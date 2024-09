V holešovské krajské průmyslové zóně máme poklad, tvrdí lídr ODS Goláň

Tomáš Goláň připouští, že se na nabídku vést do voleb ODS, zprvu zdráhal přikývnout. „Nejdřív jsem o tom nechtěl ani slyšet, ale klíčový byl jeho (Stanislava Blahy) argument, že potřebujeme lídra ze Zlína. Ostatní strany mají na tomto místě lidi, kteří nejsou z krajského města, já ho naopak znám naprosto perfektně. Nakonec jsem kývl, ale s jednou podmínkou – že budu moct ovlivnit podobu kandidátky,“ říká Goláň.

Před dvěma lety jste vedl ODS v komunálních volbách ve Zlíně, ale po volbách vás kolegové ze strany odstavili. Nemůže se teď stát něco podobného?

Právě proto jsem chtěl mít možnost sestavit kandidátku sám. Nakonec jsem na sněmu dostal 62 z 66 hlasů, takže asi s tím kolegové problém nemají. Tehdy šlo o nepříjemnou zkušenost, která mě ale hodně vrátila zpátky do reality. Došlo mi, že komunální politika je postavená jinak, více než o programu a vizích je to o konkrétních postech na radnici a vztazích.

Byl byste případně zároveň hejtmanem a senátorem?

Jednoznačně. Souběh těchto funkcí dává smysl. Už kvůli jednoduššímu napojení na ministerstva, i díky mým dobrým vztahům, které s kolegy v Praze mám díky svojí práci v Senátu. Jako pro hejtmana by pro mě bylo jednodušší s vládou jednat, než kdyby tam přišel někdo, koho neznají.

Kdybyste měl z vašeho programu vypíchnout jeden bod, co by to bylo?

Zahraniční investice spojené s technologickým progresem kraje. Ani netušíme, jaký poklad máme v průmyslové zóně v Holešově. V Česku nemá obdoby, tolik zasíťovaných a ke stavbě připravených pozemků, jež jsou navíc hned u dálnice, nikde nenajdete. Když jsem tam byl s návštěvou z Tchaj-wanu, byli ohromeni jejím potenciálem. Je to ideální místo pro nová a průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou, o která mají zájem právě velcí investoři ze zahraničí. Přímo se nabízí propojení s univerzitou ve Zlíně a novými obory, které chystá. Zejména v oblasti čipů, kde je Tchaj-wan absolutní světová špička.

A šly by tyto firmy do Zlínského kraje?

S různými technologickými společnostmi už několik let komunikuji. Pomáhal jsem také při otevření poboček dvou tchajwanských investičních bank. I díky tomu jsou tyto firmy velice nakloněny investicím u nás.

Na billboardech slibujete nový univerzitní kampus. Už máte jasno, kde by měl stát? Kraj mluví o části baťovského areálu, vy zmiňujete Malenovice, kde ale má město a kraj jiné plány.

Ideální by bylo využít krajské pozemky v Malenovicích, kde měla stát nová nemocnice. Uvidíme po volbách, je to otázka jednání. Zlínu by to neskutečně pomohlo, získal by nové prostory pro studium, sportování, bydlení a zábavu studentů, ale i absolventů. Navíc by se tím uvolnily byty ve Zlíně a okolí, kde nyní bydlí studenti.

Jak mají fungovat krajské dluhopisy, které hodláte zavést a které by si mohli lidé kupovat?

Ve světě je takové zapojení veřejnosti běžné. Pokud lidé uvidí smysluplný projekt, mohou na něj takto přispět a získat později výhodně peníze zpět. Jde o jinou formu úvěru, která může kraji přinést další finance.

Tomáš Goláň Narodil se v roce 1968.

Vystudoval obor zemědělské strojírenství se zaměřením na zahraniční obchod na Vysoké škole zemědělské v Brně, pak pracoval jako ekonom a daňový poradce.

V roce 2006 založil vlastní daňovou kancelář.

Od května 2018 je senátorem za Zlínsko, v říjnu 2020 se stal členem ODS. Je také městským zastupitelem ve Zlíně.

Chcete, aby na investice kraje šlo nejméně 30 miliard korun za čtyři roky. Současný kraj přitom investoval 9,7 miliardy. Kde ty peníze vzít?

Jednou z možností jsou zmíněné dluhopisy, případně je k dispozici úvěr z Evropské investiční banky. Ale nejdřív se bavme o tom, že je potřeba schválit plán investic a přesně si říct, kam půjdou. Kraj se může klidně i zadlužit, pokud tím nastartuje ekonomiku kraje. Zároveň ale půjdeme jen do takové koalice, jejíž výsledek hospodaření bude za celé volební období v přebytku. Pokud půjdou vyšší peníze do kraje, budou je konzumovat místní firmy, zvýší se kupní síla obyvatel a také mzdy, které jsou dnes třetí nejnižší v zemi.

V krajském zastupitelstvu jste dosud nepůsobil. Jak hodnotíte práci koalice?

Ve zkratce: je to málo. Když se rozhlédnu, vidím stagnující kraj, který se vylidňuje. To se sice děje i jiným regionům, ale my máme nejvyšší průměrný věk obyvatel, což je velká hrozba. Změníme to jen tím, že vytvoříme revoluční a technologicky moderní projekty, které zaujmou nejmladší generaci. Ta potřebuje slibnou budoucnost, ale i zábavu a smysl, proč ve Zlínském kraji žít.

Když se dívám na váš program, tak mi přijde, jako by ho psala opoziční strana. Faktem je, že ODS je ve vedení kraje posledních osm let a předtím byla dalších dvanáct. Proč jste spoustu z těchto změn už neprosadili?

Právě proto, že se je nepodařilo prosadit, došlo k personální výměně. Nebyli jsme spokojeni s tím, jak ODS fungovala v rámci koalice. Osm let o nás prakticky nikdo nevěděl, byli jsme neviditelní. To není pro tak velkou stranu možné. Mluvil jsem o tom otevřeně, a možná i proto jsem dostal nabídku, abych kandidátku vedl. Mám 31 let zkušeností z byznysu a práva, v posledních letech navíc i z politiky a práce v Senátu, díky čemuž mám dobré vazby na ministerstva a další úřady. Chci to na hejtmanství zužitkovat.

Nebudou však volby zase spíš o celostátní politice, kde se preference ODS pohybují výrazně pod hnutím ANO?

Kdybych takto uvažoval, nemohl bych nikam kandidovat. Soustředím se na to, co můžu udělat já se svými kolegy. Myslím, že máme dost zajímavých lokálních témat. Ale máte pravdu, že když jsem v kontaktu s voliči, spousta z nich se mnou řeší celostátní politiku. ODS a potažmo vláda dělá hodně dobrých věcí, ale nedokáže je dobře vysvětlit, čímž vznikají různé dezinterpretace. A nejde se ohánět tím, že ANO má lepší marketing. Tak ho my mějme ještě lepší! Petr Fiala je povahou skromný člověk, což mu jako premiérovi možná škodí, protože nedokáže tak dobře prodat svoji práci. Na druhou stranu, pro zhruba 80 procent zákonů s výjimkou těch politicky třaskavých hlasuje také opozice, takže vládní politika evidentně není až tak špatná.

Šel byste po volbách do koalice s hnutím ANO, jehož šéfa Andreje Babiše často ostře kritizujete?

Pokud bychom měli programovou shodu, nemám s tím problém. Na místní úrovni je to jiné než v parlamentu. Mezi konstruktivní strany v kraji počítám ANO, KDU-ČSL, STAN a Piráty.