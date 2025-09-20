„Byly i jiné varianty, protože už jsem žila mimo politiku a k návratu jsem se nechystala. Poté, co se mi ale podařilo uspět v krajských volbách a vrátila jsem se k aktivnější činnosti, jsme po rodinné poradě a konzultaci s kolegy dospěli k tomu, že má smysl, abych kandidovala,“ říká v rozhovoru.
Proč by se měla do Sněmovny vrátit komunistická strana?
Protože ve Sněmovně chybí levicové zastoupení. Dnes tam žádná skutečně levicová strana není. To je vidět i na přístupu vlády. Když jsme tolerovali předminulou vládu Andreje Babiše, tak to bylo na jejím programu vidět, šlo třeba o zvyšování důchodů či minimální mzdy. Druhá věc je, že jsme nedokázali výsledky dostatečně „prodat“. Dnes mnoho kolegů i z pravicových stran říká, že levicový hlas chybí. Hnutí ANO takové není, je to hlavně populistické hnutí, které realizuje to, co mu doporučí PR tým. Občas lidem hodí „drobky“, ale nejde o programovou levici. SPD se tváří jako alternativa, ale fakticky jde o krajní pravici, i když některá témata máme podobná a hlasovali bychom v nich podobně.
Jednou z vlajkových lodí hnutí Stačilo! je referendum o vystoupení z Evropské unie. Jak byste v něm hlasovala vy?
Pro vystoupení. Ale naším hlavním cílem je prosadit, aby se lidé mohli sami vyjádřit. Vstupovali jsme do EU za určitých podmínek, které se postupně změnily, a podle nás ne k lepšímu. Proto mají mít lidé možnost rozhodnout, zda chtějí zůstat, nebo ne.
Jsme malá země ve středu Evropy, která je ekonomicky navázaná na EU a jde tam 80 procent exportu. Co by odchod znamenal pro Česko?
Určitě by následovalo přechodné období. Není to tak, že bychom jednoho dne odhlasovali odchod a druhý den už nebyli členy. Ekonomické dopady by samozřejmě byly, to si nebudeme nalhávat. Ale byl by čas přetransformovat naši zahraniční politiku a nesoustředit se jen na EU. Dnes se orientujeme hlavně na západní trhy, zatímco východní jako Rusko, Čína a další jsou opomíjené. Já sama jsem dlouho věřila, že EU lze reformovat, ale v posledních letech nabývám dojmu, že tahle šance už byla promarněna.
Jednání s ANO se po volbách nebráníme, říká lídryně komunistů Pěnčíková
Ztratili bychom přístup na jednotný trh Unie, zmizely by mnohé investice ve školství, dopravě nebo granty na výzkum, a přibyla byrokracie. Opravdu by to pro lidi bylo takové terno a firmám by to nahradily východní trhy?
Nebyly by to lehké roky, ale zvládnout se to dá. Když se připraví potřebné legislativní změny, nemusí být přechod pro běžné občany tak náročný. Norsko nebo Švýcarsko také musí respektovat část pravidel EU, ale už o nich nerozhodují.
Kritizujete pomoc napadené Ukrajině a zrušení muniční iniciativy jste označila za „dobrý krok nejen kvůli nám, ale hlavně kvůli lidem na Ukrajině“. Jak lidem na Ukrajině prospěje, když jim nikdo ve válce s Ruskem nepomůže?
Válka neprospívá nikomu. Dodávky zbraní znamenají jen větší ztráty, lidské i ekonomické. Řešením musí být diplomatická jednání. Bez nich mír nikdy nenastane.
Nejsem zastáncem automatické podpory ANO, ale zároveň je potřeba říct, že současná vláda je něco, co už opakovat nechceme.
Marie Pěnčíková, Stačilo!
Máte dojem, že prezident Putin chce válku ukončit?
Jeho požadavky jdou dnes nad rámec toho, co je Ukrajina schopná a ochotná přijmout. Ale existuje prostor pro vyjednávání. Vzpomeňme, že před zvolením prezidenta Donalda Trumpa jednání prakticky neprobíhala. Každý začátek je těžký, ale věřím, že i Putin, jako zkušený politik a diplomat, pochopí nutnost kompromisu.
