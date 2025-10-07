„Otázka, jestli má SPOLU jako koalice stále smysl, určitě padne. Tentokrát to nevyšlo a myslím, že se bude ozývat názor, že bychom měli kandidovat samostatně,“ naznačil Stanislav Blaha, končící poslanec a krajský šéf ODS.
„Koalice SPOLU vznikla před pěti lety jako pomyslné beranidlo proti hnutí ANO a Andreji Babišovi. V letošních volbách už ale v takové míře neuspěla. Subjekty tohoto typu vznikají především s jasným cílem, a když ten je splněn, přichází chvíle rozhodnutí,“ podotkl Aleš Dufek, krajský předseda lidovců, který už poslanecký mandát neobhajoval.
Výsledky - Zlínský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
„Můj názor je, že by KDU-ČSL měla jít samostatně a jako strana se vrátit k původnímu účelu a smyslu, proč byla založena. A to je zájem o obyčejného člověka a jeho problémy,“ dodal.
Pro rozdělení je také zlínský senátor Tomáš Goláň (ODS). „Když jsem mluvil s mladými lidmi, říkali mi často, že pro ně byl projekt SPOLU čistě matematický. Lidovecká politika našim podporovatelům není úplně blízká a možná i to byl důvod, proč dali hlas Motoristům nebo Pirátům. Měli bychom být stranou, která má vlastní zázemí a umí vyhrát i bez těch ostatních. Projekt SPOLU už se neukázal jako šťastný,“ říká otevřeně.
Naši voliči nám poslali vzkaz. SPOLU už nechtějí, říká senátor Goláň z ODS
A stejně to vidí další politici z ODS, třeba nově zvolený poslanec Štěpán Slovák. „SPOLU byl projekt určený pro minulé sněmovní volby, kdy to vyšlo i díky faktu, že propadl milion hlasů. Pro příští volby je mojí vizí samostatná a silná ODS,“ naznačil.
„SPOLU nemělo ani začínat, protože lidovce to přivedlo na dvě procenta, jak ukázal nedávný průzkum,“ upozornil vsetínský senátor a starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Kdybychom teď nebyli ve SPOLU, tak bychom se do Sněmovny vůbec nedostali. Vyvolalo to absolutní závislost. Místo toho, aby to bylo spojení dvou, tří, čtyř hrdých stran, bylo to spojení ‚závisláků‘.“
SPOLU nás posunulo, míní Bazala
Uherskohradišťský senátor Josef Bazala (KDU-ČSL) je smířlivější. Koalice podle něj svůj účel splnila.
„Pro ODS zajistila na čtyři roky pozici premiéra, což by se asi jinak nestalo. Společně jsme také vytvořili vládní programové prohlášení, které bylo z velké části naplněno,“ dodal Bazala. „SPOLU nás posunulo, rozhodně za námi nezůstala ‚spálená země‘,“ je přesvědčený.
Sám po rozpadu nevolá. „Ale pokud strany vyhodnotí, že úkol SPOLU byl splněn a projekt už je přežitý, tak se s tím asi nedá nic dělat,“ sdělil. „I uvnitř naší strany panují různé názory, například loni na sjezdu v Olomouci se ukázalo, že zhruba třetina členů je ke spojení skeptická.“
Blaha doplatil na kroužkování. Matadora Sněmovny přeskočili i mladší lidovci
Klíčovou roli sehrají kongresy stran, které budou příští rok. ODS čeká volební sjezd a jeho datum posunula z dubna na leden, lidovci budou mít sjezd na jaře.
„Záleží, jestli premiér bude chtít obhajovat post. Já jsem Petra Fialu vždy podporoval, považuji ho za slušného člověka a především za premiéra, který umí důstojně reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni. Uvidíme, kdo se rozhodne kandidovat,“ uvedl Blaha.
„Jsou možné dvě dlouhodobé cesty: buď se SPOLU rozejde, nebo zahájí hlubší integrační proces. To by mohlo platit pro ODS a TOP 09,“ naznačil Dufek.
Teď je na to brzy, říká TOP 09
Z regionální TOP 09 ale zaznívá zdrženlivější postoj. „Podle mě není třeba to řešit teď, je brzy po volbách. Měli bychom hlavně držet spolu ve Sněmovně a být konstruktivní opozicí,“ myslí si krajský předseda topky Miroslav Zemánek.
Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD
Za dobrý nápad nepovažuje ani možný vznik nové strany. „TOP 09 je v české politice ukotvená. Měli bychom se ale vrátit k našim konzervativním hodnotám, jako je rozpočtová odpovědnost, ale i přijetí eura, které v rámci koalice trochu zapadly,“ poznamenal Zemánek.
Podobné hlasy jsou slyšet i od lidovců. „Tradiční politika KDU-ČSL nespočívá v kompromisech, například u manželství pro všechny, tohle téma naše voliče nezajímá,“ řekl Ondřej Benešík, jenž svůj poslanecký mandát neobhajoval.
I podle něj ovšem všechno směřuje k rozpadu SPOLU. „Díky preferenčním hlasům se některé strany zřejmě cítí znevýhodněny a připadají si jako nosič hlasů pro KDU-ČSL,“ dodal v narážce zejména na ODS.
I Blaha přiznal, že letošní kampaň se stala částečně individuální, jak od stran, tak od jednotlivých kandidátů. „Na rozdíl od minulých voleb to nebylo zakázáno a každý jel trochu po svém,“ shrnul.