Zlínský kraj má oficiálně koalici, zaniknou místa uvolněných šéfů výborů

Nová koalice bude mít v krajském zastupitelstvu většinu 25 ze 45 mandátů. Hnutí ANO hejtmana Radima Holiše také získá většinu šesti z devíti míst v radě. Koalice rovněž připravuje programové prohlášení.

„Co se ustavujícího zastupitelstva týče, pracujeme s termínem 21. října. Ještě jej ale potvrdíme příští týden,“ uvedl Holiš. Ke krajskému soudu totiž doputovaly dvě stížnosti na volby a musí se k nim vyjádřit. Pokud to nestihne do středy, zastupitelstvo bude později.

„Jednání byla velmi korektní a díky tomu máme naději, že i koaliční spolupráce bude efektivní a věcná,“ řekl lídr STAN Tomáš Chmela, který bude náměstkem hejtmana.

Stejně jako dalších jedenáct členů krajské rady bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný. Naopak oproti končícímu volebnímu období už se nepočítá s pozicemi uvolněných předsedů výborů.

„Před čtyřmi roky jsme potřebovali posílit, protože některé témata se na kraji dlouhodobě neřešila,“ vysvětlil Holiš. „Například směrem k univerzitě a otevření nových oborů, transformace sociálních služeb nebo oblasti dopravy, kde bylo nejvíce práce,“ dodal.

Nyní by ale podle Holiše šlo o nepraktické řešení. „Vedení výborů nabízíme i stranám, které nejsou v koalici. Pak by daný člověk nemohl být například u jednání rady. Byla by to i procesní komplikace. Proto jsme se dohodli, že předsedové nebudou uvolnění,“ popsal hejtman.

Placené šéfy výborů kritizovala opozice

V letech 2020-24 fungovali nejprve tři uvolnění šéfové výborů, nyní ale zůstal jen předseda výboru pro dopravu Jakub Zach (Piráti). Do konce loňského března byl předsedou výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizace Tomáš Janča (ANO) a do února 2022 předsedkyní sociálního výboru Alena Gajdůšková (SOCDEM).

Kraj jim celkově vyplatil 7,4 milionu korun. Právě finanční nákladnost kritizovala opozice, bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) jejich zvolení označil za „politickou korupci“.

V koaliční smlouvě se strany dohodly na vytvoření dvanácti výborů zastupitelstva. Původních jedenáct doplní nový výbor pro energetiku a prevenci mimořádných událostí.

„V uplynulém volebním období jsme čelili výzvám, jako byla covidová pandemie, dopady války na Ukrajině nebo aktuální povodně,“ konstatoval Holiš. „Všechny tyto situace jsme zvládli, ale zároveň nám odkryly slabá místa, která chceme do budoucna řešit. Ať už jsou to protipovodňová opatření, nebo skladování materiálu ze Správy státních hmotných rezerv,“ dodal.

Výbor pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci se pak změní na výbor zaměřený na nové investice ze zahraničí. Nabídku na jeho vedení dostane ODS, stejně jako výbor dopravy.

„Je to reakce na jednání se všemi partnery, které jsme absolvovali během vyjednávání koalice. Chceme tak reagovat na nové výzvy, které kraj v oblasti podnikání čekají,“ naznačil Holiš.

K21, což jsou lidovci a hnutí Zlín 21, mají vést kontrolní výbor a cestovní ruch, SPD dostane zdravotnictví a Stačilo! územní plánování, životní prostředí, zemědělství. Zbytek výborů si rozdělí ANO a STAN.