SPOLU, či sami? Ve Zlínském kraji znějí hlasy o sólo kandidátce ODS i lidovců

Petr Skácel
  9:37
Ve sněmovních volbách brali přes 23 procent hlasů a triumf museli přenechat hnutí ANO. Koalice SPOLU tak míří do opozice a zároveň řeší důležité téma: má její spojení pokračovat? Už krátce po volbách přitom zazněly názory, že by strany měly jít samostatně. Platí to zejména pro ODS a KDU-ČSL.
Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav...

Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav Blaha. (4. říjen 2025) | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný,  MAFRA

Róbert Teleky z KDU-ČSL obhájil poslanecký mandát. Díky preferenčním hlasům...
Štěpán Slovák z ODS usedne do sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům...
Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav...
Lídr krajské kandidátky SPOLU Stanislav Blaha mandát neobhájil. Volební štáb...
6 fotografií

„Otázka, jestli má SPOLU jako koalice stále smysl, určitě padne. Tentokrát to nevyšlo a myslím, že se bude ozývat názor, že bychom měli kandidovat samostatně,“ naznačil Stanislav Blaha, končící poslanec a krajský šéf ODS.

„Koalice SPOLU vznikla před pěti lety jako pomyslné beranidlo proti hnutí ANO a Andreji Babišovi. V letošních volbách už ale v takové míře neuspěla. Subjekty tohoto typu vznikají především s jasným cílem, a když ten je splněn, přichází chvíle rozhodnutí,“ podotkl Aleš Dufek, krajský předseda lidovců, který už poslanecký mandát neobhajoval.

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Můj názor je, že by KDU-ČSL měla jít samostatně a jako strana se vrátit k původnímu účelu a smyslu, proč byla založena. A to je zájem o obyčejného člověka a jeho problémy,“ dodal.

Pro rozdělení je také zlínský senátor Tomáš Goláň (ODS). „Když jsem mluvil s mladými lidmi, říkali mi často, že pro ně byl projekt SPOLU čistě matematický. Lidovecká politika našim podporovatelům není úplně blízká a možná i to byl důvod, proč dali hlas Motoristům nebo Pirátům. Měli bychom být stranou, která má vlastní zázemí a umí vyhrát i bez těch ostatních. Projekt SPOLU už se neukázal jako šťastný,“ říká otevřeně.

Naši voliči nám poslali vzkaz. SPOLU už nechtějí, říká senátor Goláň z ODS

A stejně to vidí další politici z ODS, třeba nově zvolený poslanec Štěpán Slovák. „SPOLU byl projekt určený pro minulé sněmovní volby, kdy to vyšlo i díky faktu, že propadl milion hlasů. Pro příští volby je mojí vizí samostatná a silná ODS,“ naznačil.

„SPOLU nemělo ani začínat, protože lidovce to přivedlo na dvě procenta, jak ukázal nedávný průzkum,“ upozornil vsetínský senátor a starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Kdybychom teď nebyli ve SPOLU, tak bychom se do Sněmovny vůbec nedostali. Vyvolalo to absolutní závislost. Místo toho, aby to bylo spojení dvou, tří, čtyř hrdých stran, bylo to spojení ‚závisláků‘.“

SPOLU nás posunulo, míní Bazala

Uherskohradišťský senátor Josef Bazala (KDU-ČSL) je smířlivější. Koalice podle něj svůj účel splnila.

„Pro ODS zajistila na čtyři roky pozici premiéra, což by se asi jinak nestalo. Společně jsme také vytvořili vládní programové prohlášení, které bylo z velké části naplněno,“ dodal Bazala. „SPOLU nás posunulo, rozhodně za námi nezůstala ‚spálená země‘,“ je přesvědčený.

Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav Blaha. (4. říjen 2025)
Róbert Teleky z KDU-ČSL obhájil poslanecký mandát. Díky preferenčním hlasům přeskočil i lídra Blahu. Volební štáb koalice SPOLU v Napajedlích. (4. října 2025)
Štěpán Slovák z ODS usedne do sněmovny poprvé. Díky preferenčním hlasům přeskočil i lídra Blahu. Volební štáb koalice SPOLU v Napajedlích. (4. října 2025)
Volební štáb koalice SPOLU se sešel v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav Blaha. (4. říjen 2025)
6 fotografií

Sám po rozpadu nevolá. „Ale pokud strany vyhodnotí, že úkol SPOLU byl splněn a projekt už je přežitý, tak se s tím asi nedá nic dělat,“ sdělil. „I uvnitř naší strany panují různé názory, například loni na sjezdu v Olomouci se ukázalo, že zhruba třetina členů je ke spojení skeptická.“

Blaha doplatil na kroužkování. Matadora Sněmovny přeskočili i mladší lidovci

Klíčovou roli sehrají kongresy stran, které budou příští rok. ODS čeká volební sjezd a jeho datum posunula z dubna na leden, lidovci budou mít sjezd na jaře.

„Záleží, jestli premiér bude chtít obhajovat post. Já jsem Petra Fialu vždy podporoval, považuji ho za slušného člověka a především za premiéra, který umí důstojně reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni. Uvidíme, kdo se rozhodne kandidovat,“ uvedl Blaha.

