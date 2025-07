Jejich šance na zvolení jsou minimální, pokud by nedostali více preferenčních hlasů. „Jsme spokojení. Myslím si, že i SOCDEM je spokojená,“ domnívá se krajský předseda KSČM a trojka kandidátky Stačilo! Roman Ramach.

„Respektujeme, jak je to nastavené. Bylo to většinově schváleno předsednictvem naší strany. Nemám k tomu co dodávat. Uvidíme, jak se to projeví ve volbách,“ poznamenal krajský šéf sociální demokracie Jiří Ott.

„Je dobře, že se levice spojila,“ je přesvědčený Ramach. „Se SOCDEM dlouhodobě spolupracujeme a máme na mnoho věcí podobné názory. Měli jsme zájem se spojit už dříve, ale bránilo tomu liberální vedení pana Šmardy,“ zmínil.

Přes bývalého předsedu strany Michala Šmardu podle Ramacha neprošel například návrh, aby ke spojení došlo už před loňskými krajskými volbami. Socialisté se pak samostatně do krajského zastupitelstva nedostali. Na rozdíl od Stačilo!.

Letošní jedničkou hnutí v kraji je bývalá komunistická poslankyně Marie Pěnčíková, která ve sněmovních volbách před čtyřmi lety vedla kandidátku komunistů. Dvojkou je místopředsedkyně Stačilo! a bývalá starostka Počenic-Tetětic Pavlína Procházková, trojkou Ramach.

Před čtyřmi lety vedla ČSSD (dřívější název strany) do voleb Alena Gajdůšková, která je nyní místostarostkou Želechovic.