Další strany znají krajské lídry, které vyšlou do boje o parlamentní křesla

Právník Vondráček by byl v případě zvolení i adeptem na post ministra spravedlnosti, pokud by ANO sestavovalo vládu. Za ním by měli poslanecké mandáty na kandidátní listině obhajovat Margita Balaštíková z Uherského Hradiště, Marek Novák ze Zlína a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

„V minulých volbách do Poslanecké sněmovny jsme získali v kraji čtyři mandáty. Letos bychom jich chtěli mít víc. Naším cílem je minimálně šest mandátů za Zlínský kraj,“ sdělil ČTK hejtman a krajský šéf ANO Radim Holiš.

Hnutí STAN si zvolilo do čela kandidátky tři ženy. Jedničkou bude poslankyně a náměstkyně hejtmana Eliška Olšáková z Valašských Klobouk, dvojkou bývalá zlínská radní Kateřina Francová a trojkou starostka Babic Martina Horňáková.

„Ve Sněmovně zastupuji obce a soustředím se na to, aby měly lepší podmínky pro svůj rozvoj a aby jejich samosprávy mohly efektivněji a snadněji vykonávat svou práci.

Věřím, že v dobře vedených obcích se lidem lépe žije,“ zmínila Olšáková. „Proto je mým cílem zjednodušit administrativní zátěž, usnadnit komunikaci mezi státní správou a místními úřady a přispět ke snadnějšímu způsobu života,“ doplnila.

Spolu povede starosta Blaha

STAN v posledních parlamentních volbách sestavil společnou kandidátku s Piráty, kteří letos také kandidují samostatně. Povede je bývalý krajský zastupitel Jiří Knotek ze Strání. Ve 26 letech je nejmladším lídrem pirátských kandidátek.

„Jsem součástí generace, kterou politika dlouhodobě přehlíží. A právě tu chci ve Sněmovně zastupovat,“ prohlásil Knotek.

Už pár týdnů je jasné, že na čele kandidátky Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP) bude poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Dvojkou a trojkou by měli být lidovci: vsetínský poslanec Róbert Teleky a náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník z Valašského Meziříčí.

Hnutí Stačilo! si jako jedničku vybralo bývalou komunistickou poslankyni Marii Pěnčíkovou. SPD nominovalo zlínského lékaře Lubomíra Nečase, jenž byl dříve náměstkem hejtmana za Stranu práv občanů Zemanovci. Jeho jméno ještě musí potvrdit vedení strany.

Další strany, které mají šanci v podzimních volbách uspět, své krajské lídry doposud nepředstavily. Očekává se, že to udělají v nejbližších týdnech.