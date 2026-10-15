Do Senátu chci přinést téma bezpečnosti, plánuje Mitáček. Postup ho překvapil

„Zároveň neskrývám radost z toho, že se vyřešil můj osobní problém. Když mně STAN nabídl kandidaturu, moje první reakce byla, že je to nepraktické. V jiných senátních obvodech se strany ze stejné části politického spektra dohodnou na podpoře jednoho kandidáta a tady jsem šel do přímého střetu s Tomášem Goláněm,“ dodal Mitáček.
Proč jste tedy kývl?
Nakonec jsem přijal argumenty STAN, že chtějí mít ve Zlíně silného nominanta. V minulosti se jim totiž nikdy nepodařilo dostat svého kandidáta do druhého kola. Jsem rád, že to teď poprvé vyšlo. Zároveň jsme se vyhnuli takzvanému kroměřížskému syndromu, kdy se vzájemně silní demokratičtí kandidáti vyřadí tím, že si rozdělí hlasy voličů. Ať už zvítězí kdokoliv, v Senátu bude mít své místo demokratický blok.
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Přijde mi, že s Goláněm máte hodně podobné názory, ne?
Jsou podobné, ale stoprocentní shoda samozřejmě neexistuje. Mojí výhodou je, že jsem nestranický kandidát. Dává mi to prostor říkat vlastní názory, prosazovat je a otevřeně jednat s kýmkoliv. Opírám se o osm let zkušeností z komunální politiky ve Zlíně i na krajské úrovni. Jsem v neustálém kontaktu s lidmi, žiju s nimi, znám jejich problémy a vím, co je trápí a co potřebují řešit.
Slýcháte názory, že Senát je zbytečný?
Lidé často příliš nevědí, jaká je jeho skutečná role. Kontrola zákonů je jen malá část toho, co řeší. Nedávné události to ale změnily a jasně ukázaly. Otázka bezpečnosti země, vztah k médiím nebo ochrana ústavního pořádku, v tom je Senát nezastupitelný a dokáže zasahovat do konkrétních věcí. Jeho význam roste v době, kdy se názory rychle mění a politika podléhá momentálním náladám. Senát má být pevnou kotvou, která drží demokratické principy v rozbouřených a nejistých časech. Právě k tomu se hlásím.
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Co byste jako senátor dělal?
Vnímám to ze dvou pohledů. Jednak bych byl vyslanec okresu Zlín a částečně také Vsetínska do nejvyšší politiky, který tam přenáší potřeby regionu. Zároveň bych musel řešit témata, na něž město ani kraj samy nestačí. Senátor může také navrhovat zákony a jejich změnu podle toho, co lidi trápí. Typickým příkladem je doprava. Stavby a opravy místních komunikací se neobejdou bez státní podpory a samosprávy mají jen omezené možnosti. Senátor může přivést k jednomu stolu jednotlivé aktéry, otevřít jednání a pomoci posunout projekty či finance, které by jinak zůstaly stát.
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Goláň v prvním kole dostal o pět tisíc hlasů víc. Může vám ve druhém kole pomoci výsledek STAN ve Zlíně v komunálních volbách a fakt, že jste v nich dostal nejvíce preferenčních hlasů?
Kolegové na to sázejí a říkají mi, že bych se podle nich mohl k Tomáši Goláňovi nejen přiblížit, ale dokonce obrátit. Reakce na aktuální vyjednávání o koalici ve Zlíně odrážejí náladu, která se mezi lidmi ve městě projevila po volbách. Do voleb jdu pod heslem „Chce to změnu“ a denně dostávám stovky zpráv od lidí, ať už e-mailem, nebo přes sociální sítě. Píšou mi, že oceňují můj přístup k politice a nestrannost a chtějí mě podpořit. Zlín je ale jen částí senátního obvodu, jsem kandidátem také pro další města a obce v regionu. Jejich problémy znám a dokážu se na ně dívat v širších souvislostech. I to může být moje výhoda.
Budete sázet na bezpečnostní témata?
Pětadvacet let jsem pracoval v bezpečnostních sborech a bezpečnosti se věnuji do současnosti. V průzkumech, co lidi trápí a co by chtěli změnit, patří mezi první témata právě bezpečnost. V kraji o tom víme své, události ve Vrběticích se výrazně propsaly do života zdejších lidí. Vojáci cizí armády vstoupili na naše území a provedli bombový teroristický čin, při němž zemřeli naši občané. Nikdo nechce strašit válkou, není to ani můj cíl. Chci však otevřeně mluvit o vážných věcech, které se dějí a které nás ohrožují. Mým dalším silným tématem je oblast sociální, zvláště pak problematika stárnutí populace a paliativní péče. Blíží se velmi těžké časy a my nemáme reálný plán, jak tento problém komplexně řešit.
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Co byste chtěl v oblasti bezpečnosti změnit?
Je třeba rozptýlit představu lidí, že tady budeme mít tanky v ulicích a vojáky, kteří nám buší na dveře. Bezpečnostní hrozby mají dnes zcela jiné podoby. Hybridní války, kybernetické útoky nebo dezinformace šířené našimi protivníky pronikají do celé společnosti a mohou mít vážné důsledky. Představte si, že kvůli cílenému výpadku elektřiny přestane fungovat městský úřad, nemocnice zůstane bez elektřiny, nepůjde voda, plyn nebo se zcela zastaví doprava. Bezpečnost zasahuje prakticky do všech oblastí života a není jen otázkou armády, důležitá je také vnitřní bezpečnost, prevence, fungování zákonů a práce bezpečnostních sborů. Chci tohle téma přenést do Senátu a dát mu větší důraz. V sociální oblasti musí přijít zásadní rozhodnutí v nastavení systému pomoci našim stárnoucím spoluobčanům s důrazem na domácí péči.