Z posledního místa do vedení radnice? Čunek věří, že ve Vsetíně uspěje

Když se lidé ve Vsetíně před čtyřmi lety rozhodovali o tom, kdo je bude zastupovat na radnici, byl Jiří Čunek jako senátor, hejtman a bývalý dlouholetý starosta Vsetína na posledním místě kandidátky lidovců. Lidé ho však tehdy nevykroužkovali, takže se neposunul vpřed. To by se nyní mohlo změnit.

„Když bych dostal nejvíc preferenčních hlasů, tak je možné, že bych se stal starostou,“ připustil Čunek.

Lidovci před čtyřmi roky získali ve Vsetíně necelých 20 procent hlasů, vyhráli a starostou byl zvolený Jiří Růžička z KDU-ČSL. Podle Čunka by letošní výsledek strany mohl být ještě lepší. Myslí si, že i díky němu. Před čtyřmi lety byl jako senátor ještě hejtmanem a málokdo očekával, že by se k tomu stal i starostou. Voliči s tím mohli kalkulovat. Teď je na kraji jen opozičním zastupitelem.

„Nekandiduju jako podpora, ale s tím, že se budu ucházet o přízeň občanů, abych šel do vedení města. A když se podíváte na to, co se ve Vsetíně děje, kolik miliardových staveb se rozjíždí, tak když lidé budou hodnotit to, co kdo slibuje a co kdo udělal, máme šanci získat více hlasů,“ doufá za lidovce Čunek.

Jeho lepší výsledek tuší i politická konkurence. „Situace je jiná a také preference budou jiné, jeho výsledek očekávám lepší než minule,“ poznamenal na Čunkovu adresu místostarosta Vsetína a lídr hnutí STAN Tomáš Pifka.

Čunek věří, že přeskočí i lídra Růžičku

Faktem ale také je, že při posledních krajských volbách v roce 2020, po nichž Čunek ztratil křeslo hejtmana, ve Vsetíně příliš nezabodoval (získal jen 671 preferenčních hlasů). Přitom v krajských volbách v roce 2016 dominoval a dostal nejvíce preferenčních hlasů (1 426) v Česku.

Čunek si ale přesto dovede představit, že by letos přeskočil i lídra Růžičku. „Všichni, kdo jdou do voleb, musejí být připravení na to, že uspějí, nebo i neuspějí,“ naznačil Čunek.

Růžička přiznal, že podobná Čunkova vyjádření už zaslechl. „Očekávám od každého kandidáta, že by nabídl své služby městu, pokud by uspěl. Tak to vnímám i u kolegy Čunka. O dalších věcech bychom se bavili podle volebního výsledku,“ reagoval Růžička.

Ve Vsetíně kandiduje devět stran. A stejně jako třeba ve Zlíně nejde samostatně do voleb ČSSD, její lidé jsou „schovaní“ na kandidátce uskupení PRO–pořádek–rozvoj–odpovědnost Vsetín. Naopak pod svou značkou kandiduje hnutí STAN, které postihla korupční aféra v pražském dopravním podniku. „Máme ambice vyhrát volby. Myslím si, že na komunální úrovni nás kauza až tak moc nezasáhne,“ věří Pifka.

Pokračovat ve vedení města jako poslanec hodlá Stanislav Blaha z ODS, jenž by v případě úspěchu mohl v Uherském Hradišti prožít už třetí volební období v řadě. „Jsem vděčný, že se nám i do těchto voleb podařilo postavit tým profíků, na které je absolutní spoleh,“ zmínil Blaha, jenž je i krajským zastupitelem.

ODS jde v Hradišti s TOP 09 a nezávislými

ODS sestavila kandidátku Společně pro Hradiště ještě s TOP 09 a nezávislými kandidáty. „To, že jsem starosta a poslanec, má zásadní plus v tom, že tady můžu naslouchat sousedům, co je trápí, a v Praze můžu bojovat za to, abychom problémy řešili,“ je přesvědčený Blaha.

V Hradišti kandiduje deset stran a hnutí, přičemž některé mají taktéž společné kandidátky. Zástupci KSČM a SPD i bezpartijní jsou na kandidátce uskupení Hlas pro Hradiště. STAN vytvořil s nezávislými kandidáty Impuls pro Hradiště.

„V Uherském Hradišti nyní řešíme řadu lokálních problémů, jako je nedostatek bytů či parkovacích míst. Zároveň nás trápí globální problémy v rámci energetické krize,“ sdělil lídr kandidátky Impuls pro Hradiště Michal Brázdil.

Hradišťáci spojují Soukromníky, Svobodné a Trikoloru. Další větší strany jdou většinou jako i jinde do voleb samostatně.

V Kroměříži bude obhajovat starosta Jaroslav Němec – někdejší člen ANO sestavil kandidátku Jaroslav Němec – Nezávislí.

Ve městě se do voleb přihlásilo čtrnáct stran a hnutí (před čtyřmi lety jich bylo o jednu méně), což je více než jinde. Je to dáno i tím, že v Kroměříži kandiduje většina tradičních strana včetně Pirátů či ČSSD, a je tam i více čistě lokálních sdružení, například Kroměříž pro všechny, OK občané Kroměříže, Právo Respekt Odbornost, Spojenci pro Kroměříž a místní části či Zdravé Kroměřížsko.