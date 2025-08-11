Hnutí ANO přisoudil ve Zlínském kraji 29 procent hlasů, což je o něco více než výsledek před čtyřmi lety. Znamená první místo a čtyři poslance. Vondráček má však ambici ještě vyšší.
„Co by za 29 procent daly jiné strany, že? Mám ale osobní přání, aby nás bylo pět poslanců, což by znamenalo výsledek, který začíná trojkou. Bude záležet i na tom, kolik propadne hlasů a jaká bude volební účast,“ reagoval Vondráček.
ANO chce navázat na loňské krajské volby, v nichž vyhrálo s 37 procenty. Vondráček si pochvaluje, že hnutí má hejtmana, primátora v krajském městě i další starosty a kromě čtyř poslanců také jednoho senátora. Na to chce navázat. A v kontaktní kampani se hodlá zaměřit hlavně na nerozhodnuté voliče.
„Rád bych je oslovil s tím, že hnutí ANO je dobrá volba pro stabilitu a růst,“ plánuje. „Strašně moc nám v tom pomáhá i vláda svými nevýkony.“
SPOLU chce minimálně obhájit
Vládní uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by v kraji podle průzkumu získalo 18 procent hlasů, což by bylo o deset procent méně než před čtyřmi lety. Znamenalo by to zřejmě, že místo čtyř poslanců by mělo jenom dva. Lídrem je poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha z ODS, který byl posledně dvojkou.
„Výsledek průzkumu ve Zlínském kraji zhruba odpovídá výsledkům na celostátní úrovni, rozdíl je opravdu jen v rámci statistické odchylky,“ zmínil Blaha. „Jdeme do voleb s jasným cílem – minimálně obhájit počet mandátů ve Sněmovně. Zlínský kraj si zaslouží poslance, kteří bojují za naše zájmy, firmy, školy, nemocnice.“
SPD, které vytvořilo společnou kandidátku s Trikolorou a Svobodnými, má ve Sněmovně dva krajské zástupce. Podle průzkumu by mělo stejný počet obhájit. Volit by je mělo 14 procent obyvatel. Také tato strana myslí na víc.
„Třetí mandát by byl nadmíru velký úspěch. Abychom ho dosáhli, tak bychom museli překročit 21 procent,“ odhadla jednička SPD Zuzana Majerová, která je předsedkyní Trikolory. „Snažím se proto denně objíždět obce, být mezi lidmi a ptát se jich na to, co je trápí,“ sdělila.
Gazdík už letos nekandiduje
Čtvrté místo a 11 procent přisuzuje průzkum hnutí STAN s jedničkou Eliškou Olšákovou z Valašských Klobouků, která obhajuje post poslankyně. Minule byla čtverkou společné kandidátky s Piráty a voliči ji vykroužkovali.
Olšáková si uvědomuje, že 11 procent zřejmě nebude na dva mandáty stačit, ačkoliv jiné průzkumy podle ní ukazují, že by na ně mohlo hnutí v kraji dosáhnout.
„Je to naše přání, abychom obhájili,“ nastínila Olšáková, která je i náměstkyní hejtmana. „Ideálních by bylo 15 procent. Budeme se snažit udělat pro to maximum a odpracovat si to.“
Dříve STAN míval většinou jen jednoho poslance z kraje, a to Petra Gazdíka, který letos už nekandiduje.
Osm procent pro Piráty
Lídři kandidátek říkají, že není jedna klíčová věc, kterou je třeba pro větší úspěch udělat, ale více menších. Především kampaň kontaktní a na sociálních sítích. Záležet ale bude také na celostátních tématech.
Olšáková věří, že působení STAN ve vládě může hnutí naopak přinést další hlasy, protože jsou za ním vidět výsledky. „Budeme se snažit voličům vysvětlit, že máme dobrý program,“ naznačila.
Pirátům v kraji průzkum přisuzuje osm procent, přičemž by stáli o dvouciferný výsledek. V posledních poslaneckých volbách je na společné kandidátce předskočili zástupci STAN, takže ve Sněmovně nemají žádného zástupce z kraje.
„Těší mě, že podpora Pirátů v průzkumech veřejného mínění roste. A věřím, že zabereme ještě více a výsledek bude lepší,“ naznačil lídr Pirátů Jiří Knotek ze Strání. „Čeká nás spousta práce.“
Do voleb jde v kraji 22 stran a hnutí
Hnutí Stačilo!, které tvoří KSČM, SOCDEM, ČSNS, SD-SN a Moravané, by podle průzkumu v kraji volilo sedm procent lidí, což by znamenalo jednoho poslance.
„Byla bych ráda, kdybychom měli dva zástupce,“ uvažuje jednička Stačilo! Marie Pěnčíková z Morkovic-Slížan, která dříve bývala poslankyní za KSČM. „Budoucnost Zlínského kraje není růžová, protože je to jeden z nejstarších krajů a má jedny z nejnižších mezd. To jsou problémy, které pravicová vláda moc řešit nebude,“ tvrdí.
Naráží i na to, že v Poslanecké sněmovně nesedí poslední čtyři roky zástupci levice, což se podle ní po letošních volbách změní.
Motoristé by podle průzkumu získali v kraji tři procenta hlasů, jejich lídrem je Jiří Barták. Strana na dotazy MF DNES nereagovala.
Dalších deset procent respondentů by volilo strany a hnutí, které by se do Poslanecké sněmovny nedostaly. Ve Zlínském kraji jich půjde do voleb 22, tento týden budou mít potvrzené složení kandidátek. Volby se konají 3. a 4. října.