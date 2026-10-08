Volby 2026 ve Zlíně přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 41 zastupitelů města Zlína
- Počet kandidátek: 9
- Současný primátor: Jiří Korec (ANO)
- Současná koalice: ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti
- Senátní volby: ano, volí se obvod č. 78 Zlín; mandát obhajuje Tomáš Goláň
- Všechny kandidátky pro Zlín ve volebním speciálu
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Zlínský magistrát obhajuje primátor Jiří Korec v čele hnutí ANO, které zde vyhrálo poslední dvoje volby. Hlavním vyzyvatelem je hnutí Zlín 21 s podnikatelem a prezidentem filmového festivalu Čestmírem Vančurou. Z dřívější koalice jde ODS s náměstkem Miroslavem Chalánkem, zatímco Piráti se spojili s novým hnutím ZLÍN SRDCEM a lidovci s TOP 09 do uskupení Společně pro Zlín. Celkem se o přízeň voličů uchází 9 subjektů.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|ANO 2011
|Jiří Korec
|primátor města
|koalice
|Zlín 21
|Čestmír Vančura
|podnikatel, prezident Zlín Film Festivalu
|opozice
|ODS
|Miroslav Chalánek
|náměstek primátora
|koalice
|ZLÍN SRDCEM a Piráti
|Jiří Robenek
|radní města
|koalice
|Společně pro Zlín (KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníci)
|Aleš Dufek
|advokát, zastupitel
|koalice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|Věra Stojar
|kariérová poradkyně, lektorka
|opozice
|SPD
|Lubomír Nečas
|lékař, krajský zastupitel
|opozice
|Motoristé sobě a Svobodní
|Martin Matela
|podnikatel v realitách a stavebnictví
|nový subjekt
|PRO lepší Zlín (PRO a Trikolora)
|Radek Košatka
|předseda krajské organizace PRO
|nový subjekt
Zlín bude vybírat primátora
Zlíňané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 41 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 21 hlasů.
V roce 2022 vyhrálo ANO se 14 mandáty a Jiří Korec byl zvolen primátorem podruhé. Sestavil širokou koalici ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů, která má dohromady 27 z 41 hlasů. V opozici zůstala hnutí Zlín 21, SPD a STAN. Lídr ODS a senátor Tomáš Goláň přitom tehdy do rady města nevstoupil.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
ANO obhajuje s primátorem Korcem
Hnutí ANO jde do voleb s dosavadním primátorem, který chce mandát obhájit potřetí v řadě. Na kandidátce jsou i jeho náměstci a poslanec Marek Novák.
- Jiří Korec (ANO), primátor města
- Michal Čížek (ANO), náměstek primátora
- Lucie Pluhařová (ANO), ředitelka 14|15 Baťova institutu
Program: zahájit v příštím období první etapu pravobřežní komunikace coby alternativu k přetížené třídě Tomáše Bati, včetně takzvané prštenské příčky; u zimního stadionu Luďka Čajky připravit variantu přestavby na multifunkční halu či její výstavbu za pomoci externího financování; optimalizovat parkování ve prospěch krátkodobého stání, MHD a cyklodopravy a spolupracovat s krajem na budoucnosti Baťovy nemocnice.
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Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Zlín 21 vede prezident filmového festivalu Vančura
Opoziční hnutí Zlín 21 staví do čela potřetí podnikatele a prezidenta Zlín Film Festivalu. Na kandidátce je i zakladatel zlínské univerzity Petr Sáha.
- Čestmír Vančura (Zlín 21), podnikatel, prezident Zlín Film Festivalu
- Kateřina Pešatová (Zlín 21), náměstkyně člena vlády, dříve vedoucí odboru kultury
- Jaroslav Juráš (Zlín 21), advokát, předseda kontrolního výboru zastupitelstva
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Jsme opozicí, kterou by si mohla přát každá koalice, říká lídr hnutí Zlín 21
Program:: rozhodnout o zimním stadionu do dvanácti měsíců, přičemž jednoúčelovou rekonstrukci hnutí odmítá a chce multifunkční halu z peněz státu, kraje a soukromých investorů; urychlit obchvat Zálešné, dálniční přivaděč a Prštenskou příčku, u každé stavby zveřejnit harmonogram, odpovědnou osobu a financování; otevřít Velké kino „včas a bez předražení“ a zaručit usnesením, že se parkovné vrátí zpět do parkování; transparentní rozpočet, v němž občan najde výdaj své ulice „do tří kliknutí“, placení faktur do 14 dnů a program „Absolvent zůstává“.
ODS jde s náměstkem Chalánkem
ODS obhajuje pozici v koalici s dosavadním náměstkem primátora. Na kandidátce je i náměstkyně Martina Hladíková a radní Pavel Konečný.
