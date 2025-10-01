Znamená to tedy, že Zlín neprodukuje dostatek politiků s přesahem do celostátní politiky? A může to být pro mimozlínské kandidáty hendikep?
„Není to nevýhoda,“ je přesvědčený lídr ANO, poslanec Radek Vondráček z Kroměříže. Současně říká, že Zlín zná, že v něm rok studoval a považuje ho za jedno ze svých životních měst.
Za ním je dvojkou poslanec Marek Novák ze Zlína. Na 13. místě se nachází náměstek zlínského primátora Pavel Brada, na poslední 22. pozici primátor Jiří Korec.
„Osobnosti se generují v komunální politice a primátor krajského města je už trochu vyšší pozice, tak se věnuje komunální politice,“ míní Vondráček.
„Budu rád, když mi lidé dají preferenční hlas, ale ve Zlíně mám spoustu práce a město potřebuje dobré vztahy s Poslaneckou sněmovnou. Je lepší síly rozložit, než kumulovat,“ míní Korec.
Před čtyřmi lety se nechal na poslední místo kandidátky ANO napsat zlínský hejtman Radim Holiš a voliči ho kroužkováním poslali do sněmovny. Holiš ale do Prahy neodešel.
Na čele kandidátky SPOLU je poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
„Nepovažuji to za anomálii. V řadě krajů vzniká kandidátka na základě centrální dohody. ODS ani KDU-ČSL v tuto chvíli nemají poslance přímo ze Zlína, ale je to dáno i krajskými primárkami,“ vysvětlil Blaha.
Prvním zástupcem SPOLU ze Zlína je Radek Václavík na 6. místě. Pak jsou tam už jen dva lidé z krajského města.
Motoristé vsadila na lídra z Prahy
Podobné je to v dalších stranách. Dvě z nich nemají dokonce lídra ze Zlínského kraje. Jednička SPD Zuzana Majerová je z Bukovan v Olomouckém kraji, lídr Motoristů Jiří Barták z Prahy.
„Moje téma jsou regionální věci, takže mi nevadí, že nemám nasátý život ve Zlíně. Řeším také sociální oblast a bydlení. Stavět můžete ve Zlíně i v menších městech, kde to může být jednodušší, protože budou mít více pozemků,“ reagovala jednička STAN Eliška Olšáková, která je z Valašských Klobouků a poslední rok i náměstkyní hejtmana.
Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět
Současně tvrdí, že je ve Zlíně téměř každý den a nepovažuje tudíž za hendikep, že v něm nežije. „Uvidíme ve volbách, třeba Zlín vykroužkuje Kateřinu Francovou,“ nastínila. Francová je dvojkou STANu a dříve byla náměstkyní zlínského primátora.
Lídr Pirátů Jiří Knotek je ze Strání. „Je to hendikep, jelikož ale žádná strana lídra ze Zlína nemá, tak jsme hendikepovaní všichni,“ naznačil. „Ale politik má zastupovat celý region, ne jen Zlín. Podle mě to není úplně problém, je to spíše zajímavost.“
Piráti mají na kandidátce čtyři zástupce ze Zlína, na 4. místě je zlínský radní Jiří Robenek.
„Vliv to trochu má, protože když žijete v nějakém městě delší dobu, chcete tak automaticky pomoci právě jemu. Tímto okem rozpoznáváte problematiku,“ uvažuje jednička STAČILO! Marie Pěnčíková, která pochází z Morkovic-Slížan.
„Kdybych byla obyvatelkou Zlína, byla bych ráda, kdybych tam měla představitele svého města,“ připustila.
Ovšem říká také, že poslanec má řešit to, co trápí celý region, potažmo zemi. „Zlín je podnikatelské město a možná se tam většina lidí soustředí víc na podnikání než na politiku, kde rozhodují volby. Čtyři roky fungujete a pak nemusíte být zvolený,“ sdělila Pěnčíková.
Pokud jde o mimokrajské lídry, ti si nepřipadají jako cizinci. Argumentují blízkými kontakty v regionu. Majerová zmiňuje, že bydlí na Hané, která sahá až na Kroměřížsko, a že do Zlínského kraje jezdívala s maminkou a dodnes tam jezdí lyžovat.
„Navíc maminka mého manžela se narodila 3. ledna 1945 v Kině Svět v Holešově, když byly nálety. Jeho příbuzní jsou ze Zlína nebo Vizovic, kam jezdíme,“ poznamenala s tím, že během kampaně projela všech 307 měst a obcí Zlínského kraje.
„Tchán vlastnil chatu na Bystřičce, kde jsme trávili volný čas a jezdili do okolí, moje sestra se zase se vdala do Starého Města,“ vysvětluje Barták, který pracoval u celní správy, kde měl na starost i Zlínský kraj. „Jezdil jsem tam dlouhá léta pracovně i soukromě, ve Zlíně i jinde mám řadu přátel. Myslím, že dobře znám kraj i problémy, s nimiž se místní lidé potýkají,“ dodal.
To, že strany nemají na svých kandidátkách více lidí ze Zlína, přičemž nejvíce, a to osm, jich zapsali Motoristé, vysvětlují i tím, že jména přicházela z oblastních sněmů. Tedy z různých částí kraje, který by tak měl být zastoupený navrženými kandidáty plošně.
Strany nemají dost lidí, říká politoložka
Komunální politici ze Zlína nechtějí odcházet do Prahy. A strany nemají dost dalších lidí, které by mohly na čela kandidátek nabídnout. Tak by se dal shrnout pohled politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci na to, že krajské město nemá mezi lídry kandidátek žádného zástupce.
„Vypovídá to tom, že výraznější politici jsou vytížení na komunální či krajské úrovni ve Zlíně a nechtějí být vysoko na kandidátních listinách do sněmovních voleb. U mnohých stran se to navíc ani příliš nedoporučuje,“ nastínila Lebedová.
