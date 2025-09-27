Chceme zabránit vládě extremistů, říká lídr koalice SPOLU Stanislav Blaha

Petr Skácel
  10:10
V minulých sněmovních volbách byl jedničkou krajské kandidátky SPOLU lidovec Ondřej Benešík, který už však nekandiduje. Lídrem se tak stal poslanec Stanislav Blaha, který je krajským předsedou ODS a starostou Uherského Hradiště.
Stanislav Blaha, lídr ODS ve Zlínském kraji | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„V koalici došlo k dohodě na celostátní úrovni, že ve Zlínském kraji nominuje lídra ODS. Jestli je lídr z ODS, nebo KDU-ČSL, je pro voliče úplně zástupné téma. Představujeme společný program a vizi pro celé Česko,“ říká Blaha.

Co je pro vás hlavním tématem voleb?
Potřeba udržet směr a kurz, kterým jdeme. Vidíme, co se děje v extremistické části spektra. Hnutí Stačilo! či SPD jsou v zásadě jediní možní koaliční partneři ANO. A jejich snaha o vyvedení země z EU a NATO, to je obrovské nebezpečí pro budoucnost Česka. Slovo prosperita se často skloňuje, ale dosáhneme jí jen tehdy, pokud budeme bezpečně ukotveni na Západě. Jinak riskujeme pád do vlivové sféry Ruska. Dětství jsem prožil v totalitním režimu, ve druhém ročníku na vysoké škole jsem se účastnil revoluce, a nechci se vracet zpátky. Mám pocit, že někdy lidi svobodu považují za samozřejmost, ale já vím, že není automatická a nesmíme dopustit její ztrátu.

Není vaše neustálé strašení před Babišem jako „Putinovým agentem“ přehnané? Když byl premiér, otevřeně proruský nebyl.
Situace je dnes odlišná. ANO nebude vládnout samo a potřebuje někoho k sobě, kdo pak na něj bude tlačit. Když jeho menšinová vláda stála na podpoře komunistů, tak na jejich nátlak škrtl ve státním rozpočtu deset miliard korun na obranu. Nezapomínejme, že teď jde Babišovi o všechno. Příští Sněmovna bude hlasovat o jeho vydání k trestnímu stíhání za Čapí hnízdo. To ho dělá extrémně vydíratelným.

Stanislav Blaha

Narodil se v roce 1969 v Uherském Hradišti. Vystudoval obor strojírenská technologie na strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně, poté se živil jako podnikatel.

Od roku 2017 je poslancem za ODS, působí ve výboru pro obranu a hospodářském výboru. Od roku 2014 pracuje jako starosta města Uherské Hradiště, kde byl předtím místostarostou (2006–2014) a radním (2002–2006). V letech 2012–2018 a od roku 2020 je krajským zastupitelem. Je také krajským předsedou ODS.

Jak to myslíte?
Představme si situaci, kdy mu SPD nabídne jeho nevydání výměnou za referendum o EU a NATO. Věříte, že se Babiš v tu chvíli zachová státnicky? Já ani na vteřinu. To je pro mě velké nebezpečí. A když slyšíte od jeho budoucích koaličních partnerů slova o znárodňování, rušení kostelů, omezení církevních sňatků… To už tady přece bylo a nikdo se k tomu nechce vrátit.

Takže si umíte představit, že byste se s ANO po volbách domluvili, aby nevznikla vláda s extremisty?

Lídři SPOLU a STAN jasně deklarovali, že s ANO nelze jít do vlády. Zažili jsme Babišovo krizové řízení během covidu. Rozhodnutí, která platila v pondělí, v pátek zrušil. Byl to naprostý hazard se životy lidí. Jeho „best in covid“ zlidovělo, byli jsme mezi pěti nejhoršími zeměmi na světě. Babišova vláda byla nejméně populární v EU. S mikromanažerem, který se rozhoduje ze dne na den jen na základě průzkumů veřejného mínění prostě nemůžete odpovědně vládnout.

Téma AntiBabiš teď u opozice a na sociálních sítích vystřídal AntiFiala. Vnímáte vlnu nevole proti premiérovi?
Ve Zlínském kraji jsme s premiérem tento týden navštívili tři okresní města a mám opačný pocit. Viděl jsem kolem sebe lidi, kteří chtěli diskutovat, a potěšilo mě, že zájem mladých o politiku byl velký. Pokud na nás někdo pískal, byli to jednotlivci. Vidím spíš organizované skupiny, které objíždí kraje a narušují mítinky SPOLU. My jsme celý Zlínský kraj objeli v rámci kampaně dvakrát a nabilo mě to energií. Voliči nám často říkají, že jsou hrdí na premiéra, který působí jako státník a má respekt ve světě.