„Jsou možné dvě dlouhodobé cesty: buď se SPOLU rozejde, nebo zahájí hlubší integrační proces. To by mohlo platit pro ODS a TOP 09,“ naznačil Dufek.

Teď je na to brzy, říká TOP 09

Z regionální TOP 09 ale zaznívá zdrženlivější postoj. „Podle mě není třeba to řešit teď, je brzy po volbách. Měli bychom hlavně držet spolu ve Sněmovně a být konstruktivní opozicí,“ myslí si krajský předseda topky Miroslav Zemánek.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Za dobrý nápad nepovažuje ani možný vznik nové strany. „TOP 09 je v české politice ukotvená. Měli bychom se ale vrátit k našim konzervativním hodnotám, jako je rozpočtová odpovědnost, ale i přijetí eura, které v rámci koalice trochu zapadly,“ poznamenal Zemánek.

Podobné hlasy jsou slyšet i od lidovců. „Tradiční politika KDU-ČSL nespočívá v kompromisech, například u manželství pro všechny, tohle téma naše voliče nezajímá,“ řekl Ondřej Benešík, jenž svůj poslanecký mandát neobhajoval.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
Petr Macinka (Motoristé) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (6. října 2025)
398 fotografií

I podle něj ovšem všechno směřuje k rozpadu SPOLU. „Díky preferenčním hlasům se některé strany zřejmě cítí znevýhodněny a připadají si jako nosič hlasů pro KDU-ČSL,“ dodal v narážce zejména na ODS.

I Blaha přiznal, že letošní kampaň se stala částečně individuální, jak od stran, tak od jednotlivých kandidátů. „Na rozdíl od minulých voleb to nebylo zakázáno a každý jel trochu po svém,“ shrnul.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Po sečtení téměř všech volebních okrsků zvítězilo ve Zlínském kraji s velkým náskokem hnutí ANO, získalo bezmála 35 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU s 24 procenty hlasů.

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím...

Zlínská zoo po 37 letech končí s chovem lachtanů, stěhují se do Maďarska

Patří mezi nejoblíbenější expozice zlínské zoo a pro mnohé návštěvníky jsou prvními zvířaty, která spatří u hlavního vstupu. Lachtani hřivnatí však ze zoologické zahrady brzy zmizí. Samec Oskar se...

SPOLU, či sami? Ve Zlínském kraji znějí hlasy o sólo kandidátce ODS i lidovců

Ve sněmovních volbách brali přes 23 procent hlasů a triumf museli přenechat hnutí ANO. Koalice SPOLU tak míří do opozice a zároveň řeší důležité téma: má její spojení pokračovat? Už krátce po volbách...

7. října 2025  9:37

Potíže kvůli nehotové dálnici D49 trvají. Starostové se chtějí zbavit kamionů

Nespokojení starostové z okolí dosud nehotové části dálnice D49 do Fryštáku se snaží vyřešit špatnou dopravní situaci, která u nich panuje. Nejraději by byli, kdyby přes jejich obce nejezdila...

6. října 2025  15:53

Naši voliči nám poslali vzkaz. SPOLU už nechtějí, říká senátor Goláň z ODS

Zlínský senátor Tomáš Goláň mluví o důvodech porážky ODS, pozici předsedy Petra Fialy a budoucnosti strany, která nyní míří do opozice. Podle něj by měla ODS příště kandidovat sama, a už ne v rámci...

6. října 2025  11:42

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Blaha doplatil na kroužkování. Matadora Sněmovny přeskočili i mladší lidovci

Poslancem byl osm let, další období ale nepřidá. Stanislav Blaha, lídr SPOLU ve Zlínském kraji, doplatil na kroužkování. Přeskákali ho nejen lidovci Róbert Teleky a Václav Pláteník, ale i stranický...

6. října 2025  8:44

Nejdřív musíme řešit emisní povolenky, dotknou se všech, říká lídr ANO Vondráček

Radek Vondráček kandidoval počtvrté za sebou jako lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji. Zatímco v roce 2013 získal něco málo přes dva tisíce preferenčních hlasů, teď to bylo téměř 15 tisíc. Pokračuje v...

5. října 2025  15:58

Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance Ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:27

Kolébka Starostů hlasy neztratila. Kraj ale přišel o jednoho poslance STAN

V dobré náladě a spokojený. Zakladatel a první předseda hnutí STAN Petr Gazdík se v sobotu zastavil ve zlínském plaveckém klubu Nekky, kde měli jeho straničtí kolegové volební štáb. Přijel kolem 16....

5. října 2025  13:24

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Premium

Poletuje po zahrádce za domkem a trvá to, než se zastaví a vydechne. Na nohou je od rána, a jakmile dorazí hosti, dává si záležet, aby je neodbyl. Na dřevěnou lavici položí podsedáky a kmitá dál. „Co...

5. října 2025

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační...

5. října 2025  8:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalice SPOLU mu šlapala na paty

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se ve Zlíně stalo hnutí ANO, které zde získalo 30,7 procent hlasů. Na druhém místě skončila dosavadní vládní koalice SPOLU se ziskem 27,89 procent, třetí se...

4. října 2025  20:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.