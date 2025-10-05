Nejdřív musíme řešit emisní povolenky, dotknou se všech, říká lídr ANO Vondráček

Radek Vondráček kandidoval počtvrté za sebou jako lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji. Zatímco v roce 2013 získal něco málo přes dva tisíce preferenčních hlasů, teď to bylo téměř 15 tisíc. Pokračuje v pozici poslance a je adeptem na post ministra.
Radek Vondráček, lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji

Radek Vondráček, lídr hnutí ANO ve Zlínském kraji

„Myslím, že jsem pátý nejlepší v hnutí ANO. Vysvětluji si to i tím, že uplynulé čtyři roky byly v mém podání hodně mediální. Aby totiž byla opozice slyšena, musíte být v médiích,“ říká Vondráček, který v minulosti parlamentu předsedal.

Pokud jde o ANO, jde o nejlepší výsledek strany novodobé historii republiky.
Nejvíc procent to není, ale je to rekord v tom, že nejvíce lidí volilo jednu stranu. Aby 1 940 507 lidí volilo jeden subjekt, to tady ještě nebylo.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
371 fotografií

Není ale výsledek zrádný v tom, že ANO může jen obtížně sestavit jednobarevnou i dvojbarevnou vládu?
Karty rozdal volič, a jak už bývá zvykem, rozdal je poměrně dramaticky. V České republice máme poměrný systém, který málokdy nabídne jednoduché řešení. Když na začátku minulého volebního období vyšlo současné koalici 108 poslanců, byla to náhoda. Bylo to umožněno tím, že propadlo milion hlasů, teď to bylo méně.

Jaké varianty na sestavení vlády se nabízejí?
Snahu o sestavení jednobarevné vlády jsme nevzdali, bude ale záležet i na ostatních, jak moc budou chtít být ve vládě. Řešení se nabízí několik.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Nemohla by být menšinová vláda nestabilní?
Když máte jednobarevnou vládu, tvoří ji tým, který je efektivní, což jsme si už nanečisto vyzkoušeli ve stínové vládě. Také první vláda Andreje Babiše byla několik měsíců jednobarevná. Zkušenosti máme. Je to i vize našeho předsedy, že by taková vláda byla funkční a jasně řízená, bylo by v ní méně politikaření a více praktického výkonu.

Nepomohla vám k výhře ve volbách i koalice SPOLU, když varovala před extremisty a populisty, což si volič mohl vztáhnout na SPD a Stačilo!? Tyto subjekty dostaly méně hlasů než očekávaly.
Neexistuje způsob, jak bychom to mohli zjistit. SPOLU nám každopádně čtyři roky pomáhalo svými nevýkony, když nezvládalo každodenní praktické vedení státu. Pak se to snažili nahnat v kampani, vytvářeli geopolitická témata a nálepkovali. Spousta lidí ale stále volila SPOLU. Myslím si, že spíše než je, volili podle vzoru Antibabiš.

S kým do vlády? To řešme až po volbách, říká krajský lídr ANO Vondráček

Mohly být volby referendem o setrvání země v Evropské unii a v NATO, protože SPD a Stačilo! prosazovaly v těchto věcech referendum nebo přímo vystoupení?
Pokud by to tak bylo, tak by to potvrzovalo, co jsem říkal na předvolebních debatách. Když vidíte, co se dnes ve světě děje, tak není dobrý nápad bez alternativy zvažovat vystoupení z NATO. Ve volebním programu máme na straně 30 napsáno, že členství v NATO a v EU je nezpochybnitelné. Myslím si ale, že lidé spíše chtěli změnu v každodenním životě.

Co tedy podle vás volby rozhodlo?
Dobrá opoziční práce a špatné výsledky této vlády, její nesplněné sliby, obelhávání voličů. Vláda rozpočtové odpovědnosti zadlužila zemi nejvíce v její historii. To už je samo o sobě na nezvolení. Je s podivem, že vůbec nějaké hlasy dostali.

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Myslíte si, že jejich voliči neměli na vybranou, pokud nechtěli volit opoziční nebo neparlamentní stranu?
Obecně platí, že negace nevítězí. Vzpomínám si, jak jsem byl v roce 2014 na obědě ve Sněmovně lordů (Horní komora Parlamentu Spojeného království), a jeden lord se mě ptal, co je hnutí ANO. Vysvětlil jsem mu, že jsme vznikli jako akce nespokojených občanů, že jsme proti korupčním skandálům... A on mě přerušil a řekl, že se neptal proti čemu jsme, ale pro co jsme. Zapamatoval jsem si to. Když chcete vítězit ve volbách, musíte mít svůj program, který máme zcela jasný.

Co budete chtít udělat nejdříve?
Odkáži na pana Babiše, na prvním zasedání vlády se musí řešit ETS2, tedy emisní povolenky. Ty mohou zasáhnout do života nás všech, i ve Zlínském kraji. Spousta lidí tady topí plynem a dřevem. Lidé se ze svých domů neodstěhují, příjmy v kraji přitom patří k nejnižším. A aby měli platit podle ekonoma Lukáše Kovandy až 83 tisíc korun na domácnost navíc, to se nesmí stát.

Chcete povolenky zrušit, případně jak?
Některé země to chtějí, některé nechtějí. Vyšleme nového premiéra, který bude hodně slyšet, budeme hledat spojence a jsme připraveni jít až do občanské neposlušnosti.

Vondráček hájí zákaz zveřejňování jmen stíhaných. Náhubkový zákon, tvrdí Piráti

Co by se dalo udělat pro Zlínský kraj? Je to především už tolikrát opakovaná změna v rozpočtovém určení daní?
Ano, to nás trápí nejvíce. Věřím, že v tomto volebním období najdeme spravedlivější systém, jak v přerozdělování daní, tak třeba v úhradách za zdravotní služby. Jsme v těchto věcech jako kraj bití. Budu bojovat za takové změny, aby byly pro kraj spravedlivé.

Má v tomto směru význam, že jako vládní strana máte místo čtyř poslanců pět?
Pět je větší síla, navíc jsme dobrá parta. Nepamatuji si, že by vládní strana měla pět poslanců z našeho regionu.

Ve stínové vládě jste byl ministr spravedlnosti. Rýsuje se možnost, že byste byl ministr ve skutečné vládě?
Teď se teprve rýsuje koalice a vláda. Nejdříve musíme mít jasno v tom, jaké budeme mít resorty.

Zmiňoval jste poměrný volební systém, má smysl jeho změna na většinový?
Ústavní soud se k poměrnému systému vyslovil v roce 2017. Jeho názor byl, že když máme v Ústavě poměrný systém, tak má být co nejpoměrnější. To je jeho filozofie, ačkoliv v jiných zemích existují bonusy pro vítěze, aby měl větší šanci sestavit vládu. My se budeme pohybovat v mantinelech daných Ústavním soudem. Kdybychom se ale chtěli bavit o většinovém systému, dává to logiku. Často se jako příklad uvádí Řecko, kde vítěz bere velké množství křesel navíc. Nelze jen říci, že máme v České republice nějakou tradici. Měli bychom se o tom minimálně bavit.

Mandáty a zvolení poslanci

Vstoupit do diskuse

