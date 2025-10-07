Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

Jiří Čunek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Milan Libiger
  14:00
Patří k politikům, kteří příliš nehledí na stranické linie a říkají, co si myslí. Jiří Čunek při hodnocení voleb nešetří kritikou na adresu SPOLU, v němž jeho domovská strana KDU-ČSL působí. A nešetří ani končícího premiéra Petra Fialu. Volební výsledky víceméně očekával.

„Jen SPOLU dostalo o něco více hlasů, než jsem předpokládal,“ řekl Čunek. „Příjemně mě překvapilo pouze to, že se do Sněmovny nedostali komunisté a jejich parta ve Stačilo! To je velké uspokojení.“

Českou republiku povede nová vláda. Bude to změna k lepšímu či k horšímu?
Musím říct, že Petr Fiala je tak konsensuální člověk, až to bylo na škodu. A zřejmě není ani dobrý manažer. Vláda proto měla velmi slabý výkon. V zásadě je škoda, že se tomu podřídili všichni ostatní ministři, a hlavně politické strany. Nebyla to silná vláda, ale jestli to bude změna k lepšímu, to se teprve uvidí.

Když byl Andrej Babiš poprvé premiérem, tak všichni předpokládali pád Evropy, ale nic se nestalo. Takže si myslím, že se zase nic nestane.

Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval" se do von der Leyenové, říká Čunek

