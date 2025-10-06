„Před čtyřmi lety nám koalice pomohla, teď už ne,“ je přesvědčený Goláň.
Co říkáte na výsledek SPOLU ve volbách?
Vzkaz od voličů jsme dostali už loni v krajských volbách, ale u těch sněmovních jsem neviděl sebemenší reflexi, že by na to někdo z vedení reagoval. Je to neúspěch. Petr Fiala mluvil o 30 procentech, máme daleko méně a rozdíl mezi námi a ANO je opravdu velký. Nepomáhá ani to, když předseda říká, že demokratické strany dohromady získaly více mandátů než před čtyřmi lety. Jako ODS jsme přece součástí trojkoalice SPOLU, takže by nás měl zajímat její výsledek.
Výsledky - Zlínský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
Proč tomu tak je?
Když jsem mluvil s mladými lidmi, říkali mi často, že pro ně byl projekt SPOLU čistě matematický. My jsme koalici přiznali, na rozdíl od jiných. Mladí nás ale nešli volit, mimo jiné proto, že jsme byli v koalici s KDU-ČSL. Lidovecká politika našim podporovatelům není úplně blízká a možná i to byl důvod, proč dali hlas Motoristům nebo Pirátům. To není dobře, měli bychom přece být stranou, která má vlastní zázemí a umí vyhrát i bez těch ostatních. Projekt SPOLU už se neukázal jako šťastný.
Měl by tedy skončit a ODS jít opět vlastní cestou?
Myslím, že bychom se jako strana měli znovu postavit sami za sebe a podívat se, jak oslovit voliče. Andrej Babiš dělal čtyři roky kampaň, my jsme čtyři roky vládli – a skoro nic jsme během toho neříkali. Když se podíváte na hlasování, přes 90 procent našich návrhů prošlo napříč politickým spektrem, hlasovali pro ně i poslanci ANO a SPD. Ale když se jim něco nelíbilo, byla z toho velká show. Což patří k politice. I kolegové z ANO uznávají, že jsme toho hodně zvládli, ale neuměli jsme to prodat. Měli jsme být více pozitivní a vyzdvihovat naše úspěchy, místo akademických projevů říkat jednoduché a srozumitelné věci.
Spousta voličů vám řekne, že hodnotově s vládou souzněli, ale chyběl jim větší výkon a reformy.
Slyšel jsem od voličů i podnikatelů, že jsme neprovedli takzvanou „deagrofertizaci“. Mnozí lidé nám vyčítali, že se za minulostí měla udělat tlustá čára a že jsme nechali ve státní správě lidi spojené s bývalými vládami, v nichž bylo zastoupeno hnutí ANO. Měli jsme to vysvětlit a říct: tady se to udělalo, tady to nešlo, protože by to například narušilo chod úřadů nebo ministerstev.
Měl by Petr Fiala být nadále předsedou ODS?
To je na vnitrostranické diskuzi, která určitě bude. Nelíbí se mi reakce ani po volbách, nelze si myslet, že jsme udělali dobrou kampaň, ale voliči nepřišli. Petr Fiala po špatném výsledku říká, že to bylo dobré, protože jsme dostali skoro tolik hlasů jako minule. To přece není sebereflexe. Musíme analyzovat výsledky, podívat se na regiony. Například v Moravskoslezském kraji to byl jasný vzkaz od voličů, že personální politika není v pořádku. Naši voliči nejsou hloupí a přesně vědí, co chtějí, a co mají chtít od nás. Nechtějí SPOLU, chtějí, abychom volby vyhrávali sami. My ale v koalici uhýbáme doleva a pak ve volbách ztrácíme. Před čtyřmi lety nám koalice pomohla, teď už ne.
Ve volbách uspěla řada mladých politiků a členů ODS. Je to cesta, jak oslovit mladé voliče?
Potřebujeme přivést do politiky i vedení strany nová jména. Je vidět, že po nich je poptávka. Chtěl bych, aby se do popředí dostali ti, kteří opravdu makají. U nás ve Zlínském kraji teď uspěl Štěpán Slovák, zároveň mě mrzí, že ve Sněmovně nezůstal také Stanislav Blaha. A další mladí uspěli v jiných krajích. Trochu problém je Praha a Středočeský kraj, kde se ODS spoléhá na to, že tam má hodně hlasů, a tím často dostávají prostor tradiční jména.
Co teď podle vás chystá Babiš?
Nejspíš to zatím netuší ani on. SPD je čistě protestní hnutí, takže s nimi to jednoduché mít nebude. Babiš je pragmatik a ví, že Evropskou unii potřebuje, ale co to bude znamenat pro Česko, se těžko odhaduje. Nebude v rámci evropské politiky tak aktivní, spíš ji nechá běžet. Mimochodem, Petr Fiala zvládal zahraniční politiku fantasticky a uměl to také prodat, ale neuměl pak prodat sám sebe a domácí politiku. Nevysvětlili jsme třeba, jak jsme uchopili migrační pakt a že máme jeho nejtvrdší implementaci v Evropě, ještě přísnější než Slovensko nebo Maďarsko. Prosadili jsme v EU spalovací motory, mezi bezemisní zdroje dostali jadernou energetiku a šlo by pokračovat.