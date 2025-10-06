Voliči Blahu překvapivě vykroužkovali. Ze Sněmovny odchází po osmi letech

Petr Skácel
  8:44
Poslancem byl osm let, další období ale nepřidá. Stanislav Blaha, lídr SPOLU ve Zlínském kraji, doplatil na kroužkování. Přeskákali ho nejen lidovci Róbert Teleky a Václav Pláteník, ale i stranický kolega Štěpán Slovák.

Lídr krajské kandidátky SPOLU Stanislav Blaha mandát neobhájil. Volební štáb koalice SPOLU v Napajedlích. (4. října 2025) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

„Jako lídr jsem chtěl jít příkladem, byl jsem na většině setkání s voliči po celém kraji. A osobní prezentaci jsem nestihl v takové míře, jak bych chtěl. To se možná trochu vymstilo i na preferenčních hlasech,“ uvažuje Blaha.

„Lidé často nevědí, že mají kroužkovat i jedničku kandidátky. Navíc vzhledem k tomu, že koalice SPOLU je složená ze tří subjektů, rozpadla se kampaň na částečně individuální. Letos to nebylo zakázáno a každý jel trochu po svém,“ přemýšlel. „Do toho přišly individuální kampaně mladých politiků, což ale vítám, mladí do politiky patří. Jsem rád, že se nebojí a dokážou oslovit i mladé voliče, dříve s tím býval problém.“

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Naráží právě na Slováka, sedmadvacetiletého právníka z Luhačovic, který je jedním z příkladů nastupující politické generace.

„Kampaň jsme odedřeli, objeli všechny obce v kraji a byli aktivní i na sítích. Jsem lidem vděčný, že to ocenili,“ podotkl Slovák. „Potěšilo mě i zvolení Lucie Bartošové v Libereckém kraji, což byl husarský kousek. Těším se, že utvoříme silnou skupinu mladých politiků, ať už to jsou Jirka Havránek, Benjamin Činčila, František Talíř. I když asi zůstaneme v opozici, budeme silnou protiváhou vlády,“ slíbil.

Konec Blahy ve Sněmovně byl překvapením i pro mnohé lidovce.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

„Zlínský kraj je tradičně silně lidovecký, ale i tady bylo vidět, že lidé zřejmě chtěli změnu. Důvěru dostali mladí kandidáti, a to je dobře. Mají dost energie, ale už i zkušenosti z profesního života,“ zmínil Teleky.

Také třetí nově zvolený poslanec Pláteník, který pracuje jako náměstek ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, se do Sněmovny dostal poprvé a má teprve 35 let.

„Zajímavé je, že všichni tři se věnujeme zdravotnictví. Vztahy máme výborné a těším se na spolupráci. Snad se nepopereme o to, kdo z nás bude ve zdravotnickém výboru,“ usmál se Slovák.

Kolébka Starostů hlasy neztratila. Kraj ale přišel o jednoho poslance STAN

Otázkou je, zda se výsledek sněmovních voleb nepromítne do Blahovy pozice v ODS, které je krajským předsedou.

„Nejsem typ, který lpí na funkcích. Poradím se s kolegy v rámci krajské ODS a brzy z toho vyvodím důsledky,“ konstatoval Blaha, který už jedenáct let působí jako starosta Uherského Hradiště.

Výrazný triumf hnutí ANO byl pro politiky z vládnoucí strany trochu překvapením. „Nečekal jsem, že budou mít tak velký výsledek. Závěr volební kampaně se nám přitom povedl a nebýt jej, tak bychom možná nedosáhli ani na 23 procent,“ zmínil Slovák.

Chceme zabránit vládě extremistů, říká lídr koalice SPOLU Stanislav Blaha

„Je to připomenutí, že musíme lépe komunikovat. A například výsledek v Moravskoslezském kraji ukazuje, které politiky lidé ve Sněmovně chtějí,“ dodal v souvislosti s vykroužkováním ministra financí Zbyňka Stanjury.

SPOLU se tak nyní chystá na práci v opozici. Koalice s Babišem je podle obou stran nereálná. „Už jsme si to vyzkoušeli a stačilo,“ prohodil Teleky. „Možností, jak vládu sestavit, má ANO víc, ale nejpravděpodobnější je varianta s Motoristy za podpory SPD,“ odhaduje.

