Nezhasínáme a neodcházíme. Levice ve Zlínském kraji hledá cestu z krize

„Nevzdáme se. Nezhasínáme a neodcházíme. Je čas na restart, nový začátek. Značka ČSSD nesmí skončit.“ Takové hlasy zaznívají z krajské sociální demokracie, která utrpěla ve sněmovních volbách další ránu.

Poslankyně Alena Gajdůšková neobhájila svoji pozici a strana nepřekročila pět procent. ČSSD teď hledá cestu z krize. A do budoucna uvažuje o spolupráci s jinými stranami či hnutími. Mohlo by k tomu dojít už příští rok při sestovávní kandidátky do komunálních voleb.

„Jsem přesvědčený, že pokud by sociální demokracie dnes kandidovala ve Zlíně, kde mívá horší průměr, než je celorepublikový, stačit to nebude,“ uvedl místopředseda ČSSD a šéf zlínské buňky Josef Říha.

„Budeme proto hledat partnera. Musíme si říci, s kým můžeme spolupracovat, s kým ne. Zatím je to otevřené,“ doplnil.

Sociální demokraté ve Zlíně před třemi lety vypadli ze zastupitelstva. Stejně jako u komunistů to bylo poprvé v novodobé historii.

„Spolupracujeme ve Zlíně s mnoha lidmi a spolky, budeme je oslovovat, aby za nás kandidovali,“ řekla Gajdůšková. Například v loňských krajských volbách ČSSD kandidovala s podporou Strany zelených a dnes je součástí krajské koalice.

Spojení ČSSD a KSČM krajští politici odmítají

Návrh jihomoravského exhejtmana Michala Haška, aby se strana sloučila s komunistickou partají, však ve Zlínském kraji podporu nenašel. „Značka sociální demokracie je velmi silná a musíme ji chránit, s ohledem na historii i k evropskému kontextu,“ zmínila Gajdůšková.

„Komunistická strana míří do propadliště dějin. Doufám, že se do Sněmovny nevrátí. Byť je to levicová strana, s některými jejími názory nemůžu souhlasit. Také se neoprostila od své minulosti,“ reagoval krajský předseda ČSSD Jiří Ott.

ČSSD měla už na začátku týdne krajské předsednictvo. „Byli jsme naštvaní, ale nikdo z kolegů se na to nechce vykašlat. Díváme se směrem ke komunálním volbám,“ sdělil Ott.

Chystá se také sjezd, kde se bude volit nové vedení v regionu. „ČSSD za deset let ztratila důvěru více než milionu lidí, musíme z toho vyvodit odpovědnost,“ podotkl Říha, jenž chce jako místopředseda strany pokračovat.

Lidem začne levice chybět, doufají poražení

Podobně jako komunisté i ČSSD věří, že poptávka po levicové politice v Česku nezmizí. „Po budoucí vládě pravice začne lidem sociální demokracie chybět. Budou hledat oporu a jistoty a zjistí, že jediná strana, která jim to nabízí, je právě ČSSD,“ doufá Říha.

„Určitě se to zase překloní na druhou stranu. Otázkou je, jestli k tomu dojde už v příštích volbách, nebo až v těch následujících,“ uvažuje krajský předseda komunistů Pavel Kroča.

Komunisté nejsou jednotní v tom, zda by jim předvolební spojení s ČSSD pomohlo. „Znamenalo by to ztrátu pro obě strany. Nemyslím si, že by to byl správný krok,“ uvedl bývalý náměstek hejtmana Ivan Mařák. „Prvním krokem musí být výměna vedení strany. Měli by tam být mladší lidé, což by byl dobrý signál pro voliče,“ doplnil.

„Bylo by dobře, kdyby levicové strany více spolupracovaly, ale nevím, jestli ČSSD a KSČM spojovat, či ne. I když bychom společnou názorovou platformu asi našli,“ poznamenal Kroča.

Možná se řítíme ke konci, zní z řad komunistů

Obě strany trápí i úbytek voličů. Sociální demokraté jich mají v kraji kolem 500, ještě před třemi lety to bylo o 300 více. Komunistů je 1 300 členů, před třemi roky jich bylo přes dva tisíce. A noví nepřicházejí.

„Potřebujeme mladé lidi, ale nikdo neví, jak je přilákat. My to z regionu příliš neovlivníme, můžeme jen do vedení strany zvolit nejvhodnější osobu,“ naznačil Mařák.

Komunisté mají mimořádný celostátní sjezd 23. října v Praze, zdejší členové převážně podporují jako novou šéfku strany Kateřinu Konečnou. „Nejsem velký optimista, možná se směle řítíme ke konci,“ řekl otevřeně Mařák.

Podle něho se budou komunisté příští rok jen obtížně dostávat zpátky do zlínského zastupitelstva. Už nyní scházejí i na radnicích v dalších městech kraje.