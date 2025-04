SPOLU povede do voleb Blaha, STAN lídra hledá. O pozici usilují i ženy

„Rozhodl jsem se tak, protože mým celoživotním mottem v politice je posouvat věci dopředu a k lepšímu,“ sdělil Blaha. „Chci, abychom udrželi správný směr Česka: země, která je mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropské unii, hospodaří zodpovědně a hraje aktivní a sebevědomou roli ve světě,“ dodal.

Z hlediska koalice jde o mírné překvapení. Lidovci jsou v regionu tradičně silní, což potvrzovali v krajských i obecních volbách. „Mrzí mě to. Nevím, jestli je to takticky dobře, jestli to nebude některým našim voličům vadit,“ řekl Benešík.

Jedničkou KDU-ČSL a dvojkou společné kandidátky by měl být poslanec Róbert Teleky. „Počítali jsme s tím, že lídra nemáme,“ reagoval. „Je to dané tím, jak se domluvili předsedové stran. ODS bude mít deset lídrů, TOP 09 dva a lidovci dva. Tím je mapa jasně daná,“ doplnil Teleky.

Podle něj to ale nemusí SPOLU ve Zlínském kraji nutně uškodit. „Koalice už byla v minulých volbách, teď jen pokračuje. Každý si na kandidátce najde, koho by chtěl. Nemyslím si, že by to mělo volby nějak zásadně ovlivnit,“ uvažuje Teleky.

Voliči navíc mohou či budou své vyvolené kroužkovat, na což upozornil také poslanec a pravděpodobný krajský lídr ANO Radek Vondráček. „Ve Zlínském kraji je velká tradice lidoveckého kroužkování. Uvidíme, jaký bude výsledek,“ naznačil Vondráček.

Jeho pozici na čele ANO musí ještě potvrdit sněmy, od oblastního po celostátní, ovšem těžko čekat překvapení. Vyplývá to i z diskuse na celorepublikovém předsednictvu ANO a srozuměný s tím má být i předseda hnutí Andrej Babiš.

„Řekněme, že jsem zatím předběžně nominovaný,“ uvedl Vondráček s tím, že jasněji by mělo být do konce dubna.

U Starostů usiluje o jedničku šest kandidátů

O pozici lídra v hnutí Starostové a nezávislí (STAN) usiluje šest kandidátů, kteří musejí nasbírat 600 podpisů na svoji podporu, pokud se vůbec chtějí dostat do první trojky. Jsou mezi nimi tři muži a tři ženy.

A krajský šéf STAN Tomáš Chmela se netají tím, že by v čele kandidátky rád viděl ženu. „Cítím to tak, přijde mi to osvěžující,“ poznamenal.

Obhajovat chce poslankyně Eliška Olšáková, podpisy sbírají i bývalá náměstkyně zlínského primátora Kateřina Francová a starostka Babic Martina Horňáková.

Piráti se ještě nerozhodli

STAN by měl mít o své jedničce jasno v první polovině dubna podobně jako Piráti, s nimiž před čtyřmi lety kandidovali společně.

„Dosavadní pokusy skončily těsně a nerozhodně. Hlasování bylo natolik vyrovnané, že z něj nevzešel absolutní lídr. Otevíráme proto rozpravu znovu. Nominuje se do konce března,“ řekl ČTK krajský předseda strany Marek Houser.

Hnutí Stačilo! si vybralo bývalou poslankyni Marii Pěnčíkovou, která před čtyřmi lety stála v čele kandidátky KSČM.

SPD zřejmě vsadí na lékaře Lubomíra Nečase, který byl dříve náměstkem hejtmana za Stranu práv občanů Zemanovci. Jeho jméno ale ještě musí potvrdit vedení Okamurova hnutí. Učiní tak nejpozději v květnu.

Další strany jako Motoristé, Přísaha nebo SOCDEM ještě své lídry většinou hledají, případně ho už mají, ale jméno ještě neprozradily.