S Babišem bychom společnou cestu nenašli, říká staronový starosta Blaha

Přesto, necítíte, že jste řadu voličů zklamali?
Ano, vím o tom. Všichni víme, že se nelze zavděčit všem. Vláda musela dělat kompromisy, protože byla koaliční a každý partner chtěl prosadit své. Někdy nebylo jednoduché najít společný názor. Voliči ODS nám říkají, že jsme málo pravicoví. Ale když spojíte program ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, hledají se průniky těžce. A je výsledkem výborných vyjednávacích schopností Petra Fialy, že vláda vydržela čtyři roky. Je teprve čtvrtým premiérem v historii Česka, kterému se to povedlo. A má reálnou šanci stát se prvním premiérem, který bude vládnout dvě volební období po sobě. Tato země potřebuje dlouhodobou koncepční práci, ne zase trhnout kormidlem prudce na druhou stranu.

Hodně lidí si řekne, že kdyby vás zvolil znovu a vyhráli jste, pojedete dál stejně a žádných velkých změn ve školství či zdravotnictví se nedočkají.
Je pravda, že vláda nebyla ve všem úspěšná. Ale čísla mluví jasně. Naše ekonomika roste rychleji než průměr EU a rostou průměrné mzdy. Jinými slovy bohatneme. Když končila vláda ANO, deficit státního rozpočtu byl 5 %, letos by měl klesnout na 1,9 % HDP. To mimochodem splňuje Maastrichtská kritéria a otevírá debatu o přijetí eura.

Zbavili jsme se závislosti na ruském plynu a ropě. Opozice strašila, že pohonné hmoty zdraží na 100 korun za litr, ale dnes je máme jedny z nejlevnějších v EU. Otevřeli jsme přes 200 kilometrů nových dálnic, je to národní rekord a dvakrát větší výsledek oproti Babišově vládě. Prosadili jsme v EU, že jádro není „zakázané“ slovo, a mohli jsme konečně dokončit tendr na další blok v Dukovanech. Navíc jsme dokázali přilákat zahraniční investory, onsemi u nás chystá výrobu čipů a Toyota elektromobilů. Rekordní investice celkem za 100 miliard přinesou nová pracovní místa a růst platů.

Proč tedy nejste favoritem voleb, a vypadá to na návrat Babiše?
Jedna věc je, že opozice je velmi agresivní a lidé slyší často jen negativní zprávy. A ty táhnou víc než pozitivní. Doba je rychlá, až při osobních setkáních se nám často daří lidem vysvětit, jak se věci skutečně mají. Nepomohlo ani to, že lidé vnímají politiku přes neustálé hádky a urážky ve Sněmovně, kde kvůli extrémní zdržovací taktice opozice zůstala „viset“ řada zákonů. Je třeba změnit jednací řád, aby se dala omezit délka vystoupení, podobně jako v Německu.

V průzkumech ovšem na ANO výrazně ztrácíte.
Před čtyřmi lety průzkumy taky prorokovaly vítězství Babiše. Jsem přesvědčený, že na vítězství máme. Je to v rukou lidí, kteří čím dál více dokážou prohlédnout „slibotechnové“ pohádky ANO a vnímají nebezpečí extremistů u moci.

Ve Sněmovně končíte druhé volební období. Neuvažoval jste, že byste zůstal jen v Uherském Hradišti, kde jste starostou?
Pořád cítím, že mám co nabídnout. Propojení komunální úrovně s celostátní politikou přináší pohled zdola a zdravý rozum. Věnuji se hlavně dopravě a obraně a tyto výzvy zůstávají aktuální. Za čtyři roky se nám podařilo zrychlit až o polovinu výstavbu dálnic díky zákonu, na kterém jsem se podílel. Do roku 2033 chceme vybudovat kompletní dálniční síť a začít s prvními úseky vysokorychlostních železničních tratí.

Pokud jde o obranu, v dnešní době, kdy bezpečnost Evropy je zkoušena provokacemi Ruska kolem hranic NATO, není větší výzva, než aby naše armáda byla bojeschopná.

Jedním z problémů Zlínského kraje je vylidňování a stárnutí populace. Jak to změnit?
Aby tady mladí lidé měli budoucnost, potřebují dostupné bydlení a dobré dopravní spojení, které otevírá cestu k lépe placené práci. Řešení na to máme: projekty na klíč a zjednodušené stavební řízení, které zrychlí výstavbu. Dálnicemi propojíme kraj uvnitř i na okolí. A další investice, jako onsemi v Rožnově, pomáhají tvořit dobře placená pracovní místa, a tím udržet mladé obyvatele. Máme na to být evropský lídr v mikročipech a vrátit Zlínský kraj na světovou mapu.

