Nejsem nejlepší, jen nejzkušenější, říká staronový senátor Čunek

Lidovec Jiří Čunek obhájil senátorské křeslo na Vsetínsku s velkou jistotou. Senátorem je už od roku 2006.

„Mám radost, ale především z toho, že sám o sobě si myslím, že hodně pracuji. A když člověk pro někoho pracuje a on to ocení, tak je to dvojnásobná radost,“ řekl Čunek, který je i starostou Vsetína. „Velmi mě ale mrzí, že jsme stejného výsledku, tedy 56 procent, nedosáhli i v krajských volbách.“

Čekal jste úspěch v prvním kole?

Čekal, protože jsem cítil velkou podporu. Když kandidujete poprvé a podruhé, tak člověk není úplně senzitivní na to, jak lidé reagují, teď jsem to ale podle reakcí očekával.

Čím si to vysvětlujete?

Když se porovnávám s mnoha jinými kolegy, tak se věnuji poměrně závažným tématům. Jsem člověk, který má cíl své práce, který plní. Chci něco dokázat. A lidé to vidí. Ale pak jsou lidé, kteří mi hlas nehodí, protože mě z nějakých důvodů nemají rádi. Nejsem jim sympatický. Kdybych vymyslel lék proti rakovině, tak mě volit nebudou.

Takže lidé vás volí, protože plníte své závažné pracovní cíle?

Mám také výkonné funkce, takže když jsem senátor, jsem také starosta, hejtman nebo ministr, kde je více vidět, co udělám. Mám kolegy, kterých si vážím a kteří dokázali čtrnáct dní pracovat na zákonu, který pak o jeden hlas neprošel. A jejich voliči tuto jejich práci neviděli.

Patří mezi vaše viditelné kroky to, že jste nedlouho před volbami zakázal používání mobilů na základních školách ve Vsetíně, i když jste to udělal jako starosta, ne senátor?

Se Senátem to ale souvisí, protože tam byla konference o mobilech. Zamýšlel jsem se pak nad tím, proč s tím nikdo nic nedělá. Přece není normální, že tak závažná věc, že čtyřicet procent dětí má kvůli mobilním telefonům psychické problémy, nikým nezatřese. Jsem na to poměrně senzitivní. Stalo se to v březnu a v dubnu, a když znám řešení, tak za ním jdu.

Letos jste měl v senátních volbách jen dva protikandidáty. Jak vnímáte to, že strany už proti vám nechtějí nasazovat své lidi?

Je to od nich prozíravé, choval bych se stejně. Někdy člověk má jít do boje, i když prohraje. Nikdy bych ale nekandidoval do Senátu, pokud bych věděl, že nemám šanci. Je to také otázka peněz.

Politoložka Eva Lebedová říkala, že máte styl politiky podobný Donaldu Trumpovi, který podle ní využívá silného konzervatismu voličů, až jejich strachu ze změn. Co na to říkáte?

Trump začal s politikou později než já.

Souhlasíte s tím, co také říkala, že by vás mohla porazit spíše nezávislá osobnost než politik?

Hlavně si nemyslím si, že i když vítězím, tak jsem nejlepší. Jsem jenom nejzkušenější. Víte, kolik nejlepších lidí obešlo politiku záměrně, kolik jich bylo v politice, a když se na nich nespravedlivě podepsala, tak šli pryč? Není to tak, že ve volených funkcích jsou nejlepší z národa.

Další z věcí, kterou jste prosazoval ještě jako zlínský hejtman, byl projekt nové nemocnice v Malenovicích. Když budete na kraji v opozici, bude definitivně u ledu?

Když máme potvrzený a jasný příklad z Banské Bystrice, kde se staví nová nemocnice za 7 miliard, a u nás se opravuje stará za 16 miliard korun, tak si myslím, že je to naprostý nesmysl.

Ale projekt, zdá se, skončil.

Může se stát, že zastupitelé dostanou rozum a řeknou, že se pod opravu nepodepíší. Možná jsou mezi nimi lidé, kteří nejsou z toho stáda, kterým je jedno, co se děje, ale hlavně, že jsou tam.