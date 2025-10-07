Fiala příliš věřil evropským zájmům, „zamiloval“ se do von der Leyenové, říká Čunek

„Jen SPOLU dostalo o něco více hlasů, než jsem předpokládal,“ řekl Čunek. „Příjemně mě překvapilo pouze to, že se do Sněmovny nedostali komunisté a jejich parta ve Stačilo! To je velké uspokojení.“
Českou republiku povede nová vláda. Bude to změna k lepšímu či k horšímu?
Musím říct, že Petr Fiala je tak konsensuální člověk, až to bylo na škodu. A zřejmě není ani dobrý manažer. Vláda proto měla velmi slabý výkon. V zásadě je škoda, že se tomu podřídili všichni ostatní ministři, a hlavně politické strany. Nebyla to silná vláda, ale jestli to bude změna k lepšímu, to se teprve uvidí.
Když byl Andrej Babiš poprvé premiérem, tak všichni předpokládali pád Evropy, ale nic se nestalo. Takže si myslím, že se zase nic nestane.