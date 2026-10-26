Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jednání o koalici ve Zlíně se zadrhla, kvůli rozdělení míst v městské radě

Petr Skácel
  9:46
Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek,...

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek, lídryně STAN Věra Stojar a Pavel Simkovič ze STAN. (15. října 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Zástupci STAN ve Zlíně na jednání o možné koalici s trojblokem složeným z ODS,...
Poté, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením...
Po té, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením...
Lídryně hnutí STAN Věra Stojar. (10. říjen 2026)
23 fotografií
Šlo o první společné jednání tří subjektů, které mají vytvořit novou koalici ve Zlíně. Jenže nedělní večerní setkání zástupců Starostů a nezávislých, Zlína 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně pro Zlín a Zlín Srdcem s Piráty, skončilo patovou situací. Strany se neshodly na rozdělení míst v jedenáctičlenné městské radě.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Návrh Starostů (STAN) a Zlína 21 byl následující: čtyři křesla pro trojblok, tři a pozice primátora pro STAN nebo Zlín 21 a čtyři pro druhý z těchto subjektů.

„Jednání bylo velmi náročné. Od začátku jsme debatovali, myslím si, férovou nabídku rozdělení mandátů. Ovšem trojblok na tuto nabídku nepřistoupil,“ sdělila lídryně STAN Věra Stojar.

Tento model podle STAN vychází z principů používaných při přepočtu volebních výsledků na mandáty, například podle d’Hondtovy metody. Hnutí jej označilo za „férové a transparentní řešení, které odráží podporu získanou od voličů“.

Ve Zlíně vzniká základ široké koalice, s vítězným ANO se nepočítá

„Radost z toho určitě nemáme, protože jsme předpokládali, že se dohodneme,“ netají se Čestmír Vančura, jednička Zlína 21 s tím, že ho překvapila neústupnost ostatních stran.

„Přemýšlím o tom, co je k tomu vede, že je to tak zarputilé. Ale věřím, že se to může změnit. Rozcházeli jsme se s tím, že všechny tři subjekty o tom budou dál přemýšlet.“

Trojblok žádá dvě místa v radě pro Společně pro Zlín, dvě pro ODS a jedno pro uskupení Zlín Srdcem a Piráti. „Jsme skutečně zklamáni, protože jsme byli postaveni před hotovou věc, kdy nám bylo řečeno, že představa dvou doteď opozičních stran je taková, že my budeme mít čtyři místa v radě a oni budou dál navzájem jednat o tom, kdo bude mít primátora,“ sdělil mluvčí trojbloku Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Trojblok chce víc

Zmíněné tři strany podle něj byly ochotné „jít do krajnosti“ a ponechat STAN a Zlínu 21 většinu v radě v poměru 6:5 a také pozici primátora.

„A přesto bylo řečeno, že je to pro ně nepřijatelný požadavek. Nebudu to komentovat více, ať si veřejnost dovodí, kdo se chtěl domluvit a kdo ne,“ poznamenal Dufek.

Dufek zmínil, že podle STAN a Zlína 21 bylo rozdělení mandátů dané nejen poměrem hlasů ve volbách, ale i tím, že trojblok je údajně „umělý konstrukt“. Tlak na minimalizaci vlivu členů trojbloku v radě pak označil za naprosto neadekvátní.

15. října 2026

„Udělali jsme v uplynulých deseti dnech vše možné pro vznik koalice ve Zlíně bez hnutí ANO, ale zcela otevřeně požadavky našich potenciálních koaličních partnerů nás na začátku jednání naprosto zaskočily,“ dodal Dufek.

Trojblok také po jednání zveřejnil tiskovou zprávu s titulkem „Chceme vyváženou dohodu, nikoliv koalici za každou cenu.“

Možnou budoucí koalici navíc začíná tlačit čas. „Od středy minulého týdne jsme se snažili vyvolat toto trojstranné jednání. Probíhala jen permanentní dvojstranná jednání,“ uvedl Dufek.

Malá, nebo velká koalice? O pozici primátora politici ve Zlíně zatím nejednají

„A teď jsme se hned na začátku zastavili na tom, na čem jsme se mohli zastavit třeba už právě před deseti dny. A za jedenáct dnů máme ustavující zastupitelstvo,“ upozornil.

„Víme o tom, ale znásilňovat to teď tak, abychom podlehli termínu, není nic rozumného,“ reagoval lídr hnutí Zlín 21 Vančura.

Shoda navíc není ani na tom, kdo se stane primátorem. STAN a Zlín 21 se dohodly, že to bude zástupce jednoho z těchto hnutí, konkrétní jméno však nepadlo a oba subjekty mají nadále svoji představu.

Týden po volbách má většina měst v kraji koalici. Ve Zlíně se ale stále jedná

„Měli jsme dlouhé jednání týkající se programu, oba jsme deklarovali potřebu změny. Hodně věcí jsme si do hloubky vyříkali a zjistili, že na mnohé věci nahlížíme stejně nebo podobně,“ řekl Vančura. „Věřím, že na věcech, kde třeba shodu úplně nemáme, jsme schopní se dohodnout, pokud bychom pokračovali ve stejném módu i v dalších jednáních.“

STAN a Zlín 21 teď chtějí vyjednávat samostatně se členy trojbloku, který vznikl až v rámci povolebního vyjednávání. „Budeme oslovovat jednotlivé subjekty trojbloku a pokračovat v jednáních. Bude to v nejbližších dnech,“ řekla Stojar.

