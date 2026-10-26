Návrh Starostů (STAN) a Zlína 21 byl následující: čtyři křesla pro trojblok, tři a pozice primátora pro STAN nebo Zlín 21 a čtyři pro druhý z těchto subjektů.
„Jednání bylo velmi náročné. Od začátku jsme debatovali, myslím si, férovou nabídku rozdělení mandátů. Ovšem trojblok na tuto nabídku nepřistoupil,“ sdělila lídryně STAN Věra Stojar.
Tento model podle STAN vychází z principů používaných při přepočtu volebních výsledků na mandáty, například podle d’Hondtovy metody. Hnutí jej označilo za „férové a transparentní řešení, které odráží podporu získanou od voličů“.
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Ve Zlíně vzniká základ široké koalice, s vítězným ANO se nepočítá
„Radost z toho určitě nemáme, protože jsme předpokládali, že se dohodneme,“ netají se Čestmír Vančura, jednička Zlína 21 s tím, že ho překvapila neústupnost ostatních stran.
„Přemýšlím o tom, co je k tomu vede, že je to tak zarputilé. Ale věřím, že se to může změnit. Rozcházeli jsme se s tím, že všechny tři subjekty o tom budou dál přemýšlet.“
Trojblok žádá dvě místa v radě pro Společně pro Zlín, dvě pro ODS a jedno pro uskupení Zlín Srdcem a Piráti. „Jsme skutečně zklamáni, protože jsme byli postaveni před hotovou věc, kdy nám bylo řečeno, že představa dvou doteď opozičních stran je taková, že my budeme mít čtyři místa v radě a oni budou dál navzájem jednat o tom, kdo bude mít primátora,“ sdělil mluvčí trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL).
Trojblok chce víc
Zmíněné tři strany podle něj byly ochotné „jít do krajnosti“ a ponechat STAN a Zlínu 21 většinu v radě v poměru 6:5 a také pozici primátora.
„A přesto bylo řečeno, že je to pro ně nepřijatelný požadavek. Nebudu to komentovat více, ať si veřejnost dovodí, kdo se chtěl domluvit a kdo ne,“ poznamenal Dufek.
Dufek zmínil, že podle STAN a Zlína 21 bylo rozdělení mandátů dané nejen poměrem hlasů ve volbách, ale i tím, že trojblok je údajně „umělý konstrukt“. Tlak na minimalizaci vlivu členů trojbloku v radě pak označil za naprosto neadekvátní.
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15. října 2026
„Udělali jsme v uplynulých deseti dnech vše možné pro vznik koalice ve Zlíně bez hnutí ANO, ale zcela otevřeně požadavky našich potenciálních koaličních partnerů nás na začátku jednání naprosto zaskočily,“ dodal Dufek.
Trojblok také po jednání zveřejnil tiskovou zprávu s titulkem „Chceme vyváženou dohodu, nikoliv koalici za každou cenu.“
Možnou budoucí koalici navíc začíná tlačit čas. „Od středy minulého týdne jsme se snažili vyvolat toto trojstranné jednání. Probíhala jen permanentní dvojstranná jednání,“ uvedl Dufek.
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Malá, nebo velká koalice? O pozici primátora politici ve Zlíně zatím nejednají
„A teď jsme se hned na začátku zastavili na tom, na čem jsme se mohli zastavit třeba už právě před deseti dny. A za jedenáct dnů máme ustavující zastupitelstvo,“ upozornil.
„Víme o tom, ale znásilňovat to teď tak, abychom podlehli termínu, není nic rozumného,“ reagoval lídr hnutí Zlín 21 Vančura.
Shoda navíc není ani na tom, kdo se stane primátorem. STAN a Zlín 21 se dohodly, že to bude zástupce jednoho z těchto hnutí, konkrétní jméno však nepadlo a oba subjekty mají nadále svoji představu.
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Týden po volbách má většina měst v kraji koalici. Ve Zlíně se ale stále jedná
„Měli jsme dlouhé jednání týkající se programu, oba jsme deklarovali potřebu změny. Hodně věcí jsme si do hloubky vyříkali a zjistili, že na mnohé věci nahlížíme stejně nebo podobně,“ řekl Vančura. „Věřím, že na věcech, kde třeba shodu úplně nemáme, jsme schopní se dohodnout, pokud bychom pokračovali ve stejném módu i v dalších jednáních.“
STAN a Zlín 21 teď chtějí vyjednávat samostatně se členy trojbloku, který vznikl až v rámci povolebního vyjednávání. „Budeme oslovovat jednotlivé subjekty trojbloku a pokračovat v jednáních. Bude to v nejbližších dnech,“ řekla Stojar.
„Nabídku učiníme minimálně KDU-ČSL, protože jsme šli s nimi i do krajských voleb a přemýšlíme, jak v tom pokračovat. Nebude nic amorálního, že se na ně obrátíme a uvidíme, jak budou reagovat,“ podotkl Vančura.
Pokud trojblok nezmění přístup k nabízeným čtyřem mandátům, je podle Vančury realistická představa, že koalici by tvořil STAN, Zlín 21 a pouze část stran vystupujících nyní v trojbloku. „Moc dalších variant, které bychom si přáli, už neexistuje,“ poznamenal.
Trojblok už ale oznámil, že samostatná jednání nepřicházejí v úvahu a bude nadále vystupovat jednotně a společně.
Vítěz voleb, hnutí ANO, je stále mimo hru
Hnutí Zlín 21 a STAN byla dosud v opozici, ale ve volbách obdržela druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO s primátorem Jiřím Korcem.
ANO je v tuto chvíli mimo vyjednávání, i když získalo nejvíce křesel (10). Druhý skončil STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi, následují Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a další dosud opoziční hnutí SPD (2).
V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.