Uherský Brod bude mít poprvé starostku, soud potvrdil výsledky voleb

„Rozhodnutím jsem velmi zklamán, předložil jsem totiž jasná svědectví o manipulacích při sčítání hlasů,“ míní Kunčar, jenž ale konečný verdikt soudu respektuje.

Zamítnutí Kunčarovy stížnosti tak znamená, že koalice ANO, sdružení Vstřícnost, slušnost, komunikace a Brod žije!, jež má většinu 14 z 27 hlasů, zvolí v pondělí 7. listopadu starostkou Miroslavu Polákovou.

Středoškolská učitelka, která nemá s komunální politikou žádné zkušenosti, kandidovala za sdružení Nezávislých za rozvoj města. Po volbách ho ale opustila.

Pokud by se tak nestalo, město by nadále vedla koalice lidovců, ODS a Nezávislých a Poláková by byla řadová zastupitelka.

Kunčar čeká ještě na výsledek svého trestního oznámení na správce facebookové stránky „Občané Uherskýbrod“. Ten ho vylíčil jako muže, který měl po nástupu na místo starosty v roce 2010 proměnit radnici v místo politické korupce.

Krajský soud v Brně obdržel i podnět od členky jedné z uherskobrodských volebních komisí. Žena upozornila na podnapilost šéfa i několika členů komise v čase sčítání výsledků, stížnost ale doručila pozdě.

Soud zamítl také podnět na údajně podvodný průběh voleb v Bystřici pod Hostýnem a zabývat se nebude ani jednou ze dvou stížností, jež obdržel z Ostrožské Nové Vsi.