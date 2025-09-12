Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět

Milan Libiger
  9:08
Řeší hlavně celostátní témata, ale v kampani před říjnovými volbami do Sněmovny chtějí politici mluvit také o kraji, v němž kandidují. U Zlínského zmiňují hlavně oblast dopravy, bydlení a sociální problematiku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií

„V kraji nás zajímá hlavně to, že nám ubývá občanů. Jedna z největších našich priorit proto je, abychom sem přilákali mladé lidi, aby tady měli vzdělání i práci,“ uvedl lídr ANO Radek Vondráček.

Proto chce navýšit podporu regionálního vysokého školství a přispět k tomu, aby na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vznikla nová Fakulta zdravotnických oborů.

Aby měl kraj a jeho města více peněz na investice, musí se podle Vondráčka schválit změny v rozpočtovém určení daní.

„Chceme také zvýšit státní podporu na opravu silnic druhých a třetích tříd, podporovat výstavbu obchvatů měst a obcí, například Uherského Brodu, Vizovic nebo Slavičína. Také chceme revizi zákona o liniových stavbách, aby se zrychlily povolovací procesy,“ popsal Vondráček v souvislosti s často zmiňovanou dálnicí D49, kterou se ani po téměř dvaceti letech nedaří zprovoznit až do Fryštáku.

Nový liniový zákon pomůže

Jednička SPOLU Stanislav Blaha však upozornil, že už existuje novela, která platí od loňského roku. „Prosadili jsme nový liniový zákon, který zabrání nekonečnému napadání staveb aktivisty jako u úseku D49 u Fryštáku. Prostě už žádné další dekády čekání na pár kilometrů dálnic,“ slíbil Blaha.

Spolky už nemohou podávat nejdříve pouze blanketní, tedy prázdné odvolání, které pak doplní, či odvolávat se proti závěrům řízení EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že územní řízení je spojené se stavebním, mohou odvolání podat až při povolení záměru.

Kalkulačka k volbám

„Další zpřísňování nemusí být ku prospěchu, může to znamenat větší zásah do vlastnických práv a už by to nemuselo být vyvážené,“ poznamenal Blaha. „Totéž platí ohledně vylučování spolků.“

S ohledem na budoucnost zmiňuje velkou investici americké společnosti Onsemi do výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm.

„Onsemi si nás vybralo mimo jiné proto, že jsme stabilní země ukotvená na Západ,“ řekl lídr SPOLU. „Pokud si to pokazíme tím, že v říjnu zvolíme populisty a extremisty, kteří nás potáhnou cestou Slovenska a Maďarska, ohrozíme nejen tuto investici, ale celou naši budoucnost,“ tvrdí.

Změna rozdělování daní neprošla

Se změnou rozpočtového určení daní souhlasí také Eliška Olšáková (STAN). Příslušná novela zákona, která to řeší, neprošla v Poslanecké sněmovně ani prvním čtením, ačkoliv vláda slibovala, že dnes už bude platit.

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

„Neprosadili jsme to, protože tam byly velké obstrukce hnutí ANO. Jsem zvědavá, s čím přijdou,“ podotkla Olšáková.

Zmínila i víceleté financování sociálních služeb státem, aby Zlínský kraj, kde je náměstkyní hejtmana, nemusel každoročně poskytovat svým zařízením finanční výpomoc na první čtvrtletí. A mluví o ještě větší podpoře nájemního obecního bydlení. Stát ho podpořil osmi miliardami, ale žádostí mu přišlo za 20 miliard korun. „Obce jsou připravené stavět,“ nepochybuje Olšáková.

Nižší zdanění vinařů

Lídr Pirátů Jiří Knotek hovoří o zastavení vylidňování kraje, podpoře bydlení i dostavbě dálnice D49 a dalším zrychlení povolovacího řízení. Silničáři si aktuálně vyřizují poslední stavební povolení pro dostavbu D49 do Fryštáku, protože pravomocnost toho původního zrušil soud.

„Vždycky, když se objeví nějaký extrémní případ, jako je to teď u nás, tak zjistíme, co funguje a co nefunguje,“ sdělil Kotek. „Pokud se najde v Poslanecké sněmovně shoda na tom, že by bylo třeba liniový zákon ještě změnit, aby se zkrátily průtahy, tak to podpořím.“

Jednička SPD Zuzana Majerová chce také podporovat bydlení pro mladé i rychlejší povolování dálnic. A souhlasí s revizí novely liniového zákona. Zmínila i nižší zdanění vína, protože Slovácko je vinařským krajem. Tichá vína jsou na rozdíl od šumivých vín či piva od roku 2024 od daní osvobozena.

„Přeji si, aby naši vinaři nebyli handicapování oproti vinařům ze zahraničí, proto považuji za správné jejich daňové zatížení snížit,“ vysvětlila Majerová.

Více financí do domovů pro seniory

Jednička Stačilo! Marie Pěnčíková upozorňuje, že Zlínský kraj má být během pár let nejstarším krajem a trápí ho jedny z nejnižších mezd.

Politici objíždějí letní akce a plní sítě. Naplno se kampaň rozjede v srpnu

„To jsou komplikace, které nejsme schopni vyřešit na krajské úrovni. Potřebujeme posílit financování domů pro seniory i odměňování pracovníků v sociálních službách,“ uvažuje. „Pokud jde o mzdy, tak to není otázka zákona, ale souvisí to i s legislativním nastavením podnikatelské sféry.“

Lídr Motoristů Jiří Barták uvedl zejména dopravní dostupnost, přičemž nezmínil jen dálnice.

„Ve Zlínském kraji jsou klíčové i obchvaty měst, ale jde také o lepší návaznost veřejné dopravy a parkovací kapacity,“ konstatoval Barták. „I když poslanec není totéž, co krajský zastupitel, má zodpovědnost i vůči svému kraji,“ dodal.

Vstoupit do diskuse

