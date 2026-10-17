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Výsledky senátních voleb: Goláň a Bazala míří za obhajobou svých mandátů

Petr Skácel
  15:16
Vítězi senátních voleb ve Zlínském kraji jsou Tomáš Goláň (ODS) a Josef Bazala...

Vítězi senátních voleb ve Zlínském kraji jsou Tomáš Goláň (ODS) a Josef Bazala (KDU-ČSL). | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Lídr ODS v nadcházejících komunálních volbách Tomáš Goláň (září 2022)
Josef Bazala (KDU-ČSL)
Volební štáb hnutí STAN ve Zlíně, kandidát do Senátu Ivo Mitáček (10. říjen...
Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 81 Uherské...
5 fotografií
Po sečtení přibližně poloviny okrsků zatím oba nad svými soupeři výrazně vedou. Ve zlínském obvodu číslo 78, který zasahuje i do části Vsetínska, má Tomáš Goláň (ODS) 62 procent, zatímco jeho vyzyvatel Ivo Mitáček (STAN) 38 procent. V obvodu číslo 81, který zahrnuje jižní část Uherskohradišťska a východní část Hodonínska, vede lidovec Josef Bazala (63,8 procenta) nad Jiřím Vašicou (za ANO), který má dosud 36,2 procenta.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Oba obhajující senátoři zvítězili už v prvním kole, které se konalo minulý týden. Daňový poradce Tomáš Goláň, který je kandidátem koalice Hlas Zlínska, v něm získal 33,5 procenta hlasů.

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Odborník na krizovou komunikaci a bývalý tiskový mluvčí Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivo Mitáček měl 22,8 procenta a porazil mimo jiné kandidáta ANO, bývalého rektora zlínského univerzity Vladimíra Sedlaříka.

Celkem kandidovalo šest politiků, k volbám přišlo 45,5 procenta voličů.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Bývalý starosta Starého Města Josef Bazala měl nakročeno k přímému postupu už před týdnem, když se během sčítání hlasů pohyboval nad hranicí 50 procent. Nakonec získal 47,8 procenta hlasů.

Druhý byl zdravotnický záchranář Jiří Vašica, který dostal 28,34 procenta hlasů. Hlasování se zúčastnilo 46,8 procenta voličů a vybírali ze šesti kandidátů.

Sedmapadesátiletý Goláň je senátorem od roku 2018, kdy jako nestraník za hnutí Senátor 21 zvítězil v doplňujících volbách do Senátu po rezignaci Františka Čuby (SPO). Ve druhém kole tehdy porazil krajskou radní Michaelu Blahovou (KDU-ČSL).

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Pozici v horní komoře obhájil dva roky poté, kdy ve druhém kole vyhrál nad nezávislým kandidátem Pavlem Stodůlkou. Pracuje jako ekonom a daňový poradce, od října 2020 je členem ODS a působí i jako krajský zastupitel.

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Bazala se stal členem Senátu poprvé před šesti lety, kdy ve druhém kole zvítězil nad tehdejším obhájcem senátorského mandátu Ivo Valentou (za Soukromníky). Šestašedesátiletý politik a folklorista pracoval v Letu Kunovice, od roku 1998 je zastupitelem Starého Města za KDU-ČSL a v letech 2006-2021 byl starostou města.

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