To se nakonec nepodařilo, nicméně region, který je považovaný za kolébku „jeho“ hnutí Starostové a nezávislí, má důvod k radosti. Získalo 10,2 procent hlasů, což je podobné jako celostátní výsledek, a obsadilo třetí místo. Voliče tedy Starostové neztratili a svůj post obhájila také lídryně Eliška Olšáková.
„Jsem spokojený. Kdybyste se mě zeptala před volbami, odhadoval jsem, že získáme 11 procent, a tak to také vypadá. Myslím si, že je to velmi slušný výsledek s ohledem na to, čemu jsme jako hnutí čelili v posledních týdnech,“ konstatoval Petr Gazdík, který letos na jaře oznámil odchod z nejvyšší politiky.
Narážel na aktuální soudní líčení v kauze Dozimetr. Kvůli stykům s obviněným zlínským podnikatelem Michalem Redlem před třemi lety rezignoval na post ministra školství i místopředsedy hnutí STAN. Letos na jaře se také rozhodl po 15 letech opustit vysokou politiku a nekandidovat v parlamentních volbách.
O jedno křeslo méně
Právě Gazdíkovo křeslo se ale STANu ve Zlínském kraji obhájit nepodařilo. „Mrzí mě, že nemáme dva mandáty, protože to už jednu chvilku při sčítání vypadalo, že bychom je mít mohli. To je pro mne trochu zklamání,“ přiznala Olšáková, která je současně náměstkyní hejtmana a má na starost sociální oblast.
„Jinak je ale výsledek dobrý. V minulých volbách jsme kandidovali spolu s Piráty a druhé křeslo získal Petr Gazdík díky tomu, že jej voliči vykroužkovali. A když se teď podíváme na výsledek Pirátů, tak mají také jedno křeslo. Dohromady jsme tak ve Zlínském kraji obhájili to co před čtyřmi lety a společný procentní zisk je teď ještě vyšší,“ poukázala.
Ve Zlíně více než 11 procent hlasů
Do jaké míry zmiňovaná kauza voliče ovlivnila, si Olšáková netroufla posoudit. Zmínila, že kampaň v poslední fázi pojalo hnutí ne jako prosazování svých lidí, ale vzkaz voličům, aby dali hlas demokratickým stranám. O mnoho vyšší zisk ale Starostům nepřisuzovaly ani poslední předvolební průzkumy.
Jako očekávaný ohodnotil výsledek Starostů i náměstek hejtmana za STAN Tomáš Chmela. Nejvíce hlasů získalo hnutí ve zlínském okrese a přímo ve Zlíně se přehouplo přes 11 procent. To je oproti komunálním volbám před třemi lety, kdy zaznamenalo propad na 7,3 procenta, úspěch.
„Vypadá to, že lidé chtějí změnu, protože celostátně vykroužkovali jiné kandidáty než některé naše lídry. A volili nás mladí lidé,“ shrnul bývalý náměstek zlínského primátora za STAN Bedřich Landsfeld.
Olšáková teď bude muset skloubit práci poslankyně s postem na kraji. Už dopředu oznámila, že v případě úspěchu nebude v listopadových volbách znovu kandidovat do vedení Sdružení místních samospráv. Svou pozici náměstkyně chce nejdříve probrat s hejtmanem Radimem Holišem (ANO).