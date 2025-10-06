„Jako lídr jsem chtěl jít příkladem, byl jsem na většině setkání s voliči po celém kraji. A osobní prezentaci jsem nestihl v takové míře, jak bych chtěl. To se možná trochu vymstilo i na preferenčních hlasech,“ uvažuje Blaha.
„Lidé často nevědí, že mají kroužkovat i jedničku kandidátky. Navíc vzhledem k tomu, že koalice SPOLU je složená ze tří subjektů, rozpadla se kampaň na částečně individuální. Letos to nebylo zakázáno a každý jel trochu po svém,“ přemýšlel. „Do toho přišly individuální kampaně mladých politiků, což ale vítám, mladí do politiky patří. Jsem rád, že se nebojí a dokážou oslovit i mladé voliče, dříve s tím býval problém.“
Výsledky - Zlínský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
Naráží právě na Slováka, sedmadvacetiletého právníka z Luhačovic, který je jedním z příkladů nastupující politické generace.
„Kampaň jsme odedřeli, objeli všechny obce v kraji a byli aktivní i na sítích. Jsem lidem vděčný, že to ocenili,“ podotkl Slovák. „Potěšilo mě i zvolení Lucie Bartošové v Libereckém kraji, což byl husarský kousek. Těším se, že utvoříme silnou skupinu mladých politiků, ať už to jsou Jirka Havránek, Benjamin Činčila, František Talíř. I když asi zůstaneme v opozici, budeme silnou protiváhou vlády,“ slíbil.
Konec Blahy ve Sněmovně byl překvapením i pro mnohé lidovce.
„Zlínský kraj je tradičně silně lidovecký, ale i tady bylo vidět, že lidé zřejmě chtěli změnu. Důvěru dostali mladí kandidáti, a to je dobře. Mají dost energie, ale už i zkušenosti z profesního života,“ zmínil Teleky.
Také třetí nově zvolený poslanec Pláteník, který pracuje jako náměstek ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, se do Sněmovny dostal poprvé a má teprve 35 let.
„Zajímavé je, že všichni tři se věnujeme zdravotnictví. Vztahy máme výborné a těším se na spolupráci. Snad se nepopereme o to, kdo z nás bude ve zdravotnickém výboru,“ usmál se Slovák.
Otázkou je, zda se výsledek sněmovních voleb nepromítne do Blahovy pozice v ODS, které je krajským předsedou.
„Nejsem typ, který lpí na funkcích. Poradím se s kolegy v rámci krajské ODS a brzy z toho vyvodím důsledky,“ konstatoval Blaha, který už jedenáct let působí jako starosta Uherského Hradiště.
Výrazný triumf hnutí ANO byl pro politiky z vládnoucí strany trochu překvapením. „Nečekal jsem, že budou mít tak velký výsledek. Závěr volební kampaně se nám přitom povedl a nebýt jej, tak bychom možná nedosáhli ani na 23 procent,“ zmínil Slovák.
„Je to připomenutí, že musíme lépe komunikovat. A například výsledek v Moravskoslezském kraji ukazuje, které politiky lidé ve Sněmovně chtějí,“ dodal v souvislosti s vykroužkováním ministra financí Zbyňka Stanjury.
SPOLU se tak nyní chystá na práci v opozici. Koalice s Babišem je podle obou stran nereálná. „Už jsme si to vyzkoušeli a stačilo,“ prohodil Teleky. „Možností, jak vládu sestavit, má ANO víc, ale nejpravděpodobnější je varianta s Motoristy za podpory SPD,“ odhaduje.