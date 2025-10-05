Kolébka Starostů hlasy neztratila. Kraj ale přišel o jednoho poslance STAN

Jana Fuksová
  13:24
V dobré náladě a spokojený. Zakladatel a první předseda hnutí STAN Petr Gazdík se v sobotu zastavil ve zlínském plaveckém klubu Nekky, kde měli jeho straničtí kolegové volební štáb. Přijel kolem 16. hodiny, kdy nebyla sečtená ještě ani polovina volebních okrsků, a po hodině pokračoval na štáb do Prahy se zdviženými palci a slovy: Tak ať máme dva!
Štáb hnutí STAN ve Zlíně. Kateřina Francová a Eliška Olšáková sledují výsledky. Vzadu vlevo Petr Gazdík. (4. říjen 2025)

Štáb hnutí STAN ve Zlíně. Kateřina Francová a Eliška Olšáková sledují výsledky. Vzadu vlevo Petr Gazdík. (4. říjen 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

To se nakonec nepodařilo, nicméně region, který je považovaný za kolébku „jeho“ hnutí Starostové a nezávislí, má důvod k radosti. Získalo 10,2 procent hlasů, což je podobné jako celostátní výsledek, a obsadilo třetí místo. Voliče tedy Starostové neztratili a svůj post obhájila také lídryně Eliška Olšáková.

Jak moc nás kauza Dozimetr poškodí, ukážou voliči, říká jednička STAN Olšáková

„Jsem spokojený. Kdybyste se mě zeptala před volbami, odhadoval jsem, že získáme 11 procent, a tak to také vypadá. Myslím si, že je to velmi slušný výsledek s ohledem na to, čemu jsme jako hnutí čelili v posledních týdnech,“ konstatoval Petr Gazdík, který letos na jaře oznámil odchod z nejvyšší politiky.

Výsledky - Zlínský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 110 814 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,24 %
strana získala 77 049 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,2 %
strana získala 32 444 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,74 %
strana získala 27 784 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,54 %
strana získala 23 967 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,71 %
strana získala 21 352 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,65 %
strana získala 14 789 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,11 %
strana získala 3 552 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 692 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 560 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,14 %
strana získala 472 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 342 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,1 %
strana získala 333 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 259 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 230 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 137 hlasů
0
0

Volt Česko

0,03 %
strana získala 109 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 107 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Narážel na aktuální soudní líčení v kauze Dozimetr. Kvůli stykům s obviněným zlínským podnikatelem Michalem Redlem před třemi lety rezignoval na post ministra školství i místopředsedy hnutí STAN. Letos na jaře se také rozhodl po 15 letech opustit vysokou politiku a nekandidovat v parlamentních volbách.

O jedno křeslo méně

Právě Gazdíkovo křeslo se ale STANu ve Zlínském kraji obhájit nepodařilo. „Mrzí mě, že nemáme dva mandáty, protože to už jednu chvilku při sčítání vypadalo, že bychom je mít mohli. To je pro mne trochu zklamání,“ přiznala Olšáková, která je současně náměstkyní hejtmana a má na starost sociální oblast.

Ve Zlínském kraji vyhrálo s velkým náskokem ANO, prý „vyluxovalo“ hlasy SPD

„Jinak je ale výsledek dobrý. V minulých volbách jsme kandidovali spolu s Piráty a druhé křeslo získal Petr Gazdík díky tomu, že jej voliči vykroužkovali. A když se teď podíváme na výsledek Pirátů, tak mají také jedno křeslo. Dohromady jsme tak ve Zlínském kraji obhájili to co před čtyřmi lety a společný procentní zisk je teď ještě vyšší,“ poukázala.

Ve Zlíně více než 11 procent hlasů

Do jaké míry zmiňovaná kauza voliče ovlivnila, si Olšáková netroufla posoudit. Zmínila, že kampaň v poslední fázi pojalo hnutí ne jako prosazování svých lidí, ale vzkaz voličům, aby dali hlas demokratickým stranám. O mnoho vyšší zisk ale Starostům nepřisuzovaly ani poslední předvolební průzkumy.

Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová

Jako očekávaný ohodnotil výsledek Starostů i náměstek hejtmana za STAN Tomáš Chmela. Nejvíce hlasů získalo hnutí ve zlínském okrese a přímo ve Zlíně se přehouplo přes 11 procent. To je oproti komunálním volbám před třemi lety, kdy zaznamenalo propad na 7,3 procenta, úspěch.

„Vypadá to, že lidé chtějí změnu, protože celostátně vykroužkovali jiné kandidáty než některé naše lídry. A volili nás mladí lidé,“ shrnul bývalý náměstek zlínského primátora za STAN Bedřich Landsfeld.

Olšáková teď bude muset skloubit práci poslankyně s postem na kraji. Už dopředu oznámila, že v případě úspěchu nebude v listopadových volbách znovu kandidovat do vedení Sdružení místních samospráv. Svou pozici náměstkyně chce nejdříve probrat s hejtmanem Radimem Holišem (ANO).

