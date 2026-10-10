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Obhajující senátoři Goláň z ODS a Bazala z KDU-ČSL prvním kole jasně vedou

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  18:46

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Starosta Starého Města Josef Bazala se stane senátorem. Ve volbách porazil Ivo Valentu. | foto: archiv Josefa Bazaly

Ve Zlínském kraji se senátní volby týkaly dvou obvodů, svého senátora lidé vybírali v obvodu 78, který zahrnuje krajské město Zlín, část okresu Zlín, ale také některé obce na jihu Vsetínska. Obhajují Tomáš Goláň z ODS ve Zlíně a Josef Bazala z KDU-ČSL v Uherském Hradišti. Oba jsou po sečtení poloviny hlasů v prvním kole favority.

Výsledky voleb 2026

Po sečtení poloviny hlasů ve Zlíně vede obhajující senátor, daňový poradce Tomáš Goláň z ODS s téměř 34 procenty hlasů, druhý je bezpečnostní expert, krajský a zlínský zastupitel Ivo Mitáček za STAN s 25 procenty hlasů. Kandidát hnutí ANO a bývalý rektor zlínské univerzity Vladimír Sedlařík je na třetím místě se ziskem 20 procent.

https://www.idnes.cz/volby

V Uherském Hradišti obhajuje lidovec Josef Bazala. Po sečtení poloviny hlasů má přes 49 procent. Je tedy ještě možné, že získá mandát hned v prvním kole, pokud se jeho zisk přehoupne přes polovinu. Druhý je záchranář Jiří Vašica z ANO s 27 procenty, třetí Kristýna Zelienková za hnutí ZVUK 12 s necelými 10 procenty.

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