„Nabídku učiníme minimálně KDU-ČSL, protože jsme šli s nimi i do krajských voleb a přemýšlíme, jak v tom pokračovat. Nebude nic amorálního, že se na ně obrátíme a uvidíme, jak budou reagovat,“ podotkl Vančura.

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek, lídryně STAN Věra Stojar a Pavel Simkovič ze STAN. (15. října 2026)
Zástupci STAN ve Zlíně na jednání o možné koalici s trojblokem složeným z ODS, lidovců a Pirátů. Na snímku zleva Kateřina Francová, Ivo Mitáček, Pavel Simkovič. (15. října 2026)
Poté, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením Společně pro Zlín (lidovci a TOP 09), ODS a Zlín srdcem / Piráti. Vytvořili trojblok a budou vyjednávat společně. Na snímku zleva: Jiří Robenek, Zlín srdcem / Piráti, Aleš Dufek, Společně pro Zlín / lidovci / TOP 09, Miroslav Chalánek a Pavel Konečný, ODS. (14. října 2026)
Po té, co hnutí Zlín 21 oznámilo, že ukončilo jednání s ANO, přišli s oznámením Společně pro Zlín (lidovci a TOP 09), ODS a Zlín srdcem / Piráti. Vytvořili trojblok a budou vyjednávat společně. Na snímku zleva: Jiří Robenek, Zlín srdcem / Piráti, Aleš Dufek, Společně pro Zlín / lidovci / TOP 09 a Miroslav Chalánek, ODS. (14. říjen 2026)
23 fotografií

Pokud trojblok nezmění přístup k nabízeným čtyřem mandátům, je podle Vančury realistická představa, že koalici by tvořil STAN, Zlín 21 a pouze část stran vystupujících nyní v trojbloku. „Moc dalších variant, které bychom si přáli, už neexistuje,“ poznamenal.

Trojblok už ale oznámil, že samostatná jednání nepřicházejí v úvahu a bude nadále vystupovat jednotně a společně.

Vítěz voleb, hnutí ANO, je stále mimo hru

Primátor Jiří Korec po jednání s hnutím Zlín 21 a ODS. (11. říjen 2026)

Hnutí Zlín 21 a STAN byla dosud v opozici, ale ve volbách obdržela druhý a třetí nejvyšší počet mandátů po vítězném hnutí ANO s primátorem Jiřím Korcem.

ANO je v tuto chvíli mimo vyjednávání, i když získalo nejvíce křesel (10). Druhý skončil STAN s devíti zastupiteli, třetí Zlín 21 s osmi, následují Společně pro Zlín (5), ODS (4), Zlín Srdcem a Piráti (3) a další dosud opoziční hnutí SPD (2).

V končícím volebním období městu vládla koalice ANO, ODS, lidovců a Pirátů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

Palačovská spojka je otevřená. Zrychlí cestování mezi třemi moravskými kraji

Silničáři otevřeli tzv. Palačovskou spojku u Valašského Meziříčí. Cesta první...

V nejbližších týdnech pomůže mimo jiné rodičkám z okolí Nového Jičína. Tamní nemocnice Agel totiž řeší problém s olovem v pitné vodě v jedné z budov a musela dočasně přemístit porodnici do svého...

Nová jízdní kola nesou logo shořelé 34. budovy. Je to nostalgie, říká výrobce

Požár ve Zlíně zasáhl výrobce kol Equator Cycling.

Zlínská rodinná firma Equator Cycling byla jedna z těch, které působily ve 34. budově zlínského baťovského areálu. V létě jí tam při jejím požáru shořelo úplně vše: sklady, kanceláře, dílna. Její...

Nábřeží Bečvy v Meziříčí zútulnila náplavka, podle opozice neodolá povodním

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)

Teplý začátek podzimu přilákal množství lidí na novou náplavku, která se otevřela na břehu Rožnovské Bečvy ve valašskomeziříčské části Krásno. Na prostranství pod přilehlým silničním mostem se také...

Ve volbách dostali 43 procent, nejvíce v historii města. Přesto míří do opozice

Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor

Zaznamenali nejlepší volební výsledek v historii Napajedel a dostali více než Občanské fórum v prvních svobodných volbách v roce 1990. Přesto hnutí Společně pro Napajedla namísto vedení radnice...

Jednání o koalici ve Zlíně se zadrhla, kvůli rozdělení míst v městské radě

Povolební vyjednávání ve Zlíně. Na snímku lídr Společně pro Zlín Aleš Dufek,...

Šlo o první společné jednání tří subjektů, které mají vytvořit novou koalici ve Zlíně. Jenže nedělní večerní setkání zástupců Starostů a nezávislých, Zlína 21 a trojbloku, který tvoří ODS, Společně...

