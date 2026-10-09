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Senátní volby 2026: Hnutí ANO má zálusk na křesla za Zlín a Uherské Hradiště

Milan Libiger
  15:31
Tomáš Goláň, Alena Schillerová a Marek Benda v Poslanecké sněmovně, kde se...

Tomáš Goláň, Alena Schillerová a Marek Benda v Poslanecké sněmovně, kde se jedná o zákonu k regulaci cen pohonných hmot. Zákon vrátil do Sněmovny Senát. (24. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Lídr ODS v nadcházejících komunálních volbách Tomáš Goláň (září 2022)
Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 78 Zlín...
Kandidátku Soukromníků, Svobodných a Nezávislých – Rozhýbejme Zlín pro...
Lídrem SPD v komunálních volbách ve Zlíně a zároveň kandidátem do senátu je...
9 fotografií
Senátní volby se o víkendu konají ve dvou okrscích ve Zlínském kraji. Zjednodušeně lze možná říci, že je rozhodnou voliči ANO. Vládní hnutí chce uspět na Zlínsku i Uherskohradišťsku, kde dosud senátora nemá.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

ANO táhne. Jeho poslední výsledky v krajských, sněmovních i komunálních volbách byly dobré. Může to hrát roli i v senátních volbách, přičemž se nebude tolik hledět na kampaň a na to, jak jsou aktivní jeho kandidáti,“ zmínil zlínský senátor Tomáš Goláň (ODS). „Současně to ale může zmírnit fakt, že ANO je ve vládě a má problémy s rozpočtem,“ doplnil.

V okrsku číslo 78, který zahrnuje část okresu Zlín a Vsetín, Goláň obhajuje. Kandiduje s podporou KDU-ČSL a TOP 09.

Tomáš Goláň, Alena Schillerová a Marek Benda v Poslanecké sněmovně, kde se jedná o zákonu k regulaci cen pohonných hmot. Zákon vrátil do Sněmovny Senát. (24. dubna 2026)
Lídr ODS v nadcházejících komunálních volbách Tomáš Goláň (září 2022)
Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 78 Zlín bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík. (červen 2026)
Kandidátku Soukromníků, Svobodných a Nezávislých – Rozhýbejme Zlín pro komunální volby vede Ivo Mitáček.
9 fotografií

Jeho soupeři jsou zlínský zastupitel Ivo Mitáček (STAN), vysokoškolský profesor a bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati Vladimír Sedlařík (ANO), lékař a krajský zastupitel Lubomír Nečas (SPD), vydavatel Jan Doleček (KSČM) a ředitel základní školy Pavel Dlouhý (SEN 21).

„Značka hnutí ANO je zavedená takovým způsobem, že jeho voliči příliš neřeší konkrétního kandidáta, ale spíše stranickou příslušnost,“ poznamenal Mitáček.

„Předseda ANO zavelel k větší aktivitě k obsazení Senátu svými lidmi, což se v minulosti příliš nedělo. Vývoj se změnil,“ všiml si.

Kdy jsou volby 2026: termín komunálních i senátních voleb a co vědět

Podle něho i dalších kandidátů bude důležitá také účast, jež bývá v senátních volbách nižší. Jejich první kolo se koná s komunálními volbami, což ji může zvýšit.

Paradoxní je, že kandidáti ANO v obou okrscích nejsou jeho členy a volby tudíž nevnímají jako snahu o posílení pozice celého hnutí.

„Jdu do voleb s ANO, protože dlouhodobě spolupracuji s panem hejtmanem (Radim Holiš z ANO) a panem primátorem (Jiří Korec z ANO). Chtěl bych na to navázat z pozice senátora,“ zmínil Sedlařík.

Balaštíková založila vlastní hnutí

„V senátních volbách může hrát stranická příslušnost roli. Chtěl bych ale pracovat pro region a všechny občany, abychom se měli lépe bez ohledu na to, jaký politický názor zastáváme,“ předestřel.

Zlín – senátní volební obvod č. 78

  • senátor 2020–2026: Tomáš Goláň
  • politická příslušnost: ODS
  • senátorský klub: ODS a TOP 09
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Sedlařík Vladimír prof. Ing. Ph.D.46ANOakademický pracovníkZlín
5Mitáček Ivo PhDr. Mgr.54STANporadce pro bezpečnost a krizové řízeníZlín
2Goláň Tomáš Ing.57ODSdaňový poradce a senátorZlín
1Nečas Lubomír MUDr.71SPDpraktický a tělovýchovný lékař, zastupitel Zlínského krajeZlín
3Doleček Jan54KSČMvydavatelZubří
6Dlouhý Pavel Mgr. MBA56SEN 21ředitel základní školyZlín

„ANO bude chtít uspět, ale nemyslím si, že je jeho kandidát jasný favorit. Voliči jsou trochu zklamáni z vládních výsledků či přímo z Andreje Babiše,“ podotkl Nečas.

V obvodě číslo 81, který se týká okresů Uherské Hradiště a Hodonín, bude obhajovat Josef Bazala (KDU-ČSL). ANO sází na záchranáře Jiřího Vašicu. Proti němu půjde i bývalá poslankyně za ANO Margita Balaštíková, jež založila hnutí Odvážné Česko.

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Dalšími kandidáty jsou starosta Kozojídek Otakar Březina (SD-SN), ředitelka nadačního fondu Kristýna Zelienková (ZVUK 12) a jednatel společnosti, lektor a kouč David Skyba (SPD).

„Myslím si, že bude částečně rozhodovat účast voličů hnutí ANO, které je populární. Jejich zástupce bude silný,“ tuší Bazala.

Také podle něho však může ANO částečně doplatit na to, že je ve vládě. „Současně jsem v politice delší dobu, lidé mě znají. Jezdil jsem po celém regionu. Uvidíme, co převáží,“ poznamenal Bazala, který kandiduje s podporou ODS, STAN a TOP 09.

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„S hnutím ANO jsem kandidoval už v komunálních volbách před osmi lety. Ale nechci do něho vstoupit, sympatizuji s ním. Chci si nechat svoji osobnost bez extrémního vlivu politických stran a bojovat za náš region,“ naznačil kandidát za ANO Vašica.

S hnutím byla spojená i Balaštíková, která byla v loňských poslaneckých volbách vyškrtnuta z jeho kandidátky. Na veřejnost se dostaly nahrávky, podle nichž se snažila v roce 2023 objednat zabití psa, který patřil přítelkyni jejího exmanžela. Teď by ráda uspěla za nové hnutí Odvážné Česko, jehož je předsedkyní.

„Když do něčeho takového jdete, tak chcete uspět. Nejdete tam jen proto, abyste rozčeřil hladinu. Předpokládám, že ani mí soupeři,“ uvedla Balaštíková.

Uherské Hradiště – senátní volební obvod č. 81

  • senátor 2020–2026: Josef Bazala
  • politická příslušnost: KDU-ČSL
  • senátorský klub: KDU-ČSL a nezávislí
  • obhajuje
ČísloKandidátVěkNavrhující stranaPovoláníBydliště
4Vašica Jiří DiS.49ANOzdravotnický záchranářUherské Hradiště
3Skyba David52SPDjednatel společnosti, lektor a koučOtrokovice
1Březina Otakar60SD-SN20 let starosta obce, bývalý vyšetřovatel Policie ČRKozojídky
2Zelienková Kristýna Ing.52ZVUK 12ředitelka Nadační fond ZETUherský Ostroh
5Balaštíková Margita Mgr.59HOČmanagerTupesy
6Bazala Josef66KDU-ČSLsenátorStaré Město
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