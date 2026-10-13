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Jako záchranář vidím, co lidi trápí, říká Vašica před druhým kolem voleb

Jana Fuksová
  17:40

Kandidátem v letošních senátních volbách je za hnutí ANO za obvod 81 Uherské Hradiště zdravotnický záchranář Jiří Vašica. (červen 2026) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Do finálového souboje senátních voleb v Uherském Hradišti postoupil jako druhý Jiří Vašica (ANO). O místo v Senátu usiluje z pozice radního v Uherském Hradišti. Pracuje 26 let jako záchranář, proto by se v případě úspěchu chtěl věnovat dostupnosti zdravotní péče, zdravému životnímu stylu nebo sociálnímu bydlení.

Výsledky voleb 2026

„Denně vidím při práci problémy lidí i to, co by chtěli změnit,“ říká Vašica, kandidát hnutí ANO.

Vnímáte jako nevýhodu, že nejste tak viditelný jako váš soupeř?
Samozřejmě. Pan Bazala je známá osobnost v celém regionu, z hlediska folklorního a kulturního života i jako senátor. Někdy ale zase mohou převažovat výhody v tom, že člověk není tak politicky aktivní. Setkávám se s tím, že lidé chtějí více osobnosti, které se pohybují mezi nimi, žijí mezi nimi a nejsou zavřené v kanceláři. Tak jako je pan Bazala známý v oblasti kultury, já jsem snad známý z hlediska sportu, který chci také propagovat.

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Znáte svého soupeře?
Poznali jsme se osobně, představil jsem se mu a domluvili jsme se na slušnosti kampaně. To jsme, myslím, dodrželi. Vážím si toho a vážím si i jeho.

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Může mu ve druhém kole pomoci disciplína lidoveckých voličů?
Tady to tak vždycky bylo. Na druhou stranu vnímám, že lidé jsou trochu znechucení z voleb, politického smogu zapříčiněného i komunálními volbami. Chtěl bych je požádat, aby k volbám v pátek a sobotu znovu přišli, protože je to i jejich zodpovědnost. Do druhého hlasování zbývá pár dnů a mně přijde zbytečné investovat peníze do propagace a billboardů. Ale rozjeli jsme sociální sítě, což vidím, že je ten nejdostupnější prostředek. Zaměřím se na to, co bych chtěl v Senátu dělat a prosadit.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Co by to bylo?
Chtěl bych navázat na můj program a pracovat tak, abych si toho nevzal moc, ale mohl se věnovat věcem, které považuji za prioritní. Na každý resort by měl být specialista, který danou oblast zná. Jako záchranář nemohu rozumět zemědělství, což je zase parket pana Bazaly. Naše priority jsou odlišné a i podle toho se mohou lidé při hlasování rozhodovat. Rád bych se věnoval dostupnosti zdravotní péče, protože lidem chybí praktičtí lékaři, pediatři, stomatologové. Důležitá je také paliativní a hospicová péče. Pak považuji za důležitou podporu sportu a zdravého životního stylu. A třetí oblastí, která mne zajímá, je sociální problematika, kdy vidím problém v dostupnosti domů s pečovatelskou službou, kde je velký přetlak na volná místa.

Můžete ve druhém kole sbírat i hlasy proti vládní opozici, kterou Bazala reprezentuje?
Možná ano, vnímám to i z komentářů a zpráv od lidí, které mi chodí. Ale nemyslím si, že tady bude ve většině případů rozhodovat celostátní politika. Region je malý, všichni se znají a spíše tady rozhodují osobnosti. Pan Bazala navíc kandiduje za stranu, která zde má velkou voličskou základnu. V jeho prospěch bude zřejmě hrát i to, že do druhého kola přijde volit méně lidí. To bude možná rozhodující.

Hodně kandidátů za ANO v prvním kole neuspělo, čím si vysvětlujete svůj postup?
To nevím. Ale i v komunálních volbách jsem také dostal hodně hlasů. Může to být i tím, že jsem tady známý, narodil jsem se v Uherském Hradišti, žiju tady, pohyboval jsem se dlouho v oblasti sportu. Dostávám zprávy, že mne lidé volí, protože jsem čestný, slušný, férový.

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