„Denně vidím při práci problémy lidí i to, co by chtěli změnit,“ říká Vašica, kandidát hnutí ANO.
Vnímáte jako nevýhodu, že nejste tak viditelný jako váš soupeř?
Samozřejmě. Pan Bazala je známá osobnost v celém regionu, z hlediska folklorního a kulturního života i jako senátor. Někdy ale zase mohou převažovat výhody v tom, že člověk není tak politicky aktivní. Setkávám se s tím, že lidé chtějí více osobnosti, které se pohybují mezi nimi, žijí mezi nimi a nejsou zavřené v kanceláři. Tak jako je pan Bazala známý v oblasti kultury, já jsem snad známý z hlediska sportu, který chci také propagovat.
|
Druhé kolo voleb do Senátu: kdy a kde se volí, koho vybrat a jak sehnat hlasovací lístky
Znáte svého soupeře?
Poznali jsme se osobně, představil jsem se mu a domluvili jsme se na slušnosti kampaně. To jsme, myslím, dodrželi. Vážím si toho a vážím si i jeho.
|
Výsledky voleb do Senátu: V Uherském Hradišti postupují Bazala a Vašica, ve Zlíně Goláň s Mitáčkem
Může mu ve druhém kole pomoci disciplína lidoveckých voličů?
Tady to tak vždycky bylo. Na druhou stranu vnímám, že lidé jsou trochu znechucení z voleb, politického smogu zapříčiněného i komunálními volbami. Chtěl bych je požádat, aby k volbám v pátek a sobotu znovu přišli, protože je to i jejich zodpovědnost. Do druhého hlasování zbývá pár dnů a mně přijde zbytečné investovat peníze do propagace a billboardů. Ale rozjeli jsme sociální sítě, což vidím, že je ten nejdostupnější prostředek. Zaměřím se na to, co bych chtěl v Senátu dělat a prosadit.
Volby 2026 OBRAZEM
Co by to bylo?
Chtěl bych navázat na můj program a pracovat tak, abych si toho nevzal moc, ale mohl se věnovat věcem, které považuji za prioritní. Na každý resort by měl být specialista, který danou oblast zná. Jako záchranář nemohu rozumět zemědělství, což je zase parket pana Bazaly. Naše priority jsou odlišné a i podle toho se mohou lidé při hlasování rozhodovat. Rád bych se věnoval dostupnosti zdravotní péče, protože lidem chybí praktičtí lékaři, pediatři, stomatologové. Důležitá je také paliativní a hospicová péče. Pak považuji za důležitou podporu sportu a zdravého životního stylu. A třetí oblastí, která mne zajímá, je sociální problematika, kdy vidím problém v dostupnosti domů s pečovatelskou službou, kde je velký přetlak na volná místa.
Můžete ve druhém kole sbírat i hlasy proti vládní opozici, kterou Bazala reprezentuje?
Možná ano, vnímám to i z komentářů a zpráv od lidí, které mi chodí. Ale nemyslím si, že tady bude ve většině případů rozhodovat celostátní politika. Region je malý, všichni se znají a spíše tady rozhodují osobnosti. Pan Bazala navíc kandiduje za stranu, která zde má velkou voličskou základnu. V jeho prospěch bude zřejmě hrát i to, že do druhého kola přijde volit méně lidí. To bude možná rozhodující.
Hodně kandidátů za ANO v prvním kole neuspělo, čím si vysvětlujete svůj postup?
To nevím. Ale i v komunálních volbách jsem také dostal hodně hlasů. Může to být i tím, že jsem tady známý, narodil jsem se v Uherském Hradišti, žiju tady, pohyboval jsem se dlouho v oblasti sportu. Dostávám zprávy, že mne lidé volí, protože jsem čestný, slušný, férový.