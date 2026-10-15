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Voliči ocenili moji práci, říká favorit druhého kola senátních voleb Goláň

Petr Skácel
  10:11

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Lídr ODS v nadcházejících komunálních volbách Tomáš Goláň (září 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Senátor Tomáš Goláň z ODS jde do druhého kola jako favorit. V prvním kole senátních voleb ve Zlíně a okolí získal 33,5 procenta a nejenže vyhrál, ale získal o více než tisíc hlasů více než minule.

Výsledky voleb 2026

„Z 15 600 hlasů jich navíc osm tisíc bylo ve Zlíně, což mě moc těší, protože tady bydlím,“ říká senátor Tomáš Goláň (ODS) v rozhovoru před druhým kolem, které se koná v pátek a sobotu.

Jak jste s výsledkem prvního kola spokojený?
Kdybych nebyl spokojený, musel bych být mimozemšťan. (směje se) Přičítám to především intenzivní komunikaci s voliči. Chodili jsme nejen po Zlíně, ale i v malých obcích, dům od domu a mluvili s lidmi o tom, co je trápí a co by chtěli změnit. Příjemně mě překvapilo, že jsme nebyli odmítáni, naopak. I proto jsem si říkal, že by to mohlo dopadnout dobře. A zúročila se i práce, kterou jsem v Senátu za osm let odvedl.

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V čem konkrétně?
Myslím, že jsem byl vidět. Z končících senátorů jsem měl nejvíce vystoupení k předloženým zákonům i nejvíce zpravodajských zpráv. Lidé mě znali také z médií. Často se mě ptali i na regionální záležitosti. Dělám například bezplatnou právní poradnu, kterou platím ze svého senátorského platu. Čerstvým příkladem je pomoc obci Držková, která měla problémy s dotacemi na kanalizaci. Obrátili se na mě a nám se to podařilo vyřešit. Podporoval jsem i místní spolky, kluby, soubory, hasiče a obecně všechny projekty, které dávaly smysl. V regionu navíc pořád žiju a pohybuju se.

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Vnímáte, že ODS teď u voličů není sexy značkou?
Vidím klesající preference ODS i to, jak vypadá celostátní politika. Ale když jsem objížděl Zlín a další obce, lidé se mě ptali spíše na můj osobní pohled a zajímaly je i ekonomické věci, což je přesně moje téma. Značku ODS neřešili, i senátní a komunální volby jsme měli ve Zlíně oddělené. Ostatně já vlastně ani nekandiduji za ODS, ale za koalici Hlas Zlínska, kde jsou také lidovci a TOP 09.

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A neuškodí vám ve druhém kole aktuální situace ve Zlíně a vyjednávání o koalici, během něhož se ODS přimknula k ANO? (rozhovor vznikal před oznámením ODS, že v trojbloku s lidovci a Piráty začíná jednat o koalici se Zlínem 21 a STAN - pozn. red.)
Dění na komunální úrovni mě netěší, dlouhodobě se proto vymezuji i proti místní ODS. Šokovalo mě také, jak rychle byl sestaven základ koalice. Nemyslím si, že by se hned po volbách a přes noc měla dělat rozhodnutí tak zásadního charakteru. Voliči dali jasný vzkaz, že značka ANO netáhne tak jako dříve a naopak roste STAN. Myslím si, že ostatní strany by to měly respektovat a snažit se sestavit koalici bez ANO. Nelíbí se mi, jak rychle se to celé odehrálo, a s koalicí ODS a ANO zásadně nesouhlasím. Snažil jsem se to v pondělí zvrátit i na místní radě.

Nemáte strach, že STAN teď bude více mobilizovat voliče?
Těžko říct, nemůžu mluvit za ně. Bavím se i teď s lidmi v ulicích Zlína a zajímá mě, jak se dívají na povolební situaci. Já ji opravdu vnímám se znepokojením. Otevřeně říkám, že ODS by měla chtít sestavit koalici bez ANO, zapomenout na své bolístky z minulosti, potlačit ego a konstruktivně vyjednávat s dalšími stranami.

Tomáš Goláň, Alena Schillerová a Marek Benda v Poslanecké sněmovně, kde se jedná o zákonu k regulaci cen pohonných hmot. Zákon vrátil do Sněmovny Senát. (24. dubna 2026)

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Jak chcete voliče přimět, aby k volbám přišli podruhé?
Jdeme zase za nimi do ulic a děláme kontaktní kampaň, která mě moc baví. Říkám voličům, že pokud někdo hlasuje v prvním kole a potom už ke druhému nepřijde, jeho hlas propadne. A byla by škoda, kdyby takto propadlo patnáct tisíc hlasů.

V čem byste byl lepším senátorem, než váš aktuální soupeř Ivo Mitáček?
V Senátu jsem osm let a i další senátoři mi říkali, že získat takové zkušenosti zabere hodně času. S dovolením budu citovat kolegu Tomáše Töpfera a jeho vzkaz voličům: „Neberte nám ho.“ (úsměv) S kolegou Mitáčkem jsme ze stejného politického spektra, máme podobné názory. Byla by škoda jednoho takového politika nahrazovat druhým, když dosavadní senátor funguje. V polovině cesty se nemá přepřahat.

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Jak silným protikandidátem bude Mitáček? Byl byste raději, kdyby postoupil někdo jiný?
Známe se, jsme přátelé. Respektuju jeho výsledek v prvním kole a bude to silný soupeř. Určitě bych raději šel proti politikovi z ANO, ale na druhou stranu volby ukázaly, že voliči část hodnot, které oba prosazujeme, považují za důležitou. To mě těší. Nebudu se proti Ivo Mitáčkovi osobně vymezovat, vážím si ho.

Co berete za svoji výhodu?
Mám velkou odbornost a věnuji se širokému spektru témat, nejen daním a ekonomice, ale také právním otázkám. Jsem předsedou ústavněprávního výboru a zabývám se kodexy, občanským zákoníkem, insolvenčním a exekučním právem. Teď třeba řeším novelu občanského zákoníku přinášející zvýšení ochrany nejvyššího zájmu dítěte. To jsou mimořádně důležitá témata.

Jaký signál podle vás vyšle druhé kolo v souvislosti s debatou o významu Senátu?
Když se bavím s lidmi, zaznamenávám nový moment. Mluvíme o pravomocích Senátu a oni sami se ptají, proč nejsou větší a proč má Senát zákony jen opravovat, když je Poslanecká sněmovna stejně může přehlasovat. Už dnes to v řadě zemí není v mnoha případech možné a pozice horní komory je silnější. Je mi jasné, že by to vyžadovalo změnu ústavy, ale u některých zákonů si to umím představit. Mohla by se díky tomu i zvýšit popularita Senátu.

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