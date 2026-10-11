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V 92 letech znovu vyhrála volby. Sylvu Knedlovou trénovali i manželé Zátopkovi

Pavla Žáková
  14:00

Sylva Knedlová | foto: Prima TV

Je jí 92 let, ještě nedávno učila tělocvik a teď znovu uspěla v komunálních volbách. Sylva Knedlová z Fryštáku na Zlínsku patří k nejpozoruhodnějším osobnostem letošních voleb. Za sebou má životní příběh, do kterého se vešli manželé Zátopkovi, druhá světová válka i desítky let za katedrou.

Výsledky voleb 2026

Dvaadevadesátiletá Sylva Knedlová z Fryštáku znovu obhájila místo v městském zastupitelstvu. Kandidovala za ODS ze čtvrtého místa a získala 394 hlasů. V místní politice přitom působí nepřetržitě už od roku 1990. „Věci komunální, věci kolem nás, mne vždycky zajímaly,“ svěřila se v rozhovoru pro regionální web.

Knedlová se narodila 1. ledna 1934 ve Zlíně. Jako dítě zažila druhou světovou válku i bombardování města. Její otec pracoval v Baťových závodech a za války ho zatklo gestapo kvůli poslechu zahraničního rozhlasu. Po komunistickém převratu zase rodinu zasáhlo pronásledování kvůli pokusu jejího bratra o útěk za hranice.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Učili ji Zátopkovi, ona pak učila celé generace

Velkou část života Knedlová zasvětila sportu. V mládí ji trénovali slavní olympionici Emil a Dana Zátopkovi. Sama se věnovala atletice, gymnastice a později především výuce tělesné výchovy a češtiny. „Emil mne trénoval na dlouhých bězích a jeho paní Dana zase v oštěpu. No uvažte, kdo tohle může říct, že ho měli v rukou olympijští vítězové. Moc si toho vážím,“ pochlubila se redaktorovi Janu Čadovi, reportérovi rádia Impuls.

Ve fryštácké škole učila celé generace místních obyvatel. Za katedrou vydržela až do konce školního roku 2024/2025, kdy jí bylo 91 let. Teprve potom se rozhodla s pravidelným vyučováním skončit. Přesto letos na začátku září přiznala, že svým bývalým kolegům trochu závidí, že s příchodem nového školního roku jim to zase „začalo na ostro“.

Volby ve Zlíně: ANO domlouvá koalici s hnutím Zlín 21 a ODS, chce oslovit ještě dalšího

To, že se rozloučila s profesí kantorky, ale neznamená, že by se doma začala nudit. Její veřejné působení pokračuje. Letos v zastupitelstvu Fryštáku vstupuje už do svého desátého volebního období. Když v roce 1990 začínala, bylo jí 56 let. Dnes, o 36 let později, stále spolurozhoduje o budoucnosti města.

Jak staří lidé letos kandidovali?

Knedlová je podle údajů Českého statistického úřadu nejstarší zvolenou zastupitelkou. Mezi kandidáty nebyla jediným člověkem, kterému je nad 90 let. V celém Česku se do voleb přihlásilo 48 lidí ve věku 90 a více let. Lidí mezi 80 a 90 kandidovalo 1 401.

Úplně nejstarším kandidátem byl Viktor Rudiš, který kandidoval do zastupitelstva města Brna za Nové Brno na 38. místě. Do zastupitelstva se ale nedostal.

Věk kandidátů v komunálních volbách 2026

Věk kandidátů v komunálních volbách 2026
Věková skupinaPočet kandidaturPodíl
18–19 let1 4800,78 %
20–29 let13 2997,00 %
30–39 let33 89817,85 %
40–49 let54 78428,85 %
50–59 let49 47326,05 %
60–69 let25 15613,25 %
70–79 let10 3575,45 %
80–89 let1 4010,74 %
90 let a více480,03 %
Celkem189 896100 %
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