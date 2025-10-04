Třetí je STAN s 10,19 %, čtvrtá SPD s 8,80 %, pátí Piráti měli 7,41 %, Motoristé sobě 6,72% a pod pětiprocentní laťku v kraji míří Stačilo s 4,71 %.
Nejrychleji byly hlasy sečteny v obci Sulimov na Kroměřížsku. Trvalo to necelých 50 minut od uzavření volebních místností. Ve vesnici zvítězilo hnutí ANO, kterému dalo hlas 31 z 93 voličů, kteří přišli k urnám. Znamenalo to výsledek 34,06 procenta.
Z volebních místností nebyly hlášeny žádné větší komplikace. Jen ve Zlíně musela hlídka městské policie usměrnit pětačtyřicetiletého muže, kterého zaujala členka volební komise natolik, že se ji pokusil přímo v jedné z volebních místností na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně pozvat na rande.
|
Zástupci Zlína chybí na čele kandidátek. Strany vedou i lídři mimo region
Přestože byl odmítnut, nenechal se odbýt a jeho chování se stávalo obtěžujícím. „Proto přišla ke slovu přivolaná hlídka městské policie. Strážníci s mužem pohovořili, vysvětlili mu, jak se věci mezi dospělými lidmi mají, načež muž pochopil a prostor voleb opustil,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
Ve štábu ANO ve Zlíně v restauraci Terasa je zatím jen kolem patnácti členů hnutí, kteří jsou spokojení. Sledují výsledky voleb, které průběžně komentují. Na stole před členy ANO ve Zlíně leží červené kšiltovky s bílým nápisem Silné Česko, což evokuje kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa MAGA – Make Americe great again.
„Výsledek je zatím výborný, samozřejmě ještě nejsou spočítané všechny hlasy, je to ale nad očekávání, je čas děkovat,“ řekl poslanec Marek Novák, který je dvojkou kandidátky. „Padá na nás váha toho, že budeme mít možnost poskládat vládu a ukázat lidem, že jsme to mysleli vážně,“ doplnil.
Krajský lídr ANO je spokojený
Lídr kandidátky, poslanec Radek Vondráček je ve volebním štábu v Praze. S výsledky je také zatím spokojený. „Je to lepší, než byly preference. Je to určitě fajn, ale je to ještě brzy. Určitě se to sleduje lépe než před čtyřmi lety,“ zhodnotil.
Myslí si, že ANO odebralo voliče SPD a Stačilo! „V rámci kampaně jsme dokázali přesvědčit voliče, že hlas ANO nepropadne, že hájíme české zájmy, mělo to na pozitivní odezvu, byl to dobrá kampaň. Našli si nás i středovější voliči,“ myslí si.
Kandidáti a podporovatelé SPOLU se od čtvrté hodiny scházeli v restauraci Nº 212 v Napajedlích, lídr kandidátky Stanislav Blaha dorazil těsně před pátou. Nálada na místě je zatím klidná a uměřená výsledkům, politici sledují zpravodajství na televizních obrazovkách. Naopak na místě je lidovec Václav Pláteník, jehož preferenční hlasy zatím posílají ze třetího místa kandidátky do Sněmovny.
|
Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum
„Je dobře, že volební účast je vysoká a lidé vzali volby vážně. Zatím to vypadá, že si Andrej Babiš drží náskok, ale může už jenom klesat. Věříme, že SPOLU naopak bude růst a budeme mít dobrou většinu pro demokratickou vládu. Naším cílem bylo přiblížit se na celostátní úrovni k výsledku z roku 2021, tedy zhruba 27 procent. Tam ještě nejsme, ale věřím, že velká města nám pomohou,“ komentoval průběžné výsledky Václav Pláteník, trojka kandidátky SPOLU a člen KDU-ČSL.
Kolem půl čtvrté se začali scházet první podporovatelé a politici hnutí STAN ve studiu Nekky ve Zlíně. V té době byla sečtena asi třetina okrsků a dvojka na kandidátce, Kateřina Francová, si pochvalovala výsledek hnutí Stačilo! pod pěti procenty hlasů. Krátce před 16. hodinou cinkaly první skleničky jako poděkování za pomoc v kampani. Průběžné výsledky voleb přišli sledovat i další politici spojení s hnutím STAN, jako například Ondřej Běťák nebo Bedřich Landsfeld. Krátce před lídryní Eliškou Olšákovou přijel také jeden ze zakladatelů hnutí Petr Gazdík.
|
Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět
Poprvé do Sněmovny míří Motoristé sobě a také jejich zlínský lídr Jiří Barták, který je místopředsedou hnutí. Sčítání hlasů sleduje s dalšími lídry v Praze. „Zatím u nás panuje optimismus, ale sečteno je málo hlasů, nelze predikovat, jak to dopadne. Výsledky voleb odpovídají tomu, co jsme předpokládali. Jen jsem čekal lepší výsledek Stačilo!, ale ukazuje se, že lidé pro návrat komunistické strany nehlasují,“ uvedl Barták.