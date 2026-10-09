Změnit si trvalé bydliště krátce před volbami je samozřejmě možné. U těch komunálních se ale může stát, že změna adresy a následné odvolení v jiném, novém bydlišti, může mít dopad na platnost voleb. Co přesně to znamená?
Trvalé bydliště na chalupě
Česko je národ chalupářů. Každá osmá domácnost má kromě bydlení ve městě ještě chatu nebo chalupu, kde lze trávit víkendy nebo dovolenou. Mnoho lidí si na chalupu přehlašuje i trvalé bydliště, byť i jen na kratší dobu. Co se stane, když si bydliště přehlásí na chalupu krátce před volbami?
V komunálních volbách v dané obci volí ten, kdo tam má trvalé bydliště. Kdo si kvůli volbám změní trvalé bydliště do obce účelově, jen proto, aby tam mohl volit, i když tam jinak nežije, dopouští se protiprávního jednání. K tomu už v minulosti dospěly soudy, dokonce i Ústavní soud. Zabýval se konkrétním případem, kdy se do Karlovy Studánky před volbami přistěhovalo několik lidí, kteří zde pak volili.
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Soud: Bydliště není jen formalita, důležitý je faktický stav
Soud určil, kdy je takové přistěhování před volbami v pořádku a kdy ne. Rozhodujícím je podle něj faktický stav: tedy to, zda člověk v obci opravdu bydlí, tráví zde část svého života. Pokud s místem nemá nic společného a jde čistě o účelovou změnu, aby zde mohl volit, jde o protiprávní jednání. V krajním případě, například pokud je takových lidí více, lze dokonce volby v dané obci prohlásit za neplatné.
Právě to se v minulosti stalo nejen v Karlově Studánce, ale také v Hrčavě nebo v Hřensku. Volby se tam musely opakovat. V uvedených obcích byly počty nově přihlášených skutečně vysoké. Například do Karlovy Studánky se „přistěhovalo“ 31 lidí, všichni do hotelu, který měl v té době jediný zkolaudovaný byt. To samozřejmě na důvěryhodnosti jejich motivů nijak nepřidalo.
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Kdy je přehlášení adresy v pořádku
To ale neznamená, že jakákoli změna bydliště před volbami nebo nahlášení chaty či chalupy jako trvalé adresy je protiprávní. Ten, kdo opravdu v lokalitě žije, má k ní nějaký vztah a záleží mu na tom, jaké bude mít vedení, se určitě k bydlení na chalupě přihlásit může a může tam i odvolit.
Seznam voličů, přesněji řečeno lidí s trvalým bydlištěm, mají úředníci k dispozici. Pokud nabudou dojmu, že někdo si adresu mění čistě účelově, mohou zahájit správní řízení a status trvalého pobytu mu odejmout.