedná o jednoho z nejerudovanějších ústavních právníků v naší republice a jeho bohatý životopis a bohatá publicistická činnost i praktická činnost mluví za vše,“ konstatoval Zeman a doplnil, že také věří, že právě Gerloch výrazně přispěje ke zvýšení právní kvality senátorů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V rodném Kolíně podpořil Zeman také kandidátku ANO do Senátu Andreu Brzobohatou. Následovala beseda s Milošem Zemanem a Karlem Havlíčkem. Podle politologa Malého může mít účast známé osobnosti v kampani i svá úskalí. „Jak Miloš Zeman, tak Ondřej Vetchý mají svoje nepřátele, takže to kandidáta trochu řadí do jednoho, nebo druhého tábora politického spektra, což může potenciálně odradit některé voliče,“ vysvětluje politolog. (7. září 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V kampani nastávají i vzácné chvíle, kdy kandidát je stejně známý jako jeho podporovatel nebo dokonce kdy politik přijde podpořit kandidujícího umělce. To je případ operní pěvkyně Dagmar Peckové, která kandiduje do Senátu za ODS v Praze 9, na akci ji vyjádřil podporu bývalý premiér Mirek Topolánek. (24. září 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Trochu jako další díl populárního seriálu Modrá krev začíná krátké video Jana Grulicha, senátora za TOP 09 obhajujícího mandát v Rychnově nad Kněžnou. Přišli ho podpořit dva aristokraté a zároveň politici, senátor Tomáš Czernin (vlevo) a František Kinský (vpravo). „Modrou krev nemá, ale kraj má v krvi,“ říká Kinský a slibuje, že Grulich bude skvělým senátorem.
Autor: IG senatorzhor