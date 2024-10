Sociální demokraté na dně, vracejí se komunisté. Smutný příběh, říká exhejtman

V krajské politice letos skončil matador Stanislav Mišák, který v roce 2008 přivedl tehdy ještě ČSSD k historicky nejlepšímu výsledku samostatné strany v krajských volbách: 35 procent a 18 mandátů. V nedávných volbách tento výsledek překonalo ANO (37 procent a 20 křesel).

Sociální demokracie přitom nedosáhla na žádné a v krajském zastupitelstvu končí. Pokračuje tak její pád na všech úrovních.

„Je to smutný příběh,“ posteskl si Mišák, který nekandidoval. „Je třeba si přiznat všechny chyby, které vedly k tomu, kam se strana dostala. Chce to také lídra, který je schopen její členy vyburcovat,“ myslí si.

Jako příklad uvádí komunistku Kateřinu Konečnou, která kolem strany seskupila koalici Stačilo! , jež uspěla v červnových evropských a teď i v krajských volbách.

Komunisté se díky tomu po čtyřech letech vracejí do krajského zastupitelstva.

Něco podobného by podle Mišáka potřebovala i Sociální demokracie. Jen si není jistý tím, jestli by měla jít do koalice s jinými levicovými subjekty. Pokud ano, tak jen na základě společných idejí a programu. „Jakmile se začnete stydět za svoji značku a schovávat se, tak je to špatné,“ míní Mišák.

Podle něho straně uškodilo, když se přejmenovala z ČSSD na Sociální demokracii, přičemž ČSSD je součástí Stačilo! Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda už na svou funkci rezignoval. Jeho nástupkyní by se chtěla stát někdejší ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Právě ji zmiňuje jako možnou lídryni i Mišák.

Gajdůšková: Potřebujeme lídra, který motivuje

Bývalá sociálnědemokratická poslankyně Alena Gajdůšková, která kandidovala v krajských volbách, by naopak dala přednost hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému.

„Potřebujeme lídra, který dokáže motivovat, probudit a využít celý potenciál sociální demokracie,“ apeluje Gajdůšková, jež se vzniku koalice nebrání. Strana podle ní musí více využívat sociální sítě a být vidět mezi lidmi.

Sociální demokracie vypadla už dříve z většiny radnic v kraji, i proto je méně v povědomí veřejnosti.

„Problém strany je obrovská apatie členské základny, protože dlouho prohráváme. Do parlamentních voleb je přitom krátká doba,“ připomněl bývalý dlouholetý poslanec za Zlínský kraj Antonín Seďa.

Ten tvrdí, že do voleb má jít strana spíše sama. Spojit by se mohla do následujících komunálních voleb, a třeba i s komunisty.

„Vidíme, že se dnes strany spojují, ať už je to vládní pětikoalice, nebo Stačilo! Jana Maláčová to sama nevylučuje, asi je to cesta,“ poznamenal krajský předseda Jiří Ott, podle něhož více napoví sjezd Sociální demokracie 5. října.

Otevřená náruč pro všechny levicové strany

Komunisté jsou naopak na koni. Na kraj se za koalici Stačilo! vrací například Ivan Mařák, který dělal Mišákovi náměstka hejtmana. Pomohly mu preferenční hlasy.

„Nepočítal jsem s tím,“ přiznal Mařák, který si je ale zároveň vědom, že oběma levicovým stranám ubývají věrní a starší voliči.

„Potřebovali jsme udělat změnu ve vedení strany a udělali jsme ji vcelku rychle. Kateřina Konečná to jako předsedkyně uchopila správně,“ je přesvědčený Mařák. „Důležitý je také vliv naší vlády, protože dostáváme dost protestních hlasů.“

Mimochodem, v Uherském Hradišti před komunálními volbami v roce 2022 nabízeli Sociální demokracii společnou kandidátku, ovšem neúspěšně. Komunisté tehdy vytvořili spojení Hlas pro Hradiště a uspěli. SOCDEM sama ne.

„Máme otevřenou náruč pro všechny levicové subjekty včetně SOCDEM. Je na nich, jestli chtějí být našimi partnery,“ vzkázal krajský šéf KSČM Roman Ramach. „Opouštět Stačilo! by podle mého názoru byla chyba,“ je přesvědčen.

Hlásí se k nám více mladých, tvrdí komunisté

V případě komunálních voleb bude na stranických buňkách, jestli se spojí s jinými stranami. Dostanou jen doporučení.

Ramach současně tvrdí, že se ke komunistům hlásí stále více mladých lidí. V krajských volbách uspěl právě on, stejně jako bývalá poslankyně Marie Pěnčíková.

„Doufám, že jsme se odrazili ode dna,“ podotkla Pěnčíková. „Pomohlo, že jsme se otevřeli dalším stranám a založili platformu protivládní koalice,“ doplnila s tím, že nejde o pohlcení dalších stran, ale o spolupráci.

Stačilo! rovněž může být přijatelnější pro řadu protestních voličů, protože v ní není zmíněn název komunistické strany. „Mají pocit, že nevolí komunisty, ale nějaké levicové hnutí. Na druhou stranu se v rámci koalice netajíme tím, že jsme komunistická strana,“ dodala Pěnčíková.

Její slova potvrzuje fakt, že Stačilo! v krajských volbách uspělo ve většině krajů. V Karlovarském kraji šli naopak komunisté samostatně a nedostali se.