Pořád nerozumím tomu, jak případné zastavení naší pomoci Ukrajině pomůže ukončit agresi Ruska?
Chceme podporovat diplomacii, ne posílat další zbraně. Nemyslím si, že by Ukrajina hned padla, ale vnímám zastavení dodávek munice a zbraní jako vstřícný krok k tomu, aby se jednání o míru znovu rozběhla.
Marie Pěnčíková
Narodila se v roce 1979. Vystudovala Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě, poté učila a pracovala jako účetní. Do KSČM vstoupila už v 18 letech, v letech 2006–2014 a opět od roku 2018 je zastupitelkou v Morkovicích-Slížanech. V letech 2012–2016 a od roku 2024 je krajskou zastupitelkou. Poslankyní byla v letech 2013–2017 a 2018–2021. Nyní pracuje jako regionální vedoucí distribuční společnosti.
Hodláte zavést 0 % DPH na základní potraviny, což by státní rozpočet vyšlo na 20 až 30 miliard korun ročně. Jak to pomůže zákazníkům, když část snížení DPH se „ztratí“ v maržích obchodních řetězců?
Musela by to být komplexní změna včetně nového zákona o významné tržní síle. Ten by nám umožnil omezit monopolní praktiky řetězců. Chceme zavést opatření, aby si nemohly diktovat přehnané marže a motivovat je, aby nabízely více základních potravin s nulovou sazbou DPH, a tím je zpřístupnily lidem, kteří si je dnes kvůli vysokým cenám nemohou dovolit. Prostor na získání peněz vidíme ve zdanění nadnárodních korporací, progresivní dani a auditech veřejných financí.
Chcete také přimět stát, aby stavěl více bytů. Jak?
Naším cílem je zřídit státní stavební holding, který by přímo zaměstnával lidi a stavěl byty. Nedostatek bytů je celorepublikový problém, obecní byty jsou správná cesta, ale nestačí. Chceme se inspirovat třeba Vídní, kde dlouhodobě funguje model městské a státní výstavby. Součástí by měla být i regulace nájemného, aby lidé nebyli vydíráni neustálým zvyšováním nájmů.
Za hnutí Stačilo! kandidují ve Zlínském kraji jen dva sociální demokraté
Server Neovlivní.cz před časem upozornil, že máte na svém kontě až patnáct exekucí. Jak se může člověk dostat do tolika exekucí?
Bohužel velmi snadno. Není to nic, čím bych se chtěla chlubit, a není to příjemná zkušenost. Ale zároveň mi to dalo jiný pohled. Vidím, s čím se lidé reálně potýkají, jak probíhá exekuční proces a jak je těžké se z něj dostat. Dnes už mám všechny své závazky vyřešené.
Jak ovšem chcete kvalifikovaně řešit hospodaření státu, když jste sama skončila ve finančních problémech?
Právě tahle negativní zkušenost ovlivnila i můj přístup k mnoha věcem. Díky ní se umím vcítit do lidí, kteří se do podobné situace dostanou. Sama vím, jak lehké je do ní spadnout a jak těžké je se z ní dostat. To platí v podnikání, v osobním životě i ve správě státu.
Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět
Krajské soudy nedávno konstatovaly, že kandidátka Stačilo! je „nepřiznanou koalicí“. Není to podvod na voličích?
Nemyslím si. Celou dobu máme jednotný program hnutí Stačilo!, kandidátky sestavovalo toto hnutí a zapojilo se více stran. Sama jsem kandidovala s podporou jiné politické strany, ale rozhodování je společné a budeme mít jeden poslanecký klub. Soud to popsal jako skrytou koalici, ale podle mě jde spíš o otázku volebního zákona. Pokud se má změnit, pojďme se o tom bavit.
Pokud byste se dostali do Sněmovny, podpořila byste vládu Stačilo! s hnutím ANO?
Patřila jsem ke kritikům podpory Andreje Babiše v minulosti. Víme, jaké to pro KSČM mělo důsledky. Nejsem zastáncem automatické podpory ANO, ale zároveň je potřeba říct, že současná vláda je něco, co už opakovat nechceme. Případná podpora by musela být podmíněná jasnými prioritami – referendum o EU, státní stavební holding, zastavení muniční iniciativy.
