Hnutí ANO, které ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 zvítězilo celorepublikově, získalo nejvíc hlasů ze všech uskupení i ve Zlíně. Na rozdíl od jiných regionů zde ale svedlo poměrně těsný souboj s koalicí SPOLU, ve kterém zvítězilo o necelá tři procenta hlasů. Třetí STAN zde dosáhlo podobného výsledku jako ve zbytku Česka, Piráti na tom jsou v tomto krajském městě o něco lépe. Nad pět procent se dostalo i SPD a Motoristé, naopak levicová koalice Stačilo! propadla.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|30,7
|12 447
|SPOLU
|27,89
|11 305
|STAN
|11,13
|4 515
|Piráti
|9,51
|3 855
|SPD
|7,98
|3 238
|AUTO
|6,38
|2 590
|Stačilo!
|3,7
|1 500
Jak se volilo na Zlínsku?
Ve zlínském okrese je náskok ANO výraznější než v krajském městě, získalo 33,55 procent oproti druhému SPOLU (25,5 procent). Lehce horšího výsledku dosáhli Starostové, naopak SPD v okrese přeskočila Piráty. Stejně tak se nad pět procent dostali ještě Motoristé, naopak pro Stačilo! hlasovalo jen 4,7 procenta voličů.
Volební účast dosáhla ve Zlíně 70,26 procent a ve zlínském okrese dokonce 70,62 procent.