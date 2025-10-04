Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalice SPOLU mu šlapala na paty

Autor:
  20:45
Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se ve Zlíně stalo hnutí ANO, které zde získalo 30,7 procent hlasů. Na druhém místě skončila dosavadní vládní koalice SPOLU se ziskem 27,89 procent, třetí se umístili Starostové.

Radnice ve Zlíně | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Hnutí ANO, které ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 zvítězilo celorepublikově, získalo nejvíc hlasů ze všech uskupení i ve Zlíně. Na rozdíl od jiných regionů zde ale svedlo poměrně těsný souboj s koalicí SPOLU, ve kterém zvítězilo o necelá tři procenta hlasů. Třetí STAN zde dosáhlo podobného výsledku jako ve zbytku Česka, Piráti na tom jsou v tomto krajském městě o něco lépe. Nad pět procent se dostalo i SPD a Motoristé, naopak levicová koalice Stačilo! propadla.

Volební výsledky ve Zlíně
Strana/hnutí/koaliceVýsledek v procentechPočet hlasů
ANO30,712 447
SPOLU27,8911 305
STAN11,134 515
Piráti9,513 855
SPD7,983 238
AUTO6,382 590
Stačilo!3,71 500

Jak se volilo na Zlínsku?

Ve zlínském okrese je náskok ANO výraznější než v krajském městě, získalo 33,55 procent oproti druhému SPOLU (25,5 procent). Lehce horšího výsledku dosáhli Starostové, naopak SPD v okrese přeskočila Piráty. Stejně tak se nad pět procent dostali ještě Motoristé, naopak pro Stačilo! hlasovalo jen 4,7 procenta voličů.

Volební účast dosáhla ve Zlíně 70,26 procent a ve zlínském okrese dokonce 70,62 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

Půl hektaru pro lvy ve Zlíně. Pro chov i pro ty z množíren roztomilých koťat

Několik kroků tam, několik zpátky, pořád ve stejných stopách. Tak smutně to kdysi vypadalo v klecích velkých šelem. Ale časy se v zoologických zahradách mění. Naštěstí! Při návštěvě nové lví expozice...

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Ve Zlíně zvítězilo ANO, koalice SPOLU mu šlapala na paty

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny 2025 se ve Zlíně stalo hnutí ANO, které zde získalo 30,7 procent hlasů. Na druhém místě skončila dosavadní vládní koalice SPOLU se ziskem 27,89 procent, třetí se...

4. října 2025  20:45

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

Po sečtení téměř všech volebních okrsků zvítězilo ve Zlínském kraji s velkým náskokem hnutí ANO, získalo bezmála 35 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU s 24 procenty hlasů.

4. října 2025  16:41,  aktualizováno  20:31

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Devatenáctiletá řidička ve Zlíně najela skrz sklo do domu, lehce se zranila

Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím...

4. října 2025  12:17

Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel

Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...

3. října 2025  16:38

Zlínská zoo po 37 letech končí s chovem lachtanů, stěhují se do Maďarska

Patří mezi nejoblíbenější expozice zlínské zoo a pro mnohé návštěvníky jsou prvními zvířaty, která spatří u hlavního vstupu. Lachtani hřivnatí však ze zoologické zahrady brzy zmizí. Samec Oskar se...

3. října 2025  14:10

Nákup trolejbusů do Zlína je v pořádku. Antimonopolní úřad odmítl námitky Turků

Zlínský dopravní podnik má konečně jistotu, že nákup až 60 bateriových trolejbusů od firmy Škoda Electric je v pořádku. A může tak pokračovat v modernizaci vozového parku. Klíčové rozhodnutí učinil...

3. října 2025  12:42

Náměstí Míru nemá sílu přitáhnout lidi, Gahurův prospekt žije, říkají zlínské architektky

Premium

Potkaly se už na fakultě architektury a později spoluzaložily ateliér ellement architects. Ten se věnuje soukromým i veřejným projektům a usiluje o kultivaci prostředí, v němž lidé žijí. Architektky...

3. října 2025

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

2. října 2025  16:11

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Desetiletý spolupachatel. Agresivita dětí narůstá, potvrzují školy i policie

Krajská policie ve Zlíně loni vyšetřovala přes 200 trestných činů, které měly na svědomí děti. Šlo o krádeže, poškození cizí věci nebo ublížení na zdraví. Čtvrtina studentů středních škol má špatné...

2. října 2025  12:43

Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

V okolí Fryštáku se u silnic objevily dopravní značky, které navádějí řidiče na dálnici D49, i když její část z Holešova do Fryštáku stále není otevřená. Silničáři si v současnosti vyřizují povolení...

2. října 2025  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.