- Miroslav Chalánek (ODS), náměstek primátora
- Martina Hladíková (ODS), náměstkyně primátora, ekonomka
- Pavel Konečný (ODS), radní města, lékař-psychiatr
Program: jako jediná strana se přiklání ke kvalitní rekonstrukci zimního stadionu, na kterou už proběhla veřejná soutěž s cenou přes jednu miliardu korun, podmínkou jsou ale peníze od kraje a státu; v dopravě prosazuje elektrifikaci a zdvoukolejnění železnice, nadjezd u technologického parku, nový most v Prštném, Prštenskou příčku napojenou na Gahurův prospekt a nové napojení Krajské nemocnice Tomáše Bati; 31 městských bytů na Slanici a prověření dvou lokalit včetně Březnické až pro tisíc bytů; důraz na zdravé hospodaření města a městských firem.
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Výsledek je důležitější než osobní pozice politiků, říká lídr ODS ve Zlíně Chalánek
ZLÍN SRDCEM a Piráti vede radní Robenek
Nové hnutí ZLÍN SRDCEM se spojilo s Piráty a vede ho dosavadní městský radní, pořadatel Festivalu Podhradí Jiří Robenek. Dřívější pirátský lídr Jiří Jaroš je na druhém místě.
- Jiří Robenek (ZLÍN SRDCEM a Piráti), radní města, pořadatel Festivalu Podhradí
- Jiří Jaroš (ZLÍN SRDCEM a Piráti), zastupitel města, IT technik
- Dominika Chromková (ZLÍN SRDCEM a Piráti), komunitní manažerka
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Schází tady prostor pro začínající umělce, míní jednička Pirátů a Zlín srdcem
Program: u stávajícího stadionu jen menší průběžné opravy; dostavba pravobřežní komunikace jako druhé dopravní tepny, bez níž podle hnutí nemá rozvoj Louk a Prštného smysl; startovací byty se zvýhodněným nájmem na Cyklistické v Prštném a dva městské domy u Boněckého rybníka, u nových projektů povinné parkovací kapacity od developerů; městský hudební klub pro začínající kapely a komunitní zahrady na nevyužitých pozemcích.
Společně pro Zlín: lidovci, TOP 09 a nestraníci
Koalici KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníků vede advokát, zastupitel a bývalý poslanec. Dvojkou je náměstek primátora Vojtěch Volf.
- Aleš Dufek (Společně pro Zlín / KDU-ČSL), advokát, zastupitel
- Vojtěch Volf (Společně pro Zlín), náměstek primátora
- Roman Václavík (Společně pro Zlín), advokát, jednatel dopravní společnosti
Program: u zimního stadionu preferuje multifunkční halu, ale jen pokud na ni přispěje stát nebo kraj, jinak opravit stávající; v dopravě Prštenská příčka, dálniční přivaděč ke Fryštáku, obchvat Zálešné a rekonstrukce tratě Otrokovice–Vizovice; komplexní rekonstrukce náměstí Míru a dokončení parku Svobody, ve Svitu investice do infrastruktury a jednání s vlastníky, zmenšení památkové zóny, aby nebránila rozvoji; nesouhlas s dalším zahušťováním Jižních Svahů, kam chce sběrný dvůr a nabíjecí stanice.
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Mám zkušenosti z celostátní politiky a kontakty, říká lídr Společně pro Zlín
STAN vede kariérová poradkyně Stojar
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jdou do voleb s jedinou ženou v čele zlínských kandidátek, kariérovou poradkyní a předsedkyní spolku Inspirace Zlín.
- Věra Stojar (STAN), kariérová poradkyně, lektorka
- Kateřina Francová (STAN), podnikatelka, zastupitelka
- Tomáš Alex (STAN), IT specialista, projektový manažer
Program: u zimního stadionu chce porovnat variantu multifunkční arény a rekonstrukce a kritizuje prodej pozemků na Březnické soukromníkovi místo řešení areálu jako celku; dokončit a propojit pravobřežní komunikaci a obchvat Zálešné, k tomu záchytná parkoviště napojená na MHD s krátkými intervaly a síť cyklostezek; družstevní bydlení, bytový dům v ulici Vodní a revitalizace chátrajících městských bytů na Obecinách; tři priority „Zlín, kde chtějí mladí zůstat“, „důstojný život pro seniory a rodiny“ a „město, které naslouchá občanům.
