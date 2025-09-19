S komunisty do vlády nepůjdeme, říká lídr Motoristů v kraji Jiří Barták

Petr Skácel
  16:46
Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich byl Petr Macinka, dlouholetý spolupracovník Václava Klause. Společně pak stáli u zrodu hnutí Motoristé sobě.

Ve Zlínském kraji vede kandidátku Motoristů do parlamentních voleb Jiří Barták. (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Před třemi lety za mnou Petr Macinka přišel a řekl mi: ‚Doprava v Praze je šílená, pojďme s tím něco udělat‘,“ vzpomíná Jiří Barták na okolnosti vzniku hnutí.

„V hnutí mám členskou kartičku s číslem tři, jsem jeden ze služebně nejstarších,“ říká. „Těsně jsme se nedostali na magistrát, ale měli jsme odezvu od lidí po celé zemi a zjistili jsme, že o naše myšlenky je zájem. Pak přišly eurovolby, kde jsme získali dva a málem i tři europoslance, a teď nás čekají sněmovní,“ líčí jednička kandidátky Motoristů v kraji.

Jste lídrem za Zlínský kraj, přitom pocházíte z Olomouce a žijete i pracujete v Praze. Jak to jde dohromady?
Vazbu na region mám dlouhodobě. Tchán vlastnil chatu na Bystřičce, kde jsme trávili volný čas a jezdili do okolí, moje sestra se zase se vdala do Starého Města. U celní správy jsem působil skoro dvacet let, měli jsme na starosti oblast, kam spadal i Zlínský kraj. Jezdil jsem sem dlouhá léta pracovně i soukromě, ve Zlíně i jinde mám řadu přátel. Myslím, že dobře znám kraj i problémy, s nimiž se místní lidé potýkají.

Když jsem se připravoval na rozhovor, hledal jsem rozhovory s vámi nebo vaše veřejně vyslovené názory. A skoro nic jsem nenašel. Proč tomu tak je?
V praktické politice nejsem tak dlouho a nebýt Petra Macinky, možná bych do ní ani nevstoupil a dál se věnoval své práci učitele a táborům, na které s dětmi jezdím. Svoje politické názory jsem ovšem vždycky otevřeně říkal a občas kvůli tomu i narazil. Byl jsem volič ODS, s Ivanem Langerem se známe ještě ze střední školy. Před čtyřmi lety jsem volil SPOLU, ale nepřesvědčili mě. Myslel jsem, že ODS jako hlavní strana v koalici povede ostatní svým směrem, což se nestalo.

Tak jaké jsou vaše názory? Má například Česko zůstat v Evropské unii, z níž chce část opozice vystoupit?
Dvanáct let jsem byl členem evropské komunikační sítě OAFCN, která se věnovala koordinaci boje proti hospodářské kriminalitě v rámci EU. Takže jsem Unii zažil zevnitř a zjistil, že byrokracie je v ní naprosto šílená. V posledních letech navíc zesílily tendence zabývat se naprosto umělými problémy, které vymýšlejí lidé odtržení od reality. V Bruselu nám stále víc a víc určují, co máme a nemáme dělat, což mi vadí. V EU musíme zůstat, nejsme tak silný stát jako Švýcarsko, abychom si mohli dovolit fungovat mimo ni. Ale měli bychom usilovat o návrat k původní myšlence států spolupracujících v obchodní sféře.

Měli by Motoristé jít do vlády s hnutím Stačilo?
Ne. Jako vedení jasně říkáme, že s komunisty do vlády za žádných okolností. Na billboardu máme heslo „Fialu vyměníme, Babiše pohlídáme“ což vystihuje náš postoj. Kdyby nás Andrej Babiš oslovil a nabídl nám účast ve vládě s tím, že by akceptoval náš program, tak na to kývneme. Vláda by pak mohla být více pravicová, než kdyby se domluvil s Okamurou a Konečnou. Pokud ne, klidně půjdeme do opozice.

A dostanete se do Sněmovny, v průzkumech se pohybujete kolem pěti procent?
Už jsem starší člověk a pamatuju řadu voleb, které dopadly tak, že se pak divili novináři i agentury. Vzpruhou je pro mě fakt, že den před eurovolbami jsme měli v průzkumech 4,7 procenta a nakonec jsme získali 10,2. Hodně se k nám hlásí prvovoliči, kteří se agenturám těžko měří. Hromada lidí navíc nechce někomu říkat, že volí Motoristy, ale hlas nám dají. Pevně věřím, že uspějeme.