26. října 2026  9:46

Sparta - Slovácko 5:1, skvělý Brunes dal čtyři góly, tým snížil ztrátu na Slavii

Sestřih zápasu
Sparťanští fotbalisté oslavují gól Jonatana Brunese (vlevo).

Sparťanští fotbalisté využili sobotního zaváhání vedoucí Slavie, snížili její náskok v čele tabulky na šest bodů a probili se na druhou příčku. V utkání 12. kola první ligy smetli předposlední...

25. října 2026  14:18,  aktualizováno  16:58

Neviditelné odbavení v dopravě se bude testovat ve Frankfurtu a Zlínském kraji

Mezi Zlínem a Trenčínem začaly jezdit pravidelné autobusové linky společnosti...

Cestující veřejnou dopravou ve Zlínském kraji by se měli dočkat toho, že budou nastupovat do autobusů a trolejbusů, aniž by museli jakkoliv řešit své odbavení. A to díky zmodernizované aplikaci...

25. října 2026  10:10

V zámoří si nás oblíbili. Zveřejňování platů pomůže, říká vítězka ženské NHL

Premium
Natálie Mlýnková s pohárem pro vítězky PWHL

Domů do Zlína se Natálie Mlýnková dostane sotva dvakrát za rok, jinak tráví čas v zámoří, kde ve své premiérové sezoně v Professional Women’s Hockey League (PWHL) jako teprve třetí česká hokejistka...

25. října 2026

Cupák v lize skóroval po osmi měsících, vyrovnávací trefu poslal do nebe

Michal Cupák se raduje z gólu, kterým Zlín vyrovnal v domácím zápase s Olomoucí...

Na ten okamžik čekal dlouho – od prvního března, kdy dvěma zásahy srazil Plzeň. Teď Michal Cupák svým gólem zajistil Zlínu ve fotbalové Chance Lize proti Olomouci druhý bod v sezoně. „Dlouho jsem měl...

24. října 2026  20:39

Zlín – Olomouc 1:1, Cupák využil početní výhodu, na první výhru však tým dál čeká

Sestřih zápasu
Olomoucký záložník Marko Soldo s míčem před Milošem Kratochvílem ze Zlína

Fotbalisté Zlína remizovali ve 12. kole s Olomoucí 1:1 a získali teprve druhý bod v sezoně. Po klidném prvním poločase se hned po přestávce trefil hostující Sejk, který se zbavil bránícího Mbatshiho...

24. října 2026  14:59,  aktualizováno  17:50

Jablek je letos kvůli počasí ve Zlínském kraji málo. Výpadek nahradí Poláci

Ovocnáři ve Zlínské kraji letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší...

Ovocnáři letos sklízejí oproti běžným rokům výrazně slabší úrodu jablek. Podle odhadů by mohla být jen poloviční. Poptávka zákazníků je přitom značná.

24. října 2026  10:05

Nouzovka? Bez Zlína bych nehrál půl roku, líčí Kratochvíl. Proč mu nevyšla cizina?

Fotbalisté Zlína prohráli v Pardubicích 0:3 a zůstávají po 11. kolech Chance...

Zdráhá se to označení použít. Nakonec ale uzná, že víceméně sedí. Angažmá ve Zlíně může být pro kreativního fotbalového záložníka Miloše Kratochvíla přechodnou variantou, za kterou je ovšem...

24. října 2026  9:30

Nemocnice v Kroměříži skončila loni ve ztrátě, bojuje o personál i pacienty

Otevření nové přístavby budovy A s urgentním příjmem by kroměřížské nemocnici...

V první polovině letošního roku zaznamenala pětimilionový zisk. Loňský rok ale znamenal nepříjemnou ztrátu ve výši 37 milionů korun. Kroměřížská nemocnice byla jediným z krajských zařízení, které...

23. října 2026  15:59

Za znásilnění čtrnáctileté dostal muž osm let, podle znalců trpí hebefilií

Krajský soud ve Zlíně se začal zabývat případem sexuálního útoku, výroby dětské...

Za předloňské znásilnění a sexuální útok na čtrnáctiletou dívku ve Zlíně uložila zlínská pobočka brněnského krajského soudu osmačtyřicetiletému muži osm let vězení. Vinu v tomto případě popřel....

23. října 2026  11:51,  aktualizováno  12:04

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Nábřeží Bečvy v Meziříčí zútulnila náplavka, podle opozice neodolá povodním

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)

Teplý začátek podzimu přilákal množství lidí na novou náplavku, která se otevřela na břehu Rožnovské Bečvy ve valašskomeziříčské části Krásno. Na prostranství pod přilehlým silničním mostem se také...

23. října 2026  9:09

České tenisky připomínají 28. říjen. Trikolorou, lvem i Masarykem

Zleva: Iconic ČSR Tricolor, Botas a Tenisky 28. října, JANCARIK

Značky Botas a Jančařík připravily limitované edice tenisek inspirované vznikem samostatného Československa 28. října 1918. Zatímco Botas sází na československé barvy a českého lva, Jančařík každý...

23. října 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×