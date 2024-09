Hájek porazil lidovce Kunčara. Zlínský kraj má prvního senátora za ANO

„Velmi si toho vážím, volební výsledek přijímám s pokorou a podpora voličů je pro mě velkým závazkem, abych byl aktivním senátorem co nejblíže lidem,“ okomentoval výsledek voleb Hájek.

Třiačtyřicetiletý děkan Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Oldřich Hájek (ANO) vstoupil do klání o místo v Senátu letos poprvé a už v prvním kole získal nejvíce hlasů. Podporu mu tehdy vyjádřilo 36,94 procenta voličů z části Zlínska a Uherskobrodska.

„Určitě mohu nabídnout energii a nový, odlišný přístup při výkonu senátního mandátu. Chci být občanům našeho kraje skutečným partnerem. Komunikace, podpora, partnerství, aktivita, odbornost a energie jsou témata a mé silné stránky, které mohu nabídnout,“ naznačil Hájek před druhým kolem voleb.

Jeho protikandidát, jednapadesátiletý Patrik Kunčar (KDU-ČSL), který obhajoval svůj post v senátu, dostal od voličů 47,83 procenta hlasů.

„Je to určitě zklamání, na druhou stranu získat 7 700 hlasů je úžasné. I výsledek s rozdílem pěti procent není špatný, neberu to jako úplnou prohru. Vzhledem k politické situaci v zemi to není špatné. Bohužel se na tom ale podepsala naše vláda a také to, že některým lidem asi připadá, že mých deset let v Senátu je už příliš dlouhá doba,“ okomentoval výsledek voleb Kunčar.

O křeslo senátora bojoval od roku 2013 třikrát a neúspěšný byl dosud pouze poprvé. V prvním kole získal 26,16 procenta hlasů a skončil druhý. Od roku 2006 členem zastupitelstva v Uherském Brodě, osm let byl také starostou, v současné době je členem rady.

Zlínský kraj měl dosud v Senátu pět hlasů, z toho tři křesla drží lidovci, dva nestraníci. Kromě lidoveckých senátorů Jiřího Čunka a Josefa Bazaly, to jsou Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí) a Tomáš Goláň (Senátor 21).

Lidovec Čunek uspěl podruhé za sebou v senátních volbách hned v prvním kole. V minulém týdnu získal necelých 57 procent hlasů. Ve vsetínském obvodě měl jen dva vyzyvatele.

V prvním kole senátních voleb přišlo v obvodu Vsetín 29,53 procent voličů, v obvodu Zlín 31,48 procent. Zájem o druhé kolo byl o poznání menší. Například v Otrokovicích, které patří do zlínského obvodu, byla účast hodinu před dnešním uzavřením volebních místností zhruba 12 procent.