Jiří Barták (Motoristé)

Narodil se v roce 1967 v Olomouci, je absolventem oborů psychologie a sociální a mediální komunikace. Působí jako zástupce ředitele základní školy v Praze, kde vyučuje informatiku a digitální techniku. Přes 27 let sloužil u Celní správy ČR, kde vedl útvar komunikace a poradenství Generálního ředitelství cel. Je místopředsedou hnutí Motoristé sobě.

U řady lidí vám uškodila kauza rychlé jízdy Filipa Turka. Byla to chyba, která vás může stát volby?
Bylo to nepříjemné a uznávám, že naše reakce mohla být rychlejší. Ale obraz Filipa Turka dělají z velké části média, jako kontroverzní osobnost má navíc řadu odpůrců. Pokud s ním někdo z nich měl šanci mluvit osobně, tak často změnil názor. Vizuálně může působit jako frajer, ale je to jeden z mála lidí, kteří politice opravdu rozumí a o automobilovém průmyslu má top přehled. Není to žádný teoretik.

Kritiku sklidil za to, že o své jízdě lhal a urážel lidi, kteří na to upozornili. Nereagoval příliš útočně?
Myslím, že se Filip z hlediska svého vystupování mění a získává stále víc a víc příznivců. Nemá to jednoduché. Když po té jízdě věnoval 50 tisíc korun obětem dopravních nehod, v médiích se o tom skoro nepsalo. Když pak dostal pokutu, bylo to všude. A přijde mi trochu podivné, jaká byla její výše za jednorázovou rychlou jízdu, ale budiž.

Hromada lidí nechce někomu říkat, že volí Motoristy, ale hlas nám dají.

Jiří BartákMotoristé sobě

Působíte ve školství, v němž Motoristé chtějí zpoplatnit „zbytečné obory“ na vysokých školách. Kdo rozhodne o tom, které jsou zbytečné?
Chceme podporovat především obory, o které je zájem z hlediska trhu, ať už státní správy, nebo soukromého sektoru. Tomu by se měla přizpůsobit celá vzdělávací soustava a přestat chrlit absolventy, kteří třeba skončí ve svém oboru, ale nebudou potřební. Dám příklad: pokud se někdo rozhodne studovat marginální obor jako například mongolštinu, samozřejmě může, ale měl by se podílet na jeho financování.

Neměl by o tom rozhodovat trh?
Soukromý sektor může pro některé obory vypsat stipendia a sám si říct, kde potřebuje více míst a co se mu vyplatí finančně podpořit. Každá vysoká škola by si tyto obory zvolila sama a rozhodně nepůjde o desítky oborů, většina z nich je stejně průřezových. Osobně bych chtěl, aby se podařilo vzdělat více školních psychologů, míst na fakultách je málo a zájem naopak velký. K nám na školu jsme psychologa sháněli tři roky.

Hodláte ze škol vymýtit politické neziskovky. Sám jste zástupcem ředitele základní školy v Praze. Jaké neziskové organizace se snažily dostat na vaši školu?
Dostáváme řadu e-mailů, ať uděláme nějakou projekci a podobně. Jsem v tom hodně opatrný, chápu, že tyto neziskovky se snaží nějak živit, ale do škol to zkrátka nepatří. Jsem nepřítel zatahování politiky do školství, nikdy jsem ve škole nechodil s odznáčkem Motoristů. Když jsem se ocitl na kandidátce do eurovoleb, mnozí rodiče byli překvapení a říkali: my jsme ani nevěděli, že jste politicky aktivní.

Proč chcete zrušit inkluzi a zavést specializované třídy?
Inkluze nebyla špatná myšlenka, špatná je její realizace. Zeptejte se většiny učitelů a odpoví vám jako já: cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Nejde o děti se zdravotním postižením, ale o ty, které jsou na tom hůře třeba z hlediska pozornosti, intelektu nebo jsou agresivní. Kdyby se vzdělávaly mezi „svými“, bylo by to lepší. Ve specializované třídě na základní škole by se jim věnoval specializovaný pedagog, děti by tam chodily nejlépe na část hodin, třeba na češtinu a matematiku. Tím by se nebrzdila výuka těch žáků, kteří nemají problémy. A slabší žáci by mohli snadněji zažít pocit úspěchu.

