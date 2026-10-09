„ANO táhne. Jeho poslední výsledky v krajských, sněmovních i komunálních volbách byly dobré. Může to hrát roli i v senátních volbách, přičemž se nebude tolik hledět na kampaň a na to, jak jsou aktivní jeho kandidáti,“ zmínil zlínský senátor Tomáš Goláň (ODS). „Současně to ale může zmírnit fakt, že ANO je ve vládě a má problémy s rozpočtem,“ doplnil.
V okrsku číslo 78, který zahrnuje část okresu Zlín a Vsetín, Goláň obhajuje. Kandiduje s podporou KDU-ČSL a TOP 09.
Jeho soupeři jsou zlínský zastupitel Ivo Mitáček (STAN), vysokoškolský profesor a bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík (ANO), lékař a krajský zastupitel Lubomír Nečas (SPD), vydavatel Jan Doleček (KSČM) a ředitel základní školy Pavel Dlouhý (SEN 21).
„Značka hnutí ANO je zavedená takovým způsobem, že jeho voliči příliš neřeší konkrétního kandidáta, ale spíše stranickou příslušnost,“ poznamenal Mitáček.
„Předseda ANO zavelel k větší aktivitě k obsazení Senátu svými lidmi, což se v minulosti příliš nedělo. Vývoj se změnil,“ všiml si.
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Podle něho i dalších kandidátů bude důležitá také účast, jež bývá v senátních volbách nižší. Jejich první kolo se koná s komunálními volbami, což ji může zvýšit.
Paradoxní je, že kandidáti ANO v obou okrscích nejsou jeho členy a volby tudíž nevnímají jako snahu o posílení pozice celého hnutí.
„Jdu do voleb s ANO, protože dlouhodobě spolupracuji s panem hejtmanem (Radim Holiš z ANO) a panem primátorem (Jiří Korec z ANO). Chtěl bych na to navázat z pozice senátora,“ zmínil Sedlařík.
Balaštíková založila vlastní hnutí
„V senátních volbách může hrát stranická příslušnost roli. Chtěl bych ale pracovat pro region a všechny občany, abychom se měli lépe bez ohledu na to, jaký politický názor zastáváme,“ předestřel.
Zlín – senátní volební obvod č. 78
- senátor 2020–2026: Tomáš Goláň
- politická příslušnost: ODS
- senátorský klub: ODS a TOP 09
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Sedlařík Vladimír prof. Ing. Ph.D.
|46
|ANO
|akademický pracovník
|Zlín
|5
|Mitáček Ivo PhDr. Mgr.
|54
|STAN
|poradce pro bezpečnost a krizové řízení
|Zlín
|2
|Goláň Tomáš Ing.
|57
|ODS
|daňový poradce a senátor
|Zlín
|1
|Nečas Lubomír MUDr.
|71
|SPD
|praktický a tělovýchovný lékař, zastupitel Zlínského kraje
|Zlín
|3
|Doleček Jan
|54
|KSČM
|vydavatel
|Zubří
|6
|Dlouhý Pavel Mgr. MBA
|56
|SEN 21
|ředitel základní školy
|Zlín
„ANO bude chtít uspět, ale nemyslím si, že je jeho kandidát jasný favorit. Voliči jsou trochu zklamáni z vládních výsledků či přímo z Andreje Babiše,“ podotkl Nečas.
V obvodě číslo 81, který se týká okresů Uherské Hradiště a Hodonín, bude obhajovat Josef Bazala (KDU-ČSL). ANO sází na záchranáře Jiřího Vašicu. Proti němu půjde i bývalá poslankyně za ANO Margita Balaštíková, jež založila hnutí Odvážné Česko.
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Dalšími kandidáty jsou starosta Kozojídek Otakar Březina (SD-SN), ředitelka nadačního fondu Kristýna Zelienková (ZVUK 12) a jednatel společnosti, lektor a kouč David Skyba (SPD).
„Myslím si, že bude částečně rozhodovat účast voličů hnutí ANO, které je populární. Jejich zástupce bude silný,“ tuší Bazala.
Také podle něho však může ANO částečně doplatit na to, že je ve vládě. „Současně jsem v politice delší dobu, lidé mě znají. Jezdil jsem po celém regionu. Uvidíme, co převáží,“ poznamenal Bazala, který kandiduje s podporou ODS, STAN a TOP 09.
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„S hnutím ANO jsem kandidoval už v komunálních volbách před osmi lety. Ale nechci do něho vstoupit, sympatizuji s ním. Chci si nechat svoji osobnost bez extrémního vlivu politických stran a bojovat za náš region,“ naznačil kandidát za ANO Vašica.
S hnutím byla spojená i Balaštíková, která byla v loňských poslaneckých volbách vyškrtnuta z jeho kandidátky. Na veřejnost se dostaly nahrávky, podle nichž se snažila v roce 2023 objednat zabití psa, který patřil přítelkyni jejího exmanžela. Teď by ráda uspěla za nové hnutí Odvážné Česko, jehož je předsedkyní.
„Když do něčeho takového jdete, tak chcete uspět. Nejdete tam jen proto, abyste rozčeřil hladinu. Předpokládám, že ani mí soupeři,“ uvedla Balaštíková.
Uherské Hradiště – senátní volební obvod č. 81
- senátor 2020–2026: Josef Bazala
- politická příslušnost: KDU-ČSL
- senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
- obhajuje
|Číslo
|Kandidát
|Věk
|Navrhující strana
|Povolání
|Bydliště
|4
|Vašica Jiří DiS.
|49
|ANO
|zdravotnický záchranář
|Uherské Hradiště
|3
|Skyba David
|52
|SPD
|jednatel společnosti, lektor a kouč
|Otrokovice
|1
|Březina Otakar
|60
|SD-SN
|20 let starosta obce, bývalý vyšetřovatel Policie ČR
|Kozojídky
|2
|Zelienková Kristýna Ing.
|52
|ZVUK 12
|ředitelka Nadační fond ZET
|Uherský Ostroh
|5
|Balaštíková Margita Mgr.
|59
|HOČ
|manager
|Tupesy
|6
|Bazala Josef
|66
|KDU-ČSL
|senátor
|Staré Město