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Městu chybí dlouhodobá koncepce a lepší komunikace, říká zlínská lídryně STAN
Nováčci a další: SPD, Motoristé a PRO lepší Zlín
Kandidátku podala i řada dalších subjektů. SPD vede lékař a krajský zastupitel Lubomír Nečas, který zároveň kandiduje do Senátu. Koalici Motoristů sobě a Svobodných vede podnikatel Martin Matela; hlavním tématem je investovat rovnoměrně do všech městských částí (Malenovice, Chlum, Salaš, Kudlov) a nesoustředit peníze jen do centra. Uskupení PRO lepší Zlín (PRO a Trikolora) s Radkem Košatkou chce okamžitě zastavit rozšiřování modrých parkovacích zón tam, kde chybí kapacity, a odmítá podle svých slov represi vůči řidičům.
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Jsem podobný typ jako Macinka nebo Turek, říká lídr zlínské kandidátky Motoristů
Kdo vede Zlín dnes: primátor, koalice, opozice
Město vede primátor Jiří Korec (ANO), a to druhé volební období. Opírá se o širokou koalici ANO, ODS, KDU-ČSL a Pirátů, která má v 41členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 27 hlasů. Mezi náměstky jsou Pavel Brada, Michal Čížek a Jana Bazelová (všichni ANO), Miroslav Chalánek a Martina Hladíková (oba ODS) a Vojtěch Volf (KDU-ČSL). V opozici působí Zlín 21, SPD a STAN.
|Ukazatel
|Stav
|Primátor
|Jiří Korec (ANO)
|Vítěz voleb 2022
|ANO, 31,97 % (14 mandátů)
|Koalice
|ANO, ODS, KDU-ČSL a Piráti (27 z 41 mandátů)
|Počet zastupitelů
|41
|Většina v zastupitelstvu
|21 hlasů
|Volební účast 2022
|42,99 %
Zlínské zastupitelstvo v letech 2022 až 2026 rozhodovalo především o velkých investicích a budoucí podobě města. V roce 2024 schválilo změnu územního plánu, která otevřela nové plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a dopravu a umožnila proměnu například bývalého koupaliště Riviéra v Malenovicích či areálu Rybníky. V dubnu 2025 dalo souhlas se záměrem přijmout dlouhodobý úvěr až 1,3 miliardy korun na strategické projekty, mezi něž patří nový systém řízení dopravy, revitalizace Sadu Svobody nebo rekonstrukce Velkého kina. V červnu téhož roku zastupitelé uvolnili přes 216 milionů korun na osm preferovaných investic, mimo jiné sportovně-rekreační areál Vysoká mez.
Na konci volebního období pak přišla dvě výrazná kulturní rozhodnutí: v květnu 2026 zastupitelstvo podpořilo zhruba stomilionovou přestavbu bývalého kina Květen v Malenovicích na multifunkční kulturní centrum a 17. září 2026 schválilo dodavatele rekonstrukce Velkého kina, jejíž součástí bude i podzemní parkoviště se zhruba 350 místy a proměna náměstí Práce; samotná rekonstrukce má stát přibližně 639 milionů korun bez DPH.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO 2011
|31,97 %
|14
|Zlín 21
|16,99 %
|7
|ODS
|15,74 %
|7
|SPD
|9,36 %
|4
|KDU-ČSL
|7,57 %
|3
|STAN
|7,33 %
|3
|Piráti
|6,47 %
|3
Senátní volby 2026 ve Zlíně: obvod č. 78
Souběžně s komunálními volbami se ve Zlíně volí i jeden senátor, a to za volební obvod č. 78 Zlín. Ten netvoří jen krajské město, ale zahrnuje i severní část okresu Zlín a jižní část okresu Vsetín.
Mandát obhajuje daňový poradce Tomáš Goláň, který v Senátu působí od roku 2018 a v roce 2020 zvítězil ve druhém kole se ziskem 58,94 procenta hlasů. Letos kandiduje za koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.
O hlasy se uchází celkem šest kandidátů; případné druhé kolo se koná 16. a 17. října.
Zlín – senátní volební obvod č. 78
- senátor 2020–2026: Tomáš Goláň
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Sedlařík Vladimír prof. Ing. Ph.D.
|46
|ANO
|akademický pracovník
|Zlín
|5
|Mitáček Ivo PhDr. Mgr.
|54
|STAN
|poradce pro bezpečnost a krizové řízení
|Zlín
|2
|Goláň Tomáš Ing.
|57
|ODS
|daňový poradce a senátor
|Zlín
|1
|Nečas Lubomír MUDr.
