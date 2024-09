ANO skládá novou koalici a jedná se všemi stranami. Do středy bude jasněji

Ve volbách neuspěli Piráti a Sociální demokracie, což jsou strany, které ještě s ODS a ANO řídily kraj poslední čtyři roky. ANO se teď postupně schází se všemi stranami, jež ve volbách uspěly, tedy i s K21 (KDU-ČSL a Zlín 21), SPD a koalicí Stačilo!.

„Nemáme žádné noty, s kým smíme, či nesmíme jít do koalice. Díváme se na konkrétní lidi a mandáty, jde o program a také vzájemnou chemii. Samozřejmě nejde vzít do rady všechny strany a hnutí,“ shrnul Holiš.

Zástupci ODS a STAN se s ním potkali už v sobotu, další jednání se uskutečnilo dnes večer. „Preferuji toto seskupení více, než kdybych dělal koalici s panem Čunkem,“ reagoval lídr ODS Tomáš Goláň.

Navíc vidí stejně jako Holiš programové průniky mezi ODS a ANO. „Vidím kontinuitu, třeba budeme věci více akcelerovat, ale pořád půjdeme stejným směrem, kterým se kraj vydal poslední čtyři roky.“

Podobně to vnímá i jednička STAN Tomáš Chmela, jehož hnutí je ale poslední čtyři roky v opozici. „Je to ve hře,“ sdělil ohledně vzniku trojkoalice s ANO a ODS. „Nechceme, aby ANO vládlo s podporou SPD a komunistů. Je to naše ‚státnická povinnost‘, aby byl kraj v rukou slušných politických stran,“ doplnil.

Trojkoalice by mohla vzniknout, ačkoliv se na celostátní úrovni šéf ANO Andrej Babiš vymezuje vůči působení ODS a STAN ve vládě a jejich předsedové naopak vůči ANO. „Myslím si, že tuto debatu máme za sebou po minulých krajských volbách,“ poznamenal krajský předseda ODS Stanislav Blaha.

Podle Chmely vznik trojkoalice vyplývá z výsledků voleb. „Ale je to i o personálním složení,“ zmínil Chmela, který je také krajským šéfem STAN.

Stejně tak je to přijatelné pro ANO. „Je třeba zvážit, zda by obecné vymezování nemělo jednoho dne skončit. Někdo musí udělat první krok,“ naznačil Holiš.

K21 vyjednává bez Čunka

Holišův největší rival Čunek v krajských volbách neuspěl, jak si představoval. Vytvořil kandidátku K21 s hnutím Zlín 21 a byl jejím lídrem. Skončila sice na druhém místě, ovšem se ztrátou 20 procent na ANO. Navzdory tomu, že se Čunek s Holišem zásadně rozcházejí v názoru na krajské nemocnice, zástupci K21 už také překvapivě začali vyjednávat s ANO o koalici.

Paradoxně bez Čunka, který měl přitom před volbami ambici stát se opět hejtmanem.

„Jde-li se na první jednání, tak by nemělo být o emocích. A vzhledem k tomu, že si myslím, že mohu emoce v některých lidech z ANO vzbuzovat, řekl jsem si, že na jednání nepůjdu,“ vysvětloval Čunek. „Brzy zjistíme, jestli je to jenom společenské setkání, nebo je opravdu zájem jednat o koalici.“

Podle Čunka může mít šanci na vznik i tato koalice. „Budeme to vážně zvažovat, je to jedna z pracovních variant,“ souhlasil Holiš.

„Považujeme za vhodné vždy oslovit vítěze voleb a pokusit se najít nějaké styčné body. Uražené emoce nepatří do politiky, protože máme zodpovědnost vůči všem občanům,“ podotkl krajský předseda lidovců Aleš Dufek.

ANO chce pět křesel v radě

Ať už bude složení devítičlenné rady jakékoliv, ANO by v ní mělo mít většinu, tedy pět křesel. Pokračovat by tak měli oba Holišovi náměstci: Radek Doležel, jenž má na starosti dopravu, a David Vychytil, který se staral o ekonomiku kraje.

Další partneři, pokud by byli dva, což preferuje ANO, by dostali po dvou místech v radě. „Do středy bude jasno o základních obrysech toho, s kým jít do finálního jednání,“ odhadl Holiš.

Ve vedení kraje naopak končí Piráti, kteří měli dvě křesla. Po minulých třinácti procentech nedosáhli ani na pět. Z kraje odcházejí také sociální demokraté, včetně radní Olgy Sehnalové, která řešila zdravotnictví. Také ona vidí příčiny zejména v celostátní politice, čímž vysvětlovali výsledky voleb prakticky všichni zástupci stran. Lidé podle nich volili proti vládě, tudíž preferovali především ANO.