|71
|SPD
|praktický a tělovýchovný lékař, zastupitel Zlínského kraje
|Zlín
|3
|Doleček Jan
|54
|KSČM
|vydavatel
|Zubří
|6
|Dlouhý Pavel Mgr. MBA
|56
|SEN 21
|ředitel základní školy
|Zlín
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí ve Zlíně několik výrazných momentů:
- primátor Jiří Korec (ANO) obhajuje post a usiluje o třetí vítězství v řadě
- hlavním vyzyvatelem je Čestmír Vančura, podnikatel a prezident Zlín Film Festivalu, v čele hnutí Zlín 21
- senátor Tomáš Goláň obhajuje mandát v obvodu č. 78, hlavním vyzyvatelem je exrektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík (ANO)
- Piráti jdou pod novou značkou ZLÍN SRDCEM a lidovci v koalici Společně pro Zlín
- Zdeněk Lambor, herec a stálice souboru Městského divadla Zlín (Společně pro Zlín)
- Petr Sáha, zakladatel a dlouholetý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Zlín 21)
- Matěj Santo, bývalý profesionální freestyle koloběžkář a zakladatel spolku Komunita pro Zlín (Zlín 21)
- Aleš Dufek, advokát a bývalý poslanec, vede koalici Společně pro Zlín (Společně pro Zlín)
- Svetoslav Točev, hudebník a pedagog, kandiduje za Starosty a nezávislé (STAN)
- Petr Stanický, vizuální umělec a profesor Univerzity Tomáše Bati, kandiduje za Zlín 21 (Zlín 21)
Hlavní témata voleb ve Zlíně
Doprava: pravobřežka, obchvat Zálešné a D49. Zlín leží v úzkém údolí a trápí ho přetížený průtah třídou Tomáše Bati. Klíčovým projektem je takzvaná pravobřežní komunikace s prštenskou příčkou, jejíž první etapu chce vedení města zahájit v příštím volebním období, a navazující obchvat Zálešné. Zlín je prakticky poslední krajské město bez odvedené tranzitní dopravy z centra.
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Tunel pod Zlínem schová až 18 tisíc aut denně, na povrchu má být pěší zóna
Zimní stadion Luďka Čajky. Stadion, kde hrají hokejoví Berani, je podle politiků v havarijním stavu. Město má hotovou projektovou dokumentaci i stavební povolení na rozsáhlou rekonstrukci a z veřejné soutěže vzešla cena přes jednu miliardu korun. Spor je, zda stadion nákladně rekonstruovat, nebo stavět novou multifunkční halu:
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Dočká se Zlín moderní víceúčelové arény? Město zvažuje dvě možnosti
Parkování a modré zóny. Rozšiřování placených modrých zón do dalších čtvrtí je jedno z nejvíce polarizujících témat. ANO chce režim parkování optimalizovat ve prospěch krátkodobého stání, rezidentů a MHD, zatímco PRO lepší Zlín požaduje okamžité zastavení rozšiřování zón tam, kde chybí parkovací kapacity, a odmítá podle svých slov represi vůči řidičům.
Jak volit ve Zlíně
Do Zastupitelstva města Zlína se volí 41 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 41 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
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Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy
Při kombinaci hlasů v komunálních volbách se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, je hlasovací lístek neplatný.
Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
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Jak volit do Senátu 2026: žlutá obálka, žádné křížky
Senátní volby jsou dvoukolové a mají vlastní, zpravidla žlutou obálku a lístek. V prvním kole volič vybírá jednoho kandidáta; pokud nikdo nezíská nadpoloviční většinu, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola o týden později.
Pro senátní volby voličský průkaz platí jen v rámci daného obvodu. Možnost zažádat si o něj osobně pro případné druhé kolo voleb skončí tři dny před volbami, tedy ve středu 14. října v 16 hodin.
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Voličský průkaz 2026: jak ho získat a kde s ním volit
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb ve Zlíně bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky komunálních i senátních voleb za celé město i jednotlivé okrsky. V roce 2022 se do zlínského zastupitelstva volilo 41 zastupitelů a volební účast dosáhla 42,99 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby ve Zlíně?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Ve stejném termínu se koná i první kolo senátních voleb.
Kolik zastupitelů se ve Zlíně volí?
Do Zastupitelstva města Zlína se volí 41 zastupitelů.
Volí se ve Zlíně letos senátor?
Ano. Zlín patří do senátního obvodu č. 78, který se letos volí. Mandát obhajuje Tomáš Goláň a uchází se o něj celkem šest kandidátů.
Kdo je primátor Zlína?
Primátorem je Jiří Korec (ANO), který město vede od roku 2018. V letošních volbách obhajuje post a usiluje o třetí vítězství v řadě.
Kdo kandiduje na primátora Zlína?
Mezi hlavní kandidáty patří například Jiří Korec za ANO, Čestmír Vančura za Zlín 21, Miroslav Chalánek za ODS, Jiří Robenek za ZLÍN SRDCEM a Piráty nebo Věra Stojar